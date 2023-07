Jedenáctkrát a dost. Polská centrální banka chystá snížení úrokových sazeb

Polská centrální banka oficiálně ukončila cyklus zpřísňování měnové politiky a v září by mohla přikročit ke snížení úrokových sazeb. Uvedl to guvernér banky Adam Glapiński. Centrální banka předloni v říjnu zahájila zvyšování úrokových sazeb ve snaze omezit inflaci. Ke zvýšení úroků přikročila celkem jedenáctkrát, naposledy loni v září. Od té doby drží základní sazbu na 6,75 procenta.

Reklama

Meziroční míra inflace v Polsku v červnu podle rychlého odhadu statistického úřadu klesla na 11,5 procenta z květnové hodnoty 13 procent. V únoru se vyšplhala až na 18,4 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 26 let.

Dvě podmínky

„Snížení (úrokových sazeb) o čtvrt procentního bodu v září je možné, pokud bude existovat 90procentní jistota, že inflace bude v dalších čtvrtletích a letech klesat," uvedl Glapiński. Další podmínkou pro zářijové snížení úroků podle něj je, aby inflace do té doby sestoupila pod deset procent, informuje agentura PAP.

Polsko bude pro Čechy i nadále nákupním rájem. Vláda prodloužila nulovou DPH u potravin Politika Polsko prodlouží platnost nulové sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u některých základních potravin do konce letošního roku. Napsal to polský premiér Mateusz Morawiecki na svém facebookovém účtu. Mezi českými spotřebiteli jsou nyní nákupy v Polsku populární kvůli relativně nízkým cenám řady zboží. ČTK Přečíst článek

„Rada pro měnovou politiku se rozhodla ukončit cyklus zvyšování sazeb," uvedl rovněž Glapiński. Dodal, že na konci letošního roku by se inflace v Polsku podle prognóz centrální banky měla pohybovat mezi sedmi a osmi procenty.

Inflační cíl? Asi až za dva roky

Centrální banka usiluje o to, aby se inflace pohybovala v rozmezí od 1,5 do 3,5 procenta. Do tohoto pásma by se inflace podle prognóz centrální banky měla dostat ve druhé polovině roku 2025, uvedla agentura Reuters. „Osobně očekávám, že inflace dosáhne cíle rychleji, než naznačuje prognóza," uvedl Glapiński.

Česká národní banka (ČNB) od loňského června drží svou základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně vzrostly o 11,1 procenta, inflace tak zpomalila z dubnových 12,7 procenta. Guvernér ČNB Aleš Michl v červnu uvedl, že sazby zůstanou zvýšené delší dobu a že se nenaplní spekulace trhu o jejich brzkém poklesu.

Polsko je v kurzu nejen kvůli nákupům. Turistů z Česka je stejně jako z Itálie či Francie Enjoy V Polsku se loni ubytovalo 230 tisíc lidí z Česka, což bylo o 36 procent víc než v předcovidovém roce 2019. Zájem českých turistů o Polsko se tak vyrovnává počtům návštěvníků z Itálie nebo Francie, uvedl ke čtvrtečnímu otevření polské turistické informační kanceláře v Praze její ředitel Pavel Trojan. ČTK Přečíst článek

Lidé jezdí nakupovat do Polska, jak radil premiérův poradce. Celníkům se teď nelíbí, že toho vozí moc Money Přibývá případů, kdy lidé přivážejí z Polska do Moravskoslezského kraje více tabáku ke kouření nebo cigaret, než povoluje zákon. Pokud je celníci přistihnou, delikventi přijdou o převážené zboží, musí za ně doplatit spotřební daň a ještě jim hrozí pokuta ve správním řízení. Během května tak celníci zajistili několik kilogramů tabáku a tisíce cigaret, uvedla mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Zuzana Němcová. ČTK Přečíst článek