ESG nadzvedává republikány. „Levicovou ideologii“ chtějí dostat z Wall Street

ESG má přinést zelenou revoluci v investování. Ambici měnit svět nyní těžce poznamenává vleklá válka na Ukrajině. Proti strategii udržitelného investování se stupňuje odpor hlavně v USA. Američtí republikáni dokonce ESG označili za levicovou ideologii, která brání rozvoji ekonomiky. O svém názoru, že není nic důležitějšího než zisk, jsou skálopevně přesvědčení a Wall Street chtějí od „levicové politiky“ osvobodit.

Proti politickému úsilí dekarbonizace ekonomiky hlasitě vystupují některé republikánské státy. A už došlo i na činy. Minulý týden guvernér Floridy Ron DeSantis zakázal správcům státních penzijních fondů začleňovat do investic ty postavené na principech ESG.

Čistá nula? Proti jsou Texas i Florida

Texaský kontrolor veřejných účtů Glenn Hegar zase zakázal společnostem jako BlackRock, BNP Paribas, Credit Suisse a dalším podnikání v tomto americkém státě, protože tyto firmy podle něj záměrně „bojkotují energetické společnosti“. Západní Virginie učinila podobný krok už v červenci, když se postavila proti BlackRock, JPMorgan Chase a dalším s odůvodněním, že jejich „levicová strategie“ poškozuje místní ekonomiku.

Potřebujeme více ropy a plynu, ne méně, zastal se „starých” zdrojů energie Musk Leaders Svět potřebuje více ropy a zemního plynu a měl by pokračovat v provozu jaderných elektráren a zároveň masivně investovat do obnovitelných zdrojů energie. Z konference v norském Stavangeru to evropským energetickým lídrům vzkázal nejbohatší muž planety Elon Musk, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). duk Přečíst článek

Republikánští kritici ESG jsou totiž přesvědčeni, že Wall Street a jiní velcí investoři odstřihávají výrobce fosilních paliv od úvěrů a investic. Tyto money manažery obvinili z toho, že se snaží donutit firmy, aby se řídily levicovou agendou na úkor snahy tvořit zisk.

Marná snaha. ESG je magnet na investice

Realita je ovšem taková, že investoři nadále ve velkém měřítku financují odvětví spojené s ropou či zemním plynem. Je však pravdou, že ESG fondy a klimatické investice jsou jedny z nejrychleji rostoucích částí investičního světa. Globálně se každé čtvrtletí přidávají stovky nových fondů a dohromady drží přibližně 2,5 bilionu dolarů (přes 61 bilionů korun), z nichž velká část je podle investiční společnosti Morningstar investována do amerických společností. Zdá se tedy, že republikánští kritici v tomto sporu tahají za kratší konec provazu.

„ESG je rozhodně nejrychleji rostoucí částí byznysu,“ řekla listu Wall Street Journal (WSJ) výkonná ředitelka Nasdaq Adena Friedmanová.

Právníci z PRK: Udržitelnost je příležitost i u nás, nejen na Západě Leaders Pro tradiční právní firmu PRK Partners není princip ESG trend, ale realita na trhu, která se projevuje také v právním poradenství. Právníci jedné z největší kanceláří na českém trhu oceňují nejen to, že tato oblast otevírá nové právní aspekty, ale také umožňuje spojení a s velmi zajímavou komunitou těch, kteří se na udržitelnost zaměřují. „Když děláte právo proto, abyste se dozvěděli, jak funguje naše společnost, ESG je k tomu fantastická příležitost,“ uvádějí Marek Procházka, zakládající partner kanceláře, a koncipient PRK Partners Jaroslav Seborský. nst Přečíst článek

Podle dat analytické společnosti Dealogic firmy jen letos získaly zhruba 320 miliard dolarů (téměř 8 bilionů korun) v zelených dluhopisech a půjčkách. Dalších 400 miliard dolarů si půjčily na dosažení cílů udržitelnosti.

Startupy vyvíjející vše od solárních farem až po čistý vodík získaly dalších 27 miliard dolarů vlastního kapitálu, ukazují zase data společnosti PitchBook. Současná volatilita trhu a rostoucí úrokové sazby sice stlačily financování v těchto oblastech pod loňské rekordní hodnoty, ale stále jsou výše než v letech 2019 a 2020.

Firmy z Wall Street, včetně těch, které čelí bojkotu ze strany texaských či floridských guvernérů, stále půjčují miliardy výrobcům fosilních paliv a tvrdí, že je to ziskové a nezbytné. Dluhové financování ropných a plynárenských společností je obecně přibližně stejně velké jako financování zelenými dluhopisy, ukazují data Dealogic. Některé banky uvedly, že omezují půjčky producentům uhlí, a většina slíbila, že v nadcházejících desetiletích postupně omezí financování dalších fosilních paliv.

Šetrná ekonomika je největší výzva dneška, říká Suchánková z boardu ČSOB Leaders Pojem udržitelnost berou v ČSOB smrtelně vážně. Jako první banka ukončila investice do výroby elektřiny z uhlí, její centrály v Praze a Hradci Králové patří mezi stovku nejekologičtějších budov v Evropě. Ale nejde jen o ekologii. „Všechny oblasti ESG jsou provázané – šetrné podnikání, odpovědnost vůči společnosti i řízení firmy nastavené tak, aby uměla tyto cíle naplňovat,“ říká Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblasti HR, IT, FAM a Operations. nst Přečíst článek

Některé společnosti z tohoto odvětí paradoxně z ESG těží, protože dostávají miliardové úvěry na investice do čisté vodíkové energie, zachycování uhlíku a obnovitelných zdrojů.

Kritici ESG nejen z řad republikánů pak tvrdí, že společnosti by se měly soustředit pouze na maximalizaci výnosů pro akcionáře. Mezi ty nejhlasitější patří autor knihy Woke, Inc. Vivek Ramaswamy, který spustil energetický ETF fond. Jde - co se týče držení akcií velkých společností z oboru fosilních paliv a některých investic do obnovitelných zdrojů - o téměř identický produkt jaký nabízí BlackRock. Rozdíl je podle autora bestselleru v tom, že on bude na rozdíl od velkých správců aktiv, kteří budou management firem tlačit do ESG strategií, prosazovat čistě maximalizaci zisku. Jak to celé dopadne, teprve uvidíme.

ESG je podvod, utweetl se Musk a přišel o 12 miliard dolarů Leaders Středa byla pro Elona Muska smolným dnem. Vypsal se z ní na Twitteru. Jeho zpráva o 197 znacích ho ale připravila o další miliardy dolarů. Hodnota Tesly za jediný den spadla o 12 miliard dolarů. Automobilka navíc přišla o výsostné postavení mezi společnostmi, které jedou na vlně udržitelného byznysu. „ESG je podvod,“ utweetl se ve vzteku Musk. A dodal, že je z něj nově republikán. vku Přečíst článek

Tohle se ekologům nebude líbit. Francie chystá atomové dluhopisy Zprávy z firem Francouzský energetický gigant EDF připravuje první emisi dluhopisů na rozvoj atomové energie, uvádí agentura Bloomberg. Vydání těchto bondů umožnilo nedávné prosazení jaderné energie a plynu mezi zelené zdroje energie. Přesto mohou u velkých fondů narazit. sta Přečíst článek

video Škoda Auto se řítí do elektrické budoucnosti. A investuje do ní horentní sumu Zprávy z firem Škoda Auto se plnou rychlostí řítí do elektrické budoucnosti. Během příštích pěti let investuje do elektromobility 138 miliard korun. To je čtyřnásobně víc, než s čím počítal původní plán. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent. ČTK Přečíst článek