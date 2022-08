Škoda Auto se řítí do elektrické budoucnosti. A investuje do ní horentní sumu

Škoda Auto se plnou rychlostí řítí do elektrické budoucnosti. Během příštích pěti let investuje do elektromobility 138 miliard korun. To je čtyřnásobně víc, než s čím počítal původní plán. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent.

Automobilka Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard korun) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy korun) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce během pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku. Do roku 2026 automobilka uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Urychlení přechodu na elektromobilitu a digitalizaci má prezentovat nové logo a vizuální styl značky. Uvedli to zástupci firmy při představení studie nového elektromobilu Vision 7S.

„Prostřednictvím studie Vision 7S nabízíme konkrétní pohled na zcela nový model Škoda, kterým rozšíříme produktové portfolio a naši zákaznickou základnu. Výrazně tak zrychlujeme naši elektrickou ofenzívu,” uvedl předseda představenstva společnosti Klaus Zellmer.

Během pěti let uvede Škoda elektromobil v kategorii malých vozů, dále kompaktní elektrické SUV a také sedmimístný rodinný vůz. Konkrétní představu sedmimístného elektrického SUV nabízí studie Vision 7S. Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a dobíjení až 200 kW. Další elektromobily budou následovat do roku 2030.

I v následujících letech ale bude automobilka pokračovat v modernizaci svých modelů se spalovacími motory. Ve druhé polovině příštího roku představí novou generaci modelů Superb a Kodiaq. V roce 2024 bude následovat modernizovaná Octavia.

Pro éru elektromobility a digitalizace vytvořila Škoda nový designový styl, který bude postupně zavádět od příštího roku. Vyznačuje se jasnými minimalistickými liniemi, které mají zdůraznit jednoduchost a kvalitu nových modelů. Charakteristickým prvkem je nová příď vozu s tzv. maskou Tech-Deck Face, která je výrazně plošší a širší než dosavadní maska chladiče. Žebra jsou nahrazena tmavým sklem, které zakrývá senzory vozu. Součástí nového stylu jsou udržitelné materiály použité v interiéru.

Nové logo značky Škoda je bez plastické 3D grafiky. Automobilka tak reaguje na rostoucí přesun marketingových a komunikačních aktivit z tisku na internet. Jako firemní barvy bude Škoda používat dva různé odstíny zelené: smaragdovou a elektrickou zelenou, které symbolizují ekologii, udržitelnost a elektromobilitu. V marketingové komunikaci chce firma klást výrazně větší důraz na nápis Škoda než na logo. Používá jinou typografii, která pracuje se symetrií a kombinací oblých tvarů s hranami. Háček nad písmenem S je nyní integrován do prvního písmene.

Nová firemní identita bude nejprve vidět v informačních a komunikačních materiálech a od roku 2024 se začne objevovat také na nově uváděných modelech. Nový design se promítne i do informačních systémů na palubě a dalších prvků vozů Škoda. Součástí modernizace budou také designové úpravy provozoven autorizovaných partnerů.

Od roku 2030 mají být vozidla v českých a indických závodech Škody vyráběná s nulovými emisemi. V čele stojí závod ve Vrchlabí, který vyrábí CO2 neutrálně již od roku 2020.

Škoda Auto letos za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360 600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Provozní zisk klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy korun) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy korun). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly v meziročním srovnání téměř beze změny a činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy korun).