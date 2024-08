Elektromobilem k moři. Nebojte se toho, není to žádná kovbojka, vzkazují cestovatelé

Cesta k moři je pro mnohé vrcholem letní dovolené. Elektromobil přináší novou dimenzi cestování, ale vyžaduje pečlivější plánování. Zeptali jsme se několika majitelů automobilů na baterky na jejich reálnou zkušenost s jízdou k moři. A ti vzkazují: Není to žádná věda a krátké dobíjecí pauzy jsou příjemným osvěžením. Přidáváme i tipy na aplikace s informacemi o dobíjecích místech, které by se vám mohly hodit.

Plánování dovolené k moři bývá stresující. Natožpak, když se k němu poprvé rozhodnete vyjet elektromobilem. Představa dlouhé jízdy bez tradičního spalovacího motoru některé řidiče stále děsí. Avšak zkušenosti těch, kteří již tuto cestu absolvovali, ukazují, že se není čeho bát. Jak si užít cestu k moři s elektromobilem bez starostí?

Milan neřeší cenu a za dobu, co jezdí s elektrickým autem, se naučil, že plánování není žádná věda. „Jezdím a dobíjím, kde je to potřeba. Nabíjecí stanice jsou dnes skoro všude a nikdy jsem nemusel čekat. Dobíjení bereme s rodinou jako příležitost k odpočinku nebo k aktivitám, které bychom jinak stejně dělali. Pro nás je užívání elektromobilu normální, není to nic jiného než klasické auto,“ říká. Při dotazu na porovnání nákladů s úsměvem dodal, že cenu dobíjení vůbec neřeší.

Žádná kovbojka

Jiří už pět let cestuje do chorvatského Zadaru a jeho zkušenosti s elektromobilem, konkrétně Teslou, jsou prý víc než pozitivní. „Poslední dva roky jezdíme rovnou dvěma Teslami najednou. Prostě to zadám do navigace a zastavím u Superchargeru, který mi ukáže aplikace. Není to žádná věda ani žádná kovbojka,“ popisuje Jiří svoji zkušenost.

Podle Davida zvládnou moderní elektromobily cestu stejně jako běžná auta. „Dneska, když máte auto jako Tesla, Kona nebo Scenic, je cesta k moři prakticky stejná jako se spalovákem. Letos jsem novou Konou zvládl trasu od Jadranu k Baltu a zpět do Prahy bez jakýchkoli problémů. Zastavoval jsem na stejných místech jako dřív, jen s tím rozdílem, že auto dobíjelo, místo toho, aby stálo nečinně na parkovišti. U moderních elektromobilů s dojezdem přes 400 km bude vždycky potřebovat zastavit dřív posádka než auto.“

Hana si letos vyzkoušela cestu k moři s půjčenou Škodou Enyaq. „Vyrazili jsme ze středních Čech do Chorvatska a plánovali jsme nabíjení přes Teslu. Stáhli jsme si její aplikaci a zakoupili předplatné, abychom měli levnější tarify. V Chorvatsku jsme využívali i místní nabíječky a vše proběhlo bez problémů. Vždy jsme si vybírali místa u dětských hřišť nebo se zázemím, takže pauzy byly příjemné. Celkově nás cesta vyšla na 3 000 korun, když jsme před cestou a po ní dobíjeli doma z naší fotovoltaiky.“

Ondřej se vydal s Teslou Model 3 na dlouhou trasu z Olomouce do italské Riva del Garda. „Byla to moje první delší trasa s Teslou Model 3 a byl jsem naprosto spokojený. Většinu času jsem nabíjel na Superchargerech (SC), kde jsem neztrácel čas – během nabíjení jsem se věnoval odpočinku nebo nákupům. Plánování trasy mi zabralo jen minimum času a cestování bylo pohodlné,“ sdílí své dojmy Ondřej.

Cestou tam Ondřej nabíjel za Vídní ve Wiener Neustadt (SC v2, 6 minut), dále pak v Kapfenbergu (SC v2, 38 minut). „Tam jsem k odpočinku využil Tesla Lounge u jezírka a příjemně si tam popvídal s párem z Francie,“ říká Ondřej. Jeho třetí zastávka proběhla v Amaro Udine (SC v2, 7 minut), čtvrtá v Mogliano Veneto Treviso (SC v3, 10 minut) a poslední nabíjení na cestě do cíle proběhlo v Rovereto Trentino (SC v3, 15 minut) na. Ondřej se zde zastavil, aby si zajistil dostatečnou rezervu na dojezd do Rivy del Garda, protože v cíli neměl k dispozici noční nabíjení.

Na zpáteční cestě pak nabíjel v Trento (SC v2, 41 minut). „Na zdejší stanici se zrovna nabíjel vyšší počet vozů, takže výkon se mezi ně dělil‚“ upřesňuje Ondřej. Ve Spittal an der Drau (SC v3) pak strávil nabíjením 33 minut, čas využil k nákupům a rychlému občerstvení v restauraci. Na nové Volkermarkt (SC v2) nabíjel 15 minut a na závěr se zastavil na jídlo a dobíjel 22 minut v Donaustadt (SC v3).

Jak naplánovat cestu elektromobilem k moři

Používejte aplikace, třeba A Better Routeplanner (ABRP) nebo PlugShare, které vám pomohou naplánovat zastávky na vhodných místech s dobíjecími stanicemi. Pokud spěcháte, rychlonabíječky vám ušetří spoustu času, přestože jsou dražší.

Spojte zastávky s odpočinkem a využijte je na jídlo nebo krátkou procházku.

A konečně: Buďte flexibilní a nebojte se improvizovat. Vždyť máte dovolenou, tak proč nepřizpůsobit plán aktuální situaci? Někdy je lepší udělat kratší zastávku nebo nabíjet na jiném místě, než jste původně zamýšleli. Třeba díky tomu objevíte skvělé místo, o kterém jste původně ani netušili, že byste ho mohli navštívit.

Kde hledat informace o nabíjecích stanicích

Podrobné informace o nabíjecích stanicích a konkrétní tipy se dozvíte na blogu AutosEU. Zmiňme však alespoň některé užitečné aplikace: Najít i sdílet informace o nabíjecích stanicích po celém světě mohou uživatelé PlugShare. Umožňuje vyhledávat nabíjecí stanice, sdílet hodnocení a fotografie a plánovat trasy s ohledem na dostupnost nabíjecích stanic. Otevřená databáze nabíjecích stanic, kterou mohou uživatelé upravovat a aktualizovat, je zase Open Charge Map. Aplikace ChargePoint nabízí informace o nabíjecích stanicích, umožňuje rezervaci a platby přímo prostřednictvím aplikace. Speciální aplikace pro majitele Tesly zase zahrnuje navigaci k Superchargerům, sledování stavu nabití a další funkce.

Cesta k moři s elektromobilem je vcelku jednoduchá a může být i pohodová a ekonomická. Stačí si jen dobře naplánovat trasu a být připraven na několik kratších zastávek. Letošní zkušenosti z dovolených s elektromobilem některých Čechů to jasně potvrzují.

Autorkou článku je Simona Vlčková, AutosEU