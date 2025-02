Češi loni od EU dostali o desítky miliard víc, než zaplatili

Česká republika loni dostala z rozpočtu a fondů EU o 83,2 miliardy korun víc, než do nich odvedla. Z celkové sumy takzvané čisté pozice země vůči EU tvoří 74,2 miliardy korun peníze z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU), další peníze šly přímo z rozpočtu EU. Předloni získalo Česko včetně příjmů z plánu obnovy o 89,52 miliardy korun víc, než odvedlo do evropského rozpočtu.

Od vstupu do EU v květnu 2004 do konce loňského roku Česko zaplatilo do evropského rozpočtu 936,6 miliardy korun. Příjmy za stejné období byly 2,01 bilionu korun. Celková čistá pozice za dobu členství v unii tak činí 1,07 bilionu korun bez započtení příjmů z NGEU. Při započtení těchto příjmů získalo Česko o 1,22 bilionu korun víc, než odvedlo.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) upozornil především na loňské vysoké příjmy z programu NGEU, které byly oproti předloňsku téměř dvojnásobné. „Peníze v rámci Národního plánu obnovy, který se již rozjel naplno, používáme především na modernizaci České republiky a na digitalizaci,“ uvedl Stanjura.

Právě peníze z evropského plánu obnovy tvořily většinu příjmů Česka z EU. Přímo z rozpočtu EU Česko dostalo 69 miliard korun, naopak odvedlo do něj 60 miliard korun. Příjmy z rozpočtu směřovaly zejména ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a také ze Společné zemědělské politiky.

Unijní program NextGenerationEU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii. Česko peníze využívá v Národním plánu obnovy, kterým cílí na podporu rozvoje české ekonomiky.

