Energetické firmy dluží nevíce v historii. Účet za jejich záchranu zaplatí daňoví poplatníci

Evropské energetické společnosti se výrazně zadlužují, aby pokryly vyšší náklady způsobené růstem cen ropy a zemního plynu. Celkový dluh firem stoupá od pandemie a letos už vzrostl na více než 1,7 bilionu eur (41,6 bilionu korun). To je nárůst o více než 50 procent proti stavu před rokem 2020, uvedla agentura Bloomberg.

Nejnověji se zdá, že německá společnost Uniper, největší odběratel ruského plynu, bude potřebovat asi devět miliard eur. Česká energetická společnost ČEZ získá od státu tři miliard eur, aby zvládla energetickou krizi. Celý sektor by měl pak získat nejméně 24 miliard eur.

Za prvních šest měsíc letošního roku vydaly energetické firmy v regionu dluhopisy za 45 miliard eur. Získaly také úvěry za 72 miliard eur.

Pokud bude energetickým společnostem umožněno přenést vyšší náklady na plyn na spotřebitele, tak analytici investiční banky Goldman Sachs počítají s tím, že evropské domácnosti budou muset za elektřinu a plyn platit 470 eur (přes 11 500 korun) měsíčně. To je o 290 procent více než v polovině roku 2020.

Podle hrubého odhadu Bloombergu bude celkový účet za záchranu evropského trhu s energií tuto zimu činit více než 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun). Tato kalkulace je podle agentury konzervativní a nezahrnuje nejhorší možný scénář - že Rusko zcela zastaví dodávky zemního plynu do Evropy a že zima bude nadprůměrně chladná. Nakonec ponesou náklady na pomoc daňoví poplatníci, buď přímo a okamžitě prostřednictvím maloobchodních cen elektřiny a plynu, nebo později v příštích letech prostřednictvím vyšších daní, z nichž se záchranné akce zaplatí.