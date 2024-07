Jak se vyhnout sankcím Západu? Plaťte kryptoměnami, radí podnikům ruská centrální banka

Ruská centrální banka doporučila podnikům, aby prováděly zahraniční platby prostřednictvím kryptoměn či jiných digitálních aktiv, a vyhnuly se tak sankcím, které Západ uvalil na Rusko kvůli jeho vpádu na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters.

Rozvíjející se obchod Ruska s Čínou, Indií, Spojenými arabskými emiráty, Tureckem a dalšími zeměmi, které sankce nezavedly, se v posledních několika týdnech potýká s velkými potížemi. Nejnovější západní sankce se zaměřily na významné ruské finanční instituce, včetně moskevské burzy cenných papírů a ruské domácí alternativy globálního platebního systému SWIFT.

Guvernérka centrální banky Elvira Nabiullinová připustila, že problémy s platbami jsou pro ruskou ekonomiku jedním z klíčových problémů.

„Nové finanční technologie vytvářejí příležitosti pro schémata, která dříve neexistovala. Proto jsme zmírnili náš postoj k používání kryptoměn v mezinárodních platbách a povolili jsme používání digitálních aktiv při těchto platbách,“ uvedla Nabiullinová na finanční konferenci v Petrohradě.

„Zvažují se různé alternativy. Firmy se staly velmi flexibilními a podnikavými. Nacházejí způsoby řešení a často se s námi o ně ani nepodělí,“ řekla.

Podle ní jsou obchodní partneři Ruska v různých zemích pod „obrovským tlakem“. Věří ale, že postupně vznikne nový globální platební systém, v němž nebudou západní instituce, protože mnoho zemí se cítí zranitelně, když používají jen jeden mezinárodní platební systém bez alternativ.

Nabiullinová také řekla, že Rusko a další země z uskupení BRICS - do něhož patří mimo jiné Rusko, Čína a Indie - diskutují o platebním systému s názvem BRICS Bridge, který by měl propojit finanční systémy členských zemí. Dodala však, že tyto debaty jsou obtížné a že vytvoření takového systému si vyžádá určitý čas.

Andrej Kostin, šéf druhé největší ruské banky VTB, na jejíž pobočku v Šanghaji byly nedávno uvaleny sankce, uvedl, že veškeré informace o mechanismech usnadňujících mezinárodní platby by měly být vzhledem k jejich citlivosti ze zákona „státním tajemstvím“.

„Velmi dobře vidím, že právě teď někde na americké ambasádě sedí druhý tajemník a zapisuje si každé naše veřejné prohlášení. Možná sedí i tady. Ať podnikneme jakékoliv kroky, vidíme, že reakce (západních zemí) je velmi rychlá,“ dodal.