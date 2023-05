AKTUALIZOVÁNO: Ani po opravě není D1 bezpečná, varuje NKÚ. Jsou to „polopravdy”, reaguje stát

Rekonstrukce hlavní dopravní tepny v Česku, dálnice D1, v posledních letech komplikovala cestu většiny řidičů. Ale ani po skončení obřích opravných prací mezi Mirošovicemi a Kývalkou za 28 miliard korun není D1 v pořádku a některá místa dál ohrožují bezpečnost dopravy, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Stát výsledek rekonstrukce hájí.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizoval rekonstrukci dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou za víc než 28 miliard korun z evropských i státních peněz a vyjmenoval řadu nedostatků. Oprava podle NKÚ není dokončena a na už opravených částech zůstaly některé mosty a nadjezdy ve stavu, který ohrožuje bezpečnost dopravy. NKÚ poukázal i na nekvalitní odstraňování závad, chybějící parkovací místa pro kamiony či časté jízdy přetížených vozidel.

Stát rekonstrukci hájí

Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale tvrdí, že i přes výtky NKÚ modernizace D1 zvýšila bezpečnost a komfort uživatelů. Některé mosty a odpočívky se ještě budou opravovat, zdůraznilo ministerstvo.

Ve špatném či velmi špatném stavu zůstává na 160,8 kilometru dlouhém úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou podle NKÚ devět mostů, mezi nimi Šmejkalka u Senohrab, a tři nadjezdy. Provoz na dálnici ohrožuje například velmi špatný stav dálničního nadjezdu u Hrusic, přitom o potřebě jeho neodkladné rekonstrukce vědělo ŘSD od roku 2019, tvrdí NKÚ.

"Ačkoliv cílem modernizace bylo kromě zvýšení bezpečnosti provozu i zvýšení komfortu uživatelů dálnice, nekvalitní stavební práce a problematické odstraňování některých závad komfort jízdy naopak snižují. Vozovku výrazně poškozují a její životnost zkracují i časté jízdy přetížených vozidel," uvedl NKÚ.

Ředitelství silnic a dálnic míní, že zpráva NKÚ je účelově negativní a obsahuje řadu polopravd a nepřesností vytržených z kontextu. Výsledkem modernizace D1 je podle silničářů bezpečná a komfortnější dálnice, což NKÚ na základě několika drobných vad zpochybňuje.

Závěry NKÚ neodpovídají skutečnosti, tvrdí ŘSD

"S tímto konstatováním se nemůže ŘSD ČR v žádném případě ztotožnit a některé závěry NKÚ vůbec nekorespondují se skutečností," uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že bere výsledky kontroly NKÚ na vědomí a respektuje kritiku dílčích aspektů modernizace dálnice D1. "Ty jsou však pouze jednotlivými možnými vadami na jinak v celku profesionálně pojaté modernizaci uceleného úseku dálnice v celkové délce 160 km a rozhodně z nich nelze dovozovat celkově nedobré provedení celého projektu," uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Připomněl, že modernizace začala před deseti lety, v květnu 2013, a stavebně skončila na přelomu září a října 2021. Nadále ale pokračuje úprava některých odpočívek, včetně doplňování parkovacích míst pro kamiony.

Dokončeny také teprve budou opravy některých mostů, a to zejména tam, kde nejsou jasné majetkové poměry. Co se týče rekonstrukce mostu Šmejkalka, který byl vyjmut z projektu modernizace D1, jeho oprava má být zahájena letos nebo příští rok, zhotovitel již byl vybrán. NKÚ ve zprávě mimo jiné poukázal na to, že termín dokončení rekonstrukce mostu zatím není znám.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) si vyžádal stanovisko ŘSD, které jako investorská a správcovská organizace mělo modernizaci D1 na starosti. Jde zejména o výtky k provádění oprav či opakovanému vzniku závad v rámci reklamací, uvedl Jemelka. Současně se ale ministr ohradil proti tvrzení NKÚ, že ministerstvo neřeší systémové otázky, jako je stav mostů nebo vysokorychlostní vážení.

