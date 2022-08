Potřebujeme více ropy a plynu, ne méně, zastal se „starých” zdrojů energie Musk

Svět potřebuje více ropy a zemního plynu a měl by pokračovat v provozu jaderných elektráren a zároveň masivně investovat do obnovitelných zdrojů energie. Z konference v norském Stavangeru to evropským energetickým lídrům vzkázal nejbohatší muž planety Elon Musk, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ).

„Myslím, že ve skutečnosti potřebujeme více ropy a plynu, ne méně, ale současně co nejrychleji přejít k udržitelné energetické ekonomice,“ řekl generální ředitel a největší akcionář společnosti Tesla podle deníku WSJ.

Práce na vývoji technologie pro ukládání baterií je podle něj klíčem k maximálnímu využití investic do větrné, solární a geotermální energie. „Jsem také pronukleární," uvedl Musk. "S jadernými elektrárnami bychom měli skutečně pokračovat. Vím, že to může být v některých oblastech nepopulární názor. Ale myslím si, že pokud máte dobře navrženou jadernou elektrárnu, neměli byste ji zavírat, zvláště ne teď,“ dodal.

Strach z nadcházející zimy

Komentáře Muska na setkání vedoucích pracovníků ropných společností, energetických analytiků a vládních úředníků přišly v době, kdy globální energetická krize způsobila rekordní ceny zemního plynu a elektřiny a obavy z nedostatku paliv pro nadcházející zimu v celé Evropě. Ruská válka na Ukrajině ještě více ztížila globální dodávky energie, protože ekonomiky se dříve během pandemie dostaly z období nízké poptávky po energii.

Muskovy názory zasahují politicky citlivé téma v EU, v níž zuří rozpory ohledně pokračující výroby jaderné energie. Francie se potýká s nejhoršími jadernými výpadky za poslední desetiletí. Německo odkládá uzavření posledních tří jaderných elektráren v zemi v rámci úsilí o odvrácení výpadků dodávek elektřiny.

Obavy z výpadků elektřiny a hrozby potenciálního přídělového systému zemního plynu spolu s prudce rostoucími cenami již podnítily některé podniky k tomu, aby samy zavedly energetické omezení nebo ukončily provoz. Náklady a nedostatek energie podnítily debaty o rychlosti přechodu vlád a společností od ropy a plynu ke zdrojům energie s nízkým obsahem uhlíku, podotkl WSJ. Zastropováním cen energií se bude příští týden zabývat i mimořádný summit EU svolaný českým předsednictvím.