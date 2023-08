Tenerife v plamenech. Druhý domov českých boháčů se mění v hořící peklo

Na španělském ostrově Tenerife evakuovali další obyvatele z jejich domovů, protože rozsáhlý lesní požár na severovýchodě ostrova stále není pod kontrolou. Plameny nicméně zatím nezasáhly významnější turistické oblasti, informovala agentura Reuters. Agentura AFP dnes s odvoláním na místní záchranné složky napsala, že domovy muselo kvůli ohni opustit už 26 tisíc lidí.

Požár vypukl ve středu v hornatém národním parku v oblasti sopky Teide a rychle se rozšířil. Premiér regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo v pátek večer uvedl, že oheň zasáhl na 5000 hektarů porostů, což zhruba odpovídá rozloze 7000 fotbalových hřišť. Podle premiéra jde pravděpodobně o jeden z největších požárů na ostrově za posledních čtyřicet let.

Dnes ráno úřady nařídily další evakuace kvůli zhoršujícímu se počasí. „Počasí se změnilo a museli jsme evakuovat města na severu Tenerife, konkrétně pět oblastí," oznámil jeden z představitelů místní samosprávy. Dodal, že v noci se zvýšila teplota, klesla vlhkost a zesílil vítr. Úřady se podle něj zatím vyhnuly ztrátám na životech, což je jejich hlavním cílem. Oblíbené turistické oblasti požár dosud nezasáhl a obě letiště na ostrově pokračují v obvyklém provozu, napsala agentura Reuters.

Požáry na Kanárských ostrovech jsou běžné, většinou se jim ale nedostane tolik pozornosti, neboť je hasiči rychle dostanou pod kontrolu. Nyní je situace jiná, protože šíření ohně pomáhají vítr a vyschlá vegetace, napsal dnes web CanarianWeekly. Oblast je také obtížně přístupná po zemi a hasiči se musejí spoléhat především na letadla.

