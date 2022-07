David Ondráčka: Co se stane v listopadu bez plynu? Připravte se na hororový scénář

Včera jsem usnul a měl nehezký, ale živý sen, pouští se do jeho převyprávění protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Jsme na začátku listopadu 2022. A události pádí rychle za sebou.

Plynová předehra

Putin vypnul v září Evropě definitivně plyn a tlačí ji ke zdi, chce destabilizaci a chaos.

Vláda omezuje spotřebu plynu průmyslu, dopad to má na dvě pětiny firem. Začíná se omezovat výroba, některé fabriky už zavírají a propouští. Hutě, sklárny, chemičky jsou první, Vítkovice, Nová Huť, Třinec, Lovochemie, Paramo, Spolana.

Z nasmlouvaného LNG plynu z Holandska putuje do Česka bohužel jen čtvrtina. Oficiálně kvůli technickým důvodům, ale reálně si plyn odebírají tranzitní státy po cestě. Evropská solidarita se v krizi začíná bortit.

Začaly plynové prázdniny pro děti ve školách, jídelny nemají na čem vařit. V říjnu to bylo pár dní kolem svátků, v listopadu zůstanou děti doma na dva týdny.

Vláda nařídila omezovat ohřev vody domácnostmi, nejprve na dvě hodiny denně, od listopadu už jen na hodinu každé ráno.

Teplo v bytech omezeno na 16 stupňů Celsia.

Otužování a krátké sprchování je hlavní heslo dne. Ledový muž Wim Hof oznámil turné.

Roste spotřeba deodorantů.

První dějství na domácí politické scéně

Babiš šílí, jeho chemičky jsou bez plynu první na řadě. Nasazuje své ANO poslance, aby zablokovali sněmovnu definitivně, a neprošlo už vůbec nic. Požaduje intervenci vlády na záchranu (svého) byznysu.

ANO a SPD prosadilo hlasování o nedůvěře vlády. Koalice má zatím všech 108 poslanců, ale opozice je chce otestovat. A je to skvělá televizní příležitost.

Okamura se přihlašuje do prezidentské kampaně na poslední chvíli, platí jeho logika, čím hůř, tím pro mě líp. Nemá kandidaturou co ztratit.

Prezidentská kampaň v plném proudu, kandidáti ale neví, co říkat, situace je tak nepřehledná.

Zeman si všeobecnou destrukci užívá, jeho tragické prezidentství zapomenuto a je mu už vlastně všechno jedno. Vládu kritizuje, že situaci nezvládá. Navrhuje úřednickou vládu na překonání plynové krize.

Piráti těžce prohráli komunální volby v Praze, Bartoš však ještě drží 4 poslance (je jeden z nich), uvnitř strany roste tlak na odchod z vlády (asi až po předsednictví).

STAN se sjednotil za Rakušanem, aby přečkali nekončící průšvihy. Vytahují výš Síkelu, který pendluje mezi Prahou a Berlínem.

Fiala dál jede svoje EU předsednictví (plyn je teď jediné téma). Hodně času tráví v zahraničí a v Bruselu, mentálně je mu líp v Bruselu než v neklidném Česku.

Migrační vlna zalila Evropu

Podpora pro Ukrajinu dramaticky klesá. V březnu byla 70%, v červnu 50%, v listopadu už jen 15%. Převládá pocit, že teď potřebujeme pomoc my. Válka bohužel pokračuje.

Zvedá se vlna uprchlíků ze Súdánu a Egypta, nemají co jíst, hledají průchodné trasy do Evropy. Zprávy o jejich rostoucích počtech jsou dramatické. Erdogan se ozývá, že chce více peněz za to, že je zadrží.

Zvedá se vlna lidí z Evropy, mnozí chtějí najít klidné a bezpečné místo, není jisté na jak dlouho. Oblíbené cílové země jsou zatím Kanada, Panama, Kostarika, Maroko a Thajsko.

V Česku se demonstruje

Odboráři vyrazili do ulic, protesty už proběhly v Praze, Brně a Ostravě. Tripartita se rozpadá, požadavky odborů vláda odmítá jako vydírání. Středula (kandidát na prezidenta) vyhlašuje generální stávku na 1. prosince.

Začínají demonstrace dalších skupin, i Chcípl pes se probudil, chystají se velké protesty na 17. listopadu. Některé akce přerůstají v násilí, zatím to zůstává u rozbitých výloh.

Epilog z událostí „na pozadí”

Rozjela se další vlna covidu, vláda zkouší zavést opatření, ale skoro nikdo už je nerespektuje, nemocnice se zase plní.

Cena piva se zvedla o 30 procent.

Koruna klesla na 33 korun za euro, ČNB už neintervenuje, nemá to smysl, úspory lidí ztrácí hodnotu. Inflace je pořád kolem 13 procent a nedaří se ji snižovat.

Množí se kyberútoky na kritickou infrastrukturu, patrně z Ruska. Dostatečnou ochranu nemají státní úřady, ale ani nemocnice nebo vodárny.

Po horkém srpnu a září se rozjela nová kalamita kůrovce.

V lesích výrazně narůstá počet krádeží dřeva, majitelé lesů ani policie nemají reálnou kapacitu tomu jakkoli bránit.

Rostou ceny bytů, rekordně v Karlových Varech kolem horkých pramenů, podél řeky Teplá.

Média nestíhají pokrývat události. Sociální sítě vřou emocemi a hysterií, nikdo to není schopen zastavit, vymyká se to z kontroly.

Pak jsem se probudil a byla to jen zlá noční můra, naštěstí. Užijte si hezké léto.