Trump si plácl s Japonci. Ti v USA investují 550 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření obchodní dohody s Japonskem, jejíž součástí je 15procentní clo uvalené na dovoz zboží do Spojených států, včetně automobilů. Japonsko také na základě této dohody podle Trumpa investuje ve Spojených státech 550 miliard dolarů (11,5 bilionu korun) a otevře svůj trh americkému zboží.

Trump v příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Japonsko v rámci „právě uzavřené masivní dohody“ s USA otevře svůj trh mimo jiné obchodu s osobními a nákladními automobily, rýží a některými dalšími zemědělskými produkty.

Trump se ve svém příspěvku přímo nezmínil o zmírnění cel na japonské automobily, které tvoří více než čtvrtinu veškerého japonského vývozu do Spojených států a na které se vztahuje 25procentní clo, poznamenala agentura Reuters. Japonská veřejnoprávní stanice NKH však s odvoláním na nejmenovaného vládního představitele uvedla, že se obě země dohodly na snížení dodatečného cla na dovoz japonských automobilů do USA na 12,5 procenta z dříve plánovaných 25 procent. Po započtení původní sazby 2,5 procenta tak bude konečné clo činit 15 procent. Stejnou informaci později potvrdilo pět zdrojů agentuře Reuters.

Celní válka. USA a Čína se chystají prodloužit lhůtu jednání Leaders Čína a Spojené státy se pravděpodobně příští týden dohodnou na prodloužení lhůty pro uvalení vyšších cel, která je nyní stanovena na 12. srpna. Podle agentury Reuters to americký ministr financí Scott Bessent řekl v rozhovoru s televizní stanicí Fox Business. Dodal, že obchod s Čínou je podle něj nyní na velmi dobré úrovni. ČTK Přečíst článek

„Stovky tisíc nových pracovních míst“

„Je to velmi vzrušující doba pro Spojené státy americké, a to zejména z toho důvodu, že budeme i nadále udržovat navždy skvělé vztahy s Japonskem,“ napsal Trump na své sociální síti. Uvedl také, že japonské investice vytvoří ve Spojených státech „stovky tisíc nových pracovních míst“, což je podle něj zcela bezprecedentní.

Dohoda s Japonskem je dosud nejvýznamnější z řady bilaterálních obchodních dohod, které Trump před blížícím se termínem 1. srpna dosud uzavřel, píše Reuters. Trump na začátku měsíce pohrozil, že Spojené státy od 1. srpna uvalí na dovoz z Japonska a také z Jižní Koreje clo ve výši 25 procent, pokud se Tokio a Soul do té doby nedohodnou s Washingtonem na nových obchodních podmínkách.

Objem vzájemného obchodu se zbožím mezi oběma ekonomickými velmocemi loni dosáhl téměř 230 miliard dolarů, přičemž přebytek obchodní bilance Japonska činil téměř 70 miliard dolarů. Podle údajů amerického federálního úřadu Census Bureau je Japonsko pátým největším obchodním partnerem USA v oblasti zboží.

Trump zaklekl na Apple. Zapomeňte na Indii a vyrábějte v USA, uvedl Zprávy z firem Kromě neustálých změn a chaotického vedení se americký prezident Donald Trump snaží i o to, aby přesunul co největší množství výroby do Spojených států. Z toho důvodu není příliš nadšený, že Apple, jedna z největších amerických společností, se zaměřuje na svůj byznys v Indii, kam chce přesunout výrobu iPhonů z Číny. fry, ČTK Přečíst článek

Japonský premiér Šigeru Išiba si dohodu a konečnou výši cla pochvaluje. Je to „nejnižší číslo mezi zeměmi, které mají s USA obchodní přebytek,“ citovala ho agentura Reuters. Išiba je v Japonsku pod silným politickým tlakem poté, co vládní koalice v nedělních volbách ztratila většinu v horní komoře parlamentu. Podle místních médií se chystá do konce příštího měsíce oznámit rezignaci.

K jednání o celních sazbách na dovoz zboží do USA v pondělí přicestoval do Washingtonu zástupce japonské vlády Rjósei Akazawa. Podle zdroje Reuters přišlo Trumpovo oznámení po úterním jednání Akazawy v Bílém domě. Mimoto japonský vládní zmocněnec podle listu Asahi už jednal také s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a s ministrem financí Scottem Bessentem. „#Mise dokončena,“ napsal Akazawa na síti X.

Hlavní japonský akciový index Nikkei 225 před koncem obchodování přidával zhruba čtyři procenta. Akcie japonských automobilek jako Toyota či Honda vykazovaly dvouciferné zisky. Japonský jen zpočátku zpevnil vůči dolaru a vyšplhal se k americké měně nejvýše od 11. července. Posléze ale začal ztrácet v reakci na zprávy o chystané Išibově rezignaci.

Podle názorů ekonomů, které cituje agentura Reuters, je 15procentní clo pro Japonsko lepším výsledkem, než co mohlo zemi vzhledem k předchozím Trumpovým výhrůžkám potkat, a japonská ekonomika by se díky této dohodě mohla vyhnout recesi.