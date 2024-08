Na co všechno musím znát odpověď, než si koupím svůj první elektromobil

Na českých silnicích už dnes jezdí téměř 25 tisíc elektromobilů, jak zmínil na konferenci čisté mobility ministr životního prostředí Petr Hladík. Rozhodně se tedy nedá říci, že by elektroauta byla u nás ještě úplnou raritou. Můžete je už denně vidět na každém větším parkovišti. Elektromobil tak každým rokem řídí více a více českých řidičů. Shrnujeme tedy základní otázky, které se podle expertů na elektromobilitu vyplatí si zodpovědět před tím, než si pořídíte auto na elektřinu.

Vedle ceny a designu elektroauta je třeba zvážit i několik dalších parametrů. Do rozhodování o velikosti elektroauta se, podobně jako u tradičních aut se spalovacím motorem, promítá osobnost a zkušenosti řidiče i to, jak a kam se auto bude využívat. Při financování zase hrají zásadní roli finanční možnosti domácnosti nebo firmy, která si auto pořizuje.

Nabíjení je základ

Další zásadní otázky, na které je třeba podle expertů na elektromobilitu myslet ještě před pořízením auta na elektřinu, se týkají především nabíjení. „Musím vědět, zda mám kde nabíjet. To znamená mít alespoň jeden základní nabíjecí bod, který budu mít vždy snadno k dispozici. Může to být doma ve vlastní garáži nebo třeba ve firmě, kde pracuji. Existují sice veřejné nabíječky, ale život je mnohem komfortnější, když máte někde svou vlastní základnu pro nabíjení svého auta, které si tak můžete nabíjet kdykoliv a jak dlouho potřebujete,“ upozorňuje Aleš Polák, šéf společnosti Arval, která má ve svém autoparku několik desítek vlastních elektromobilů. Na druhou stranu ale podle expertů z AutosEU mají veřejné nabíječky třeba v Praze i jednu příjemnou výhodu. Jako majitel elektromobilu nebo hybridního vozu tu totiž máte na modrých a fialových zónách parkování zdarma.

Elektroauto a stavební náklady

Pokud se však rozhodnete vybudovat si vlastní nabíjecí stanici doma nebo ve firmě, je potřeba do nákladů na pořízení elektroauta nezapomenout započítat i tyto nutné stavební úpravy a elektroinstalaci. Ty se mohou pohybovat u jednoduchých nabíjecích stanic mezi 5 až 25 tisíci korunami v závislosti na podmínkách napojení na elektřinu ve vaší garáži. Kvůli optimalizaci dojezdu i vyššímu uživatelskému komfortu se pak vyplatí zahrnout do výbavy vozu také tepelné čerpadlo i možnost rychlejšího dobíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem, jak upozorňují experti na elektromobilitu.

Další stavební úpravy i náklady, které mohou stát za zvážení, se potom týkají fotovoltaiky nebo napojení na již vybudovaný fotovoltaický systém. Mohli byste si díky energii ze slunce ukládané do baterií takto kdykoliv dobíjet svůj vůz a tím ještě více snižovat své náklady z provozu elektromobilu. „Vezměme si příklad z reálné zkušenosti třeba z naší firmy, která má 25 elektroaut ze 40 a zbytek jsou plug-in, tedy hybridy. Naši zaměstnanci mají standardně doma fotovoltaické panely. Deseti kilowattovou baterii nabijí takto už za dvě hodiny a mohou si pak k ní kdykoliv připojit a nabíjet elektroauto čistou energií přímo ze slunce,“ říká Polák a dodává, že právě toto považuje i skvělou ukázku efektivního eko řešení.

Kolony nebo dálkové jízdy

Další podstatná otázka před pořízením elektroauta také je, jak se s autem bude jezdit. Přesně řečeno – jak často a jak dlouho během jednoho dne. Pokud jezdíte primárně po městě a stojíte v nejvíce exponovaných dobách v dopravních kolonách, například když jedete ráno do práce a zase večer vracíte zpět domů, je na takovéto jízdy elektroauto podle Poláka docela perfektní společník, který ani nemá žádné limity.

Pokud naopak podle něj ale najezdíte denně 300 až 500 set kilometrů, dá se to také ještě bez problémů zvládnout. Nové elektro vozy, už totiž mají standardně mnohem delší dojezdovou vzdálenost, než tomu bylo ještě před pár lety a je pravděpodobné, že se tyto vzdálenosti budou do budoucna stále zvyšovat. V průměru se dojezdová vzdálenost nyní podle Poláka pohybuje kolem 400 kilometrů, u těch dražších vozů až 600 kilometrů, u levnějších modelů to bývá zhruba 200 kilometrů. Hlídat si dojezdovou vzdálenost je proto třeba hlavně u starších vozů. V případě, že si tak hodláte koupit starší elektromobil, měli byste si dojezdovou vzdálenost prověřit.

Krátkých i dlouhých 20 minut nabíjení

Oproti dvouminutovému čerpání benzínu nebo nafty na benzínce je pak sice dvacetiminutové nabíjení elektroauta mírný diskomfort, pro fanoušky elektromobilů ale ani tato čtvrthodinka nebývá problém. Obvykle si během nabíjecí přestávky dají třeba kávu nebo si zatelefonují či vyřídí emaily.

Starší ročníky, zvláště pak muži nad 40 let, mnohdy podle expertů uvádějí, že denně ujedou přes 500 kilometrů a nepotřebují ani jednou zastavit a každé nabíjení by je zdržovalo. Tak takoví řidiči v elektromobilech smysl potom pochopitelně nevidí.

Zaklínadlo emisí a spotřeby

Elektroauta jsou nyní řádově o dvacet procent dražší než auta se spalovacím motorem a souvisí s nimi i zmiňované další vícenáklady za vybudování domácí nabíjecí stanice. Na druhou stranu ale zase nabíjení je často levnější než pohonné hmoty a elektro vozy nevyžadují navíc ani servisování auta tolik jako ty se spalovacími motory, takže se vám takto ušetřené náklady podle Poláka zase v tomto ohledu vrací.

Podle propočtů expertů na elektromobilitu z Arvalu pak vychází, že pokud se vůz nabíjí skrze levnější AC nabíjení, je provoz elektromobilu značně cenově úspornější. Pokud se vůz ovšem vezme na dálkové cesty a využívá se rychlé DC nabíjení, může být částka za palivo i energii srovnatelná nebo i o něco nižší u vozu se spalovacím motorem. „Je ovšem také pravděpodobné, že dálkové cesty třeba do Chorvatska absolvují motoristé obvykle jednou či dvakrát za rok, zatímco cest po městě a okolí je naprostá většina. V průběhu celého roku tak jednoznačně vychází, že je levnější provozovat elektromobil než auto na pohonné hmoty,“ uvádí analýza expertů na elektromobilitu z Arvalu.

Porovnání provozních nákladů – bateriový elektromobil versus vůz se spalovacím motorem

Porovnání spotřeby u elektromobilů a aut se spalovacími motory Analýza Arval

Fanoušci elektromobility se také často odkazují i na ohleduplný přístup k životnímu prostředí a zaklínají se bezemisním provozem vozidla. To ale není podle expertů až tak na místě a nelze elektromobily označovat ani za klimaticky neutrální, protože by se podle Jakuba Hotěka z AutosEU měl do všech výpočtů kolem emisí započítávat i celý životní cyklus auta včetně samotné automobilové výroby, která ovšem emise produkuje.

