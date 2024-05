Nový country manager. Microsoft v Česku a na Slovensku povede Michal Stachník

Českou a slovenskou pobočku americké softwarové společnosti Microsoft vede od počátku května Michal Stachník. Vystřídal přechodného šéfa Michala Marka.

Před nástupem do Microsoftu působil Stachník devět let jako generální ředitel společnosti Cisco v České republice a na Slovensku. Microsoft to oznámil na svém webu, upozornil server Hospodářské noviny.

Stachník má v oboru informačních technologií (IT) víc než 25 let zkušeností. Absolvoval Technickou univerzitu v Brně, většinu své profesní kariéry strávil v amerických IT korporacích. Podle Microsoftu je Stachník známý svým zaměřením na prodej a výsledky a je propagátorem cloudu, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a digitalizace veřejné správy.

Stachníkův předchůdce ve funkci Marek se vedení českého a slovenského Microsoftu ujal po odchodu Violety Luca, která v čele pobočky stála od ledna 2021 do konce loňského roku. Od počátku letoška je Luca generální ředitelkou telekomunikačního operátora Vodafone v ČR.

Česká pobočka Microsoftu zahájila činnost v roce 1992. Se slovenskou se do nynějšího Microsoftu Česká republika a Slovensko spojila v červenci 2016. Na podzim 2016 firma v Praze otevřela vývojové centrum Microsoft Dynamics.

