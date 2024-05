David Ondráčka: Premiér Babiš, europoslankyně Nerudová a učitel Fiala. Aneb zprávy z března 2026

Nabízím výběr zpráv z médií z března 2026. Tento text je hluboká nadsázka, satira, nese dokonce i stopy sarkasmu a humoru. Není možné jej brát jakkoli vážně, protože teď v květnu 2024 přece nikdo nemůže vědět, o čem se bude psát v březnu 2026, to každý ví. Všechno bude jinak, třeba.

Reklama

Z politiky

Předsedové ANO a ODS, Babiš a Kuba, označili koalici za sňatek z rozumu po vyhrocené kampani. Jde o pragmatickou dohodu, která má uklidnit společnost, vrátit ji do normálu, trochu ji normalizovat. Máme turbulentní dobu uvnitř EU, složité ekonomické výzvy a jsme ve válce. ODS zdůraznila, že po svém složitém vnitrostranickém období je jednotná a jasně narýsovala červené linie, které jsou v koaliční spolupráci nepřekročitelné.

Prezident Pavel se vyádřil, že není úplně nadšený z povolebního uspořádání, ale je rád, že přispěl k tomu, aby extremisté z SPD nebyli v exekutivě, vnímá to jako státnický krok. Plánuje teď víc jezdit na motorce po regionech a festivalech, v Praze ho stejně vláda moc potřebovat nebude.

Premiér Babiš při cestě na summit V4 v Budapešti řekl Blesku, že vláda odvolá policejního prezidenta a taky toho Kalu z NKÚ a pár dalších.

Naštvaný Okamura svolal tiskovku, kde oznámil podání trestního oznámení na to, že mu ukradli volby. Nikdo s ním nechce koalovat a ani zvýšit státní příspěvky stranám, tak to žaluje.

Dalibor Martínek: Bláznivý český boj za ledního medvěda. Tom uhynul, Praha dá miliardu na nový pavilon Názory Lední medvěd Tom, který žil v pražské zoo, uhynul po svém přesunu do dalekého Kazachstánu. Pro někoho to není zajímavá zpráva, ale rozhodně nyní bude aspoň na čas hýbat veřejným děním. Proč medvěd uhynul? Rýsuje se nám tady mezinárodní vyšetřování, kdo za skon medvědího samce může. Kazaši, nebo Češi? Skandál, kdy Praha bude obviňovat Kazachstán, a naopak. Dalibor Martínek Přečíst článek

Předseda STAN Rakušan natočil několik emotivních videí k odkazu Václava Havla, na twitteru ostře odsoudil opoziční smlouvu číslo 2. STAN bude principiální opozicí, ale do Karviné do hospody už nepojede, že to nemá cenu a stejně je to díra. Europoslankyně Nerudová mu drží palce a je připravena se vrátit do vlasti, až bude národu nejhůř.

Poslanecký klub TOP 09 se zmítá v krizi, 5 poslanců se rozdělilo na 3 skupinky, jedna odmítá mocenský handl, druhá je naopak pro, třetí zatím neví.

KDU souhlasí s podporou současné vlády, pokud bude mít dál ministerstvo zemědělství. Venkov a hlavně Lesy ČR jsou naše, jako české, prohlásil předseda KDU Hladík.

Piráti mají zase 25 poslanců, 120 asistentů a poradců, zakládají největší, datově orientované analytické centrum ve střední Evropě a rozšiřují svůj stranický think-tank. Předseda Bartoš je spokojený, že se strana zkonsoliduje v opozici, těší se na to.

Premiér Babiš oznámil, že už nebude komunikovat s vybranými médii, které přispěly během kampaně k rozeštvávání lidí, jejich seznam bude pravidelně aktualizovat Úřad vlády.

Bývalý předseda ODS Fiala po své rezignaci se vrací do Brna, chce nabrat síly, bude dál externě vyučovat a věnovat se svému think-tanku, výhledově i napsat o svém působení memoiry. Média spekulují o možnosti jeho nominace do vysokých struktur OSN, kde Česko potřebuje silnou váhu.

Ministryně financí Schillerová na instagramu nafotila svou prioritu důrazu daňové správy na výběr daní. Na Tik-toku pak zatančila svůj záměr zatočit s šedou ekonomikou, je to virál.

Ministr zahraničí Bžoch po cestě na setkání svých protějšků udělal 24 kliků, vše na instagramu.

Ministr vnitra Zdeněk Zajíček chystá digitalizaci státu, agendu přebírá pod vnitro, neschopní Piráti to podle něj neuměli dělat. Najal experty z neziskového sdružení Efektivní stát, aby koncept připravili. Microsoft a IBM slíbili úzkou součinnost.

David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu prorůstá Evropou. Pozor si musí dát i Češi Politika Gruzie bouří proti návrhu zákona o zahraničním vlivu. Podobný zákon leží v parlamentu na Slovensku, dávno už ho má Maďarsko, diskutuje se o něm v Rumunsku. Cíl tohoto zákona je všude stejný, utáhnout šrouby, označit a ostrakizovat nepřátele státu, upevnit vlastní moc a mít klid na práci. V Česku se to mnohým velmi líbí, za rok a půl po příštích volbách můžeme mít tyto věci na stole. Moc korumpuje a nekontrolovaná moc korumpuje absolutně. Mysleme na to. David Ondráčka Přečíst článek

Zelení nejsou zklamaní ze zisku 1% ve volbách. Na svém sněmu na chatě v Bukovině opět potvrdili své dva tradiční předsedy. Není důvod přepřahat, nic nekončí, budou i další volby, třeba hned příští komunální v Brně-Medlánkách.

Socdem prodalo poslední nemovitost a dál doufá v zázrak. Bohužel už i Špidla přestává pravidelně docházet na stranické akce.

Senátor Šlachta oznamuje, že jeho Přísaha ještě jedno období vydrží a prorazí příště. Videa se dají dělat na koleně a z platu senátora a policejní výsluhy se vyžít dá.

Pokud uspějeme na mistrovství světa v hokeji, oznámí kandidaturu do Senátu Hadamczik, trenér Rulík, asistent Plekanec a několik dalších členů realizačního týmu.

Milion chvilek svolal už druhou demonstraci na Václavské náměsti. Pod ocas přišlo jen pár set lidí.

Z legislativy

Ministr spravedlnosti Blažek se sešel s nejvyšší státní zástupkyní Bradáčovou a probrali hlavní teze vládních priorit trestní politiky. Detaily nejsou zatím známé, do médií unikl úryvek, že co se stane v Brně, má zůstat v Brně.

Poslanecká iniciativa se zákonem o zahraničních agentech prošla do druhého čtení. V zákulisí sněmovny je shoda na přijeti, už se jen řeší detaily a terminologie. Jestli každý kdo má grant z ciziny více nez 5 tisíc eur má být označen za zahraničního agenta, entitu s cizáckým vlivem, nebo za ŠZC (šmejda v cizáckém žoldu).

Předseda ÚOHS Mlsna pochválil priority vlády v hospodářské soutěži a nabídl, že je bude rád plně prosazovat i ve svém druhém mandátu. Návrh přezkumu veřejných zakázek překvapil i odborníky. Nebude se rušit jen druhý stupeň přezkumu, ale rovnou i první, takže se zakázky budou zadávat velmi rychle a efektivně. Každý starosta, hejtman i ministr přece ví, co chce koupit a od koho. Kdo nebyl v byznyse, tak nic nechápe, poznamenal premiér Babiš.

O Senátu dlouho nikdo neslyšel, ale v pondělí se usnesl, že je pořád pevná hráz a ústavní pojistka. Kdyby něco, tak se určitě se ozve, až bude proti čemu.

Předvolební slib o zrušení koncesionářského poplatku se naplňuje, návrh je financovat ČT pravidelným přídělem ze státního rozpočtu. Jeho výši určí každý rok sněmovna, podle kvality programu.

Předseda odborů Středula bude dál vyjednávat na Tripartitě, jeho prioritou je, aby minimální mzda překročila průměrnou.

Stanislav Šulc: Dobrá zpráva pro všechny. Češi se vracejí k zadlužování Názory Zadlužení českých domácností roste. A co víc, roste rychleji, než bylo v posledních dvou letech obvyklé. Co by ještě před několika dekádami představovalo problém, stalo se v současnosti dokonce dobrou zprávou. Jsou to totiž právě domácnosti a jejich spotřeba, které rozhýbávají velmi pomalu se rozjíždějící českou ekonomiku. A klidně ať si to je třeba na dluh. Stanislav Šulc Přečíst článek

Z byznysu

Předseda průmyslu Kuba se sešel na obědě s šéfem ČEZu Benešem ohledně další podpořy jádra a kroků k zadání stavby dalších bloků francouzské EdF. Vláda zvažuje privatizaci nejaderné části ČEZu přímým prodejem, zájem projevil Křetínský a Tykač. Rozhodne se v pražském derby na hřišti.

Svaz průmyslu vydal prohlášení, že podstatná pro byznys je stabilita, předvídatelné byznysové prostředí a odbourání byrokracie, a to vláda ve svém prohlášení slíbila.

Šimon Pánek vyzval občanskou společnost k trpělivosti a semknutí, také požádal o finanční podporu Člověka v tísni. Teď možná budeme v tísni všichni, je to výzva, uvedl.

Vícepremiér pro ekonomiku Havlíček oznámil rezolutní škrty v dotacích politickým neziskovkám. Po krátké analýze Úřad vlády zjistil, že většinu dotací si rozdělí Fotbalová asociace, Horská služba, Autoklub a sdružení dopravců CESNET, další neziskovky už skoro nic.

Tento text je satira, nadsázka a humor.