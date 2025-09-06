Dopis čtenáře: Nebýt práce důchodců, seděli byste před jeskyní

Vyberte si z našich newsletterů

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Důchody, koule na noze české prosperity,“ který jsme vydali 4. září, reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme. Texty jsou redakcí upraveny pouze po gramatické stránce.

Doktoři se mají

Reaguji na článek o důchodcích. Nevím proč zrovna tahle skupina lidí vám leží v žaludku. Věty o tom, že důchodci zaplňují mořské pláže, jsou mimo realitu. Samozřejmě jsou penzisté, kteří jsou za vodou - lidé, kteří zdědili majetky, bývalí soudci, lékaři a některé další dobře honorované profese, které si mohly do penze nasušit. Ti mohou ležet přes léto na plážích, ale ti netvoří většinu penzistů. Mezi ty, kterým v penzi zbývají peníze, patří i někteří bezdětní, kteří se výchovou dětí nezaobírali, ale nestydí se nechat živit v penzi lidmi, kteří si děti pořídili. Tento problém (tj. demografickou katastrofu) ale režim neřeší, zřejmě si neví rady, stejně jako s dalšími problémy.

Jinak, všiml jste si, že ti lidé, kteří tvoří přidanou hodnotu, mají nejmenší platy? A že ne každý člověk sedí v korporátu v Praze nebo na ministerstvu? Holt někdo má smůlu, že musí pracovat buď fyzicky nebo jako technik nesoucí za svou práci zodpovědnost. Ne každý je příslušníkem státní nebo korporátní byrokracie.

Uvedu příklad. Na to, abyste bral plat sto tisíc, musíte ve (středně) velké výrobní firmě sedět v nejhořejších patrech (takže např. z 500 lidí mají takové platy 2 až 3 lidé), ale sto tisíc má kdejaký obvoďák...

Domněnka, že režim nemá peníze na penze, je lichá. Pokud vím, tak návrh Ministerstva financí pro kapitolu zdravotnictví ve státním rozpočtu je o pět miliard nižší než v minulém roce. Garantuji vám, že si doktoři o navýšení peněz hlasitě řeknou a schová se to za slovy o zlepšení péče o pacienty. Přitom samozřejmě jde doktorům jen o sebe, nikoliv o pacienty. Můj odhad je, že režim přisype asi dvacet miliard korun.

Takže peníze jsou, ale jak pro koho.

Krejčí

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Dalibor Martínek

Odvody na důchod živí stát

Proč pan Martínek srovnává průměrný důchod s minimální mzdou? Neměl by spíše srovnávat průměrný důchod s průměrnou mzdou? A minimální mzdu s minimálním důchodem? Ti důchodci, kteří pracovali za minimální mzdu, určitě průměrný důchod nemají. Pan jaksi dedukuje to, že by si každý na důchod měl naspořit. Nějak pomíjí fakt, že každý pracující na důchodové zabezpečení odvádí už dnes takřka třetinu své superhrubé mzdy. Ony ty důchody jsou nejenom největším výdajem státního rozpočtu, ale odvody na důchodové zabezpečení i jeho největším příjmem.

Vašek Tala

Jako Goebbels

Ano, je to všechno dáno současnou vládní doktrínou - vše svalovat na důchodce. Naši, zejména pravicoví politici, si vzali asi příklad z bývalého slovutného ministra nacistické propagandy J. G. (Joseph Goebbels, pozn. red.). Ten taky ze všeho obviňoval občany jiného národa, že za vše špatné - i za krizi která v tu dobu byla -, můžou právě oni. A v tom duchu vychovával i mládež.

Petr Havel

Seděl byste před jeskyní

Je možný, že někdo napsal takovou kravinu? Důchodců plné pláže? Vy ignorante, celý život jsem makal, nikam jsme nejezdili, platili daně, na předešlé důchodce jsme dávali peníze a teď, když jsem si něco našetřil, nesmím k moři? Co jste vykonal vy? Není vám určitě ani 35, u moře jste pořád, a co jste vyrobil vlastníma rukama? Kromě toho, že sedíte u počítače a melete nesmysly. Nebýt práce našich důchodců, seděl byste před jeskyní.

Mirek Bašus

Na zbrojení peníze jsou?

Povinná pětiminutovka nenávisti vůči důchodcům? Stát má peněz dost, jen jimi plýtvá. Když chce dávat 400 miliard na zbrojení, to nevadí? Když se dávají nesmyslné miliardy na Green Deal, to také nevadí?

Ivan Drábek

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Názory

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Dalibor Martínek

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit
Tereza Zavadilová
Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

Elon Musk se přiblížil cíli, který si vytyčil, a který se stal předmětem vyhrocených sporů. Ale zároveň se mu cíl vzdálil. Tesla navrhla novou dohodu o jeho odměnách, potenciálně v hodnotě okolo 1 bilionu dolarů – což je podle amerických médií bezprecedentně obří balík v  korporátním prostředí.

Nebude to ale úplně zadarmo. Dlouho očekávaný návrh, vytvořený tak, aby motivoval Muska vést Teslu po mnoho dalších let, stanovuje sérii ambiciózních milníků, které musí splnit, aby získal celou částku. Patří mezi ně například rozšíření začínajícího robotaxi byznysu Tesly, humanoidních robotů Optimus a zvýšení tržní hodnoty společnosti alespoň na 8,5 bilionu dolarů z dnešního bilionu. Plán je rozložený na deset let.

Dodatečné akcie, které by Musk mohl získat, by podle podmínek uvedených v pátečním dokumentu Tesly pro akcionáře zvýšily jeho podíl ve výrobci elektromobilů minimálně na 25 procent. Musk ńěkolikrát veřejně uvedl, že si přeje právě takto velký podíl.

„Udržet si Elona a motivovat ho je zásadní pro to, aby se Tesla stala nejhodnotnější firmou v historii,“ uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová v dopise investorům. Balíček je podle ní „navržen tak, aby spojil mimořádnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře s pobídkami, které dostanou maximální výkon od našeho vizionářského lídra.“

Představenstvo zdůraznilo, že Muskova motivace je v souladu se zájmy investorů, a pokud by růst Tesly ustal, nedostane nic. Ovšem velikost balíku podle amerických médií pravděpodobně znovu oživí ostrou debatu o příjmech nejbohatšího muže světa.

Muskova dohoda o odměně z Tesly z roku 2018 byla  po vleklém soudním sporu zrušena soudcem v Delaware. Musk mezitím nashromáždil jmění ve výši 374 miliard dolarů ze svého podílu v Tesle a podílů ve společnostech SpaceX, xAI, Neuralink a The Boring Company.

Musk opakovaně vyhrožoval, že se Tesle bude méně věnovat nebo ji dokonce opustí, pokud dohodu nedodrží a nedostane větší hlasovací práva.

Současná soutěž pro Muska ovšem není žádným jednoduchým cílem.  Tak velkou tržní hodnotu, co po něm akcionáři chtějí, nemá ani zdaleka žádná firma na světě. Nejhodnotnější Nvidia je aktuálně poloviční. Aby cíle dosáhl,  Musk musí firmu deset let řídit. 

I Muskův balíček z roku 2018 byl rovněž považován za nedosažitelný, ale nakonec se stal skutečností - hodnota Tesly vzrostla z 59 miliard dolarů na více než 650 miliard. Musk na tom získal 56 miliard dolarů v akciových opcích – největší odměnu v historii. Jenže, kontroverzní balík byl loni zrušen soudcem v Delaware, který po sedmiletém soudním sporu rozhodl, že jeho velikost je nepřiměřená a že představenstvo příliš podléhá Muskovi. Tesla se proti rozhodnutí odvolala k nejvyššímu soudu státu a zároveň přesunula své sídlo do Texasu.

David Ondráčka: Politický chaos ve Francii: žádný kompromis, jen pořádné NON

David Ondráčka: Politický chaos ve Francii: žádný kompromis, jen pořádné NON
David Ondráčka
David Ondráčka

Model francouzské 5. republiky se zdá vyčerpán, nikdo v něm není schopen reálně vládnout. Parlament je zablokovaný a není šance na dohodu, společnost je politikou znechucená a protestuje, a dluhy rostou.

 V pondělí patrně padne další francouzská vláda, premiér François Bayrou balancuje na hraně politického přežití, jeho menšinová vláda pravděpodobně nepřežije hlasování o důvěře.

Prezident Macron se ocitl v pasti, kterou si do značné míry sám upletl tím, že loni rozpustil parlament a doufal, že jeho frakce získá většinu a lidi odmítnou Le Pen. To se nestalo, navíc silně posílila levice, nikdo většinu nemá a od té doby je situace téměř neřešitelná. Macron teď může Bayroua obětovat (což asi udělá velmi) a zkusit jmenovat dalšího premiéra. Ale ten bude už pátý za dva roky, ale problém to nijak nevyřeší. Parlament je tak zablokovaný, že kompromis je sprosté slovo. A nálada ve společnosti je vůči škrtům a úsporám silně nevraživá, odmítaví. Macron sice může znovu rozpustit parlament (po roce to může znovu udělat), ale minulý risk mu nevyšel a parlament se stal ještě více rozložený. A teď by to bylo ještě horší.

I možná rezignace Macrona se sice zmiňuje jako varianta, ale je to nereálné. Ten si užívá své druhé a poslední prezidentské období, soustředí se na zahraniční a evropskou politiku, a nechává domácí problémy „vyžrat“ dočasné premiéry. Je otázka, jak ten již nefunkční model 5. republiky změnit.

Rozpočet a dluhy

Vláda, kterou premiér François Bayrou vede sotva devět měsíců, se hroutí pod tíhou vlastního rozpočtu a veřejných financí. Snaží ještě na poslední chvíli hledat shodu napříč politickým spektrem, ale opozice, od krajní pravice až po krajní levici, je odhodlaná ho svrhnout. Nesouhlasí s jeho rozpočtovými škrty v objemu téměř 44 miliard eur a se změnami důchodů.

Bayrou naopak muví o fatálně neudržitelné rozpočtové situaci. Podstatou problému je hlavně obrovská zátěž francouzského penzijního systému. Země ročně vyplácí více než 400 miliard eur důchodcům a podíl obyvatel nad 60 let dále poroste. Bayrou sám, narozený v roce 1951, obviňuje svou generaci „boomerů“, že žene státní finance ke dnu, a především 19 milionů důchodců, kteří vysávají státní kasu. „Boomers“ si podle něj zvykli na štědrý systém, ale účet už nikdo nechce zaplatit, a břemeno dluhu ponesou mladí lidé. Jenže jakýkoli pokus o větší reformu důchodů v posledních letech politicky zničil jednoho premiéra za druhým. Francie je v pasti, Bayrou se to pokusil zlomit, jenže místo podpory sklidil v parlamentu jedno velké „non“.

Bloquons tout: když se národ rozhodne blokovat úplně všechno

Situace ve společnosti je dost vyhrocená a vře. Už 10. září proběhne velká stávka, která má zablokovat celou zemi. Stávají vlnu protestů organizuje hnutí „Bloquons tout“ (blokujeme vše), tažené hlavně radikálně levicovými odbory, ale vypadá to, že tentokrát paralyzují celou zemi kompletně. V takové situaci se zdá, že politická odvaha k bolestivým reformám bude možná ještě méně. Francie bude dál země vína, sýrů a permanentních protestů a vládních krizí.

Eurozóna

Francouzská krize tak přesahuje hranice země: stárnoucí populace a rozvrácené veřejné finance nejsou problémem jen Paříže, ale celého kontinentu. Francie je druhou největší ekonomikou EU a její finanční kolaps by mohl spustit dominový efekt podobný dluhové krizi před patnácti lety. V sázce proto není jen osud Bayrouovy vlády, ale i stabilita celé eurozóny. Francie se neřítí jen do politického chaosu, ale možná i do řeckého scénáře 2.0. A tentokrát by to s sebou mohlo stáhnout celou eurozónu.

Premiér François Bayrou

Francie na prahu politického i ekonomického chaosu. Co čekat příští týden?

Politika

Francie se v pondělí velmi pravděpodobně rozloučí s dalším premiérem. François Bayrou čeká po návrhu nepopulárního konsolidačního balíčku na verdikt nepřátelsky naladěného parlamentu. Napjatě ho sledují i trhy, protože politická krize se může rychle přelít do finanční sféry. Jaké scénáře jsou na stole?

Karel Pučelík

Přečíst článek

