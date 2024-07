Zelenskyj: Pokud Trump ví, jak ukončit válku, měl by nám to dnes říct

Pokud americký exprezident Donald Trump ví, jak rychle ukončit ruskou válku proti Ukrajině, měl by to nyní říct. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Reagoval na nedávný výrok Trumpa, který se chce na podzim znovu ucházet o Bílý dům, že by válku ukončil ještě před tím, než by se znovu chopil moci v USA. Jakým způsobem by to učinil, v debatě se současným americkým prezidentem Joem Bidenem nesdělil.

„Pokud Trump ví, jak ukončit tuto válku, měl by nám to dnes říct,“ řekl Bloombergu Zelenskyj. „Protože pokud existuje riziko pro ukrajinskou nezávislost, pokud přijdeme o státnost - chceme na to být připraveni, chceme to vědět,“ prohlásila hlava ukrajinského státu. Zelenskyj v rozhovoru připomněl, že to nebyla jeho země, kdo válku 24. února 2022 začal. „Začal ji (ruský prezident Vladimir) Putin,“ řekl Zelenskyj.

Můžeme počítat s USA?

Poznamenal, že Ukrajina je odkázaná na pomoc světa. „Chceme vědět, zda v listopadu budeme mít silnou podporu USA, nebo zůstaneme osamoceni,“ řekl ukrajinský prezident s odkazem na měsíc, kdy Američané vyberou svého příštího prezidenta.

Oba hlavní prezidentští kandidáti se minulý týden střetli v televizní debatě, kde republikánský exprezident Trump zopakoval svá tvrzení, že ruská invaze na Ukrajinu by nezačala, kdyby Spojené státy měly skutečného lídra, kterého by Putin respektoval. Prohlásil rovněž, že sám by konflikt na Ukrajině vyřešil ještě jako zvolený prezident před lednovou inaugurací, nevysvětlil však, jak by toho docílil. Putinovy podmínky pro jednání o míru na Ukrajině zároveň označil za nepřijatelné.

Mezi Zelenským a Trumpem panují napjaté vztahy, napsal dnes Bloomberg a dodal, že Trump během svého působení v Bílém domě současného ukrajinského prezidenta soustavně obviňoval z korupce a brzy po Zelenského zvolení do čela země v roce 2019 na něj naléhal, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena (syna Joea Bidena) kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině. Což v USA vyvolalo první ústavní žalobu (impeachment) proti Trumpovi.

