Dopis čtenáře: Nebýt práce důchodců, seděli byste před jeskyní
Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Důchody, koule na noze české prosperity,“ který jsme vydali 4. září, reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme. Texty jsou redakcí upraveny pouze po gramatické stránce.
Doktoři se mají
Reaguji na článek o důchodcích. Nevím proč zrovna tahle skupina lidí vám leží v žaludku. Věty o tom, že důchodci zaplňují mořské pláže, jsou mimo realitu. Samozřejmě jsou penzisté, kteří jsou za vodou - lidé, kteří zdědili majetky, bývalí soudci, lékaři a některé další dobře honorované profese, které si mohly do penze nasušit. Ti mohou ležet přes léto na plážích, ale ti netvoří většinu penzistů. Mezi ty, kterým v penzi zbývají peníze, patří i někteří bezdětní, kteří se výchovou dětí nezaobírali, ale nestydí se nechat živit v penzi lidmi, kteří si děti pořídili. Tento problém (tj. demografickou katastrofu) ale režim neřeší, zřejmě si neví rady, stejně jako s dalšími problémy.
Jinak, všiml jste si, že ti lidé, kteří tvoří přidanou hodnotu, mají nejmenší platy? A že ne každý člověk sedí v korporátu v Praze nebo na ministerstvu? Holt někdo má smůlu, že musí pracovat buď fyzicky nebo jako technik nesoucí za svou práci zodpovědnost. Ne každý je příslušníkem státní nebo korporátní byrokracie.
Uvedu příklad. Na to, abyste bral plat sto tisíc, musíte ve (středně) velké výrobní firmě sedět v nejhořejších patrech (takže např. z 500 lidí mají takové platy 2 až 3 lidé), ale sto tisíc má kdejaký obvoďák...
Domněnka, že režim nemá peníze na penze, je lichá. Pokud vím, tak návrh Ministerstva financí pro kapitolu zdravotnictví ve státním rozpočtu je o pět miliard nižší než v minulém roce. Garantuji vám, že si doktoři o navýšení peněz hlasitě řeknou a schová se to za slovy o zlepšení péče o pacienty. Přitom samozřejmě jde doktorům jen o sebe, nikoliv o pacienty. Můj odhad je, že režim přisype asi dvacet miliard korun.
Takže peníze jsou, ale jak pro koho.
Krejčí
Odvody na důchod živí stát
Proč pan Martínek srovnává průměrný důchod s minimální mzdou? Neměl by spíše srovnávat průměrný důchod s průměrnou mzdou? A minimální mzdu s minimálním důchodem? Ti důchodci, kteří pracovali za minimální mzdu, určitě průměrný důchod nemají. Pan jaksi dedukuje to, že by si každý na důchod měl naspořit. Nějak pomíjí fakt, že každý pracující na důchodové zabezpečení odvádí už dnes takřka třetinu své superhrubé mzdy. Ony ty důchody jsou nejenom největším výdajem státního rozpočtu, ale odvody na důchodové zabezpečení i jeho největším příjmem.
Vašek Tala
Jako Goebbels
Ano, je to všechno dáno současnou vládní doktrínou - vše svalovat na důchodce. Naši, zejména pravicoví politici, si vzali asi příklad z bývalého slovutného ministra nacistické propagandy J. G. (Joseph Goebbels, pozn. red.). Ten taky ze všeho obviňoval občany jiného národa, že za vše špatné - i za krizi která v tu dobu byla -, můžou právě oni. A v tom duchu vychovával i mládež.
Petr Havel
Seděl byste před jeskyní
Je možný, že někdo napsal takovou kravinu? Důchodců plné pláže? Vy ignorante, celý život jsem makal, nikam jsme nejezdili, platili daně, na předešlé důchodce jsme dávali peníze a teď, když jsem si něco našetřil, nesmím k moři? Co jste vykonal vy? Není vám určitě ani 35, u moře jste pořád, a co jste vyrobil vlastníma rukama? Kromě toho, že sedíte u počítače a melete nesmysly. Nebýt práce našich důchodců, seděl byste před jeskyní.
Mirek Bašus
Na zbrojení peníze jsou?
Povinná pětiminutovka nenávisti vůči důchodcům? Stát má peněz dost, jen jimi plýtvá. Když chce dávat 400 miliard na zbrojení, to nevadí? Když se dávají nesmyslné miliardy na Green Deal, to také nevadí?
Ivan Drábek
