AKTUALIZOVÁNO: Piráti silnic, zbystřete. Na dálnicích bude možné jezdit legálně až stopadesátkou

Na vybraných úsecích dálnic bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Nepůjde o plošné zvýšení, týkat se to bude jen nových a modernizovaných úseků, kde to dovolí úřady. Zjednoduší se také systém trestných bodů pro řidiče. Místo nynějších pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie. Některé pokuty se zvýší. Počítá s tím vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát a podepsat prezident

„Jde o významnou změnu v pravidlech silničního provozu, která míří k zajištění větší bezpečnosti na české silniční a dálniční síti," popsal schvalovanou novelu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Změna v trestných bodech i řízení v sedmnácti

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela také zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají. Zavádí možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Tato novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče.

Poslanci také rozhodli, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla zřejmě od roku 2024. Tato povinnost měla původně zaniknout k 1. červenci 2025.

Vyšší rychlost jen na nových dálnicích

V případě zvýšení povolené rychlosti na dálnicích vláda upozorňuje, že nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. "Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových, a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí," stojí v důvodové zprávě.

Kupka předpokládá, že první úseky, na kterých bude možné zvýšit rychlost z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině, se na českých dálnicích objeví do dvou let. Kupka novinářům řekl, že zavedení změny i na nejmodernějších částech dálnic bude podmíněno připraveností telematiky snižovat povolenou maximální rychlost v závislosti na počasí, zhoršení viditelnosti či jiném ztížení jízdy.

Obdobný návrh, který umožňoval zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic schválila sněmovna již v roce 2015 na návrh poslance ODS Ivana Adamce. Senát ale toto navýšení rychlosti tehdy odmítl a sněmovna posléze na jeho návrh přistoupila.

Poslanci nepřijali návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku. Výjimka se nelíbila například Svazu měst a obcí.

Schválená novela přesto dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.