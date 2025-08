Vstup na šanghajskou burzu je nemožná mise. Čínské firmy tak berou útokem Wall Street

Čínské firmy míří na Wall Street víc než kdy dřív – navzdory geopolitickému napětí i rostoucímu tlaku amerických regulátorů. Láká je rychlejší a jednodušší vstup na burzu, vyšší ocenění i přísnější podmínky doma. Počet čínských podniků, které letos žádají o vstup na americký akciový trh, už teď míří k novému rekordu.

O uvedení svých akcií na burzy ve Spojených státech v letošním roce usiluje rekordní počet čínských firem, a to navzdory napětí ve vztazích mezi Washingtonem a Pekingem a výzvám k přísnějšímu dohledu nad čínskými podniky v USA. Za jejich zájmem stojí vyhlídky na vyšší ocenění akcií v USA a přísnější pravidla pro vstup na akciový trh v Číně. Informuje o tom agentura Reuters.

V celém loňském roce na burzy v USA uvedlo své akcie rekordních 64 čínských firem. V letošním prvním pololetí už takový krok učinilo 36 převážně malých a středních čínských podniků, plyne z údajů právnické společnosti K&L Gates. Na vstup na americký akciový trh Nasdaq nyní čeká dalších více než 40 čínských firem, což by mohlo vést k překonání loňského rekordu.

Peking přitvrdil pravidla, čínské firmy tak raději prchají na Wall Street

Mnoho čínských podniků využívá ke vstupu na americké burzy spojení s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Tento postup jim umožňuje vyhnout se zdlouhavému procesu spojenému s primární veřejnou nabídkou akcií (IPO).

Pro čínské firmy je nyní obtížnější uvést své akcie na domácí trh, protože čínská vláda v roce 2023 zpřísnila pravidla pro primární nabídky akcií. To podporuje zájem čínských podniků o vstup na akciový trh v USA. Tento zvýšený zájem nicméně v poslední době vzbudil pozornost některých amerických zákonodárců a přiměl je k výzvám ke stažení akcií čínských firem z amerických burz kvůli obavám o národní bezpečnost, upozornila agentura Reuters.

O vstup na americký akciový trh usiluje například čínská společnost Xinghui Car Technology, která nedávno podepsala předběžnou dohodu o spojení s firmou UY Scuti, která patří do kategorie SPAC. „Americký kapitálový trh je jedním z největších na světě. Je likvidní a umožňuje snadný přístup k financím,“ uvedl šéf čínské společnosti Sung Wen-fang při podpisu dohody.

Shein chtěl ohromit Wall Street. Stačit mu bude muset Londýn Trhy Čínský internetový prodejce levné módy Shein by mohl brzy vstoupit na londýnskou akciovou burzu. Firma by mohla příslušné dokumenty k nabídce podat už tento týden, uvedl server zpravodajské televize BBC. Analytici se domnívají, že společnost může být oceněna až na 66 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). ČTK Přečíst článek

„V USA můžete vstoupit na burzu, jestliže dokážete splnit objektivní pravidla, která stanovili regulátoři,“ uvedl Steve Markscheid z investiční společnosti Aerion Capital. Ten působí jako nezávislý člen správní rady v několika čínských firmách, s jejichž akciemi se obchoduje v USA. „V Číně je to mnohem subjektivnější. Regulátoři analyzují, zda je firma dobrá, nebo špatná. Na burzu mohou vstoupit pouze ty podniky, které jsou vyhodnoceny jako dobré,“ dodal.

Podle analytiků z právnické společnosti Merits & Tree Law Offices trvá v Číně v průměru devět až 12 měsíců, než kandidát na primární veřejnou nabídku akcií získá potřebná regulační povolení, zatímco v New Yorku to zabere čtyři až šest měsíců. Podle Ronalda Shuanga z investiční firmy Balloch Holding se kvůli zdlouhavému procesu a přísným požadavkům stává ze vstupu na akciový trh v Číně „nemožná mise“, píše Reuters.

Investoři už se Trumpa nebojí, jak dřív. Akcie to vyhnalo na další rekord Trhy Nvidia se minulý měsíc stala první společností s hodnotou nad 4 biliony amerických dolarů a poslední červencový den se do čtyřbilionového klubu na chvíli připojil i Microsoft. Historické maximum zdolal i bitcoin a akciový index S&P 500 a jedním z rekordmanů jsou i akcie společnosti Palantir Technologies. Co vše přinesl na trzích rekordní červenec, se dozvíte v tomto článku. Marika Čupa Přečíst článek