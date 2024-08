Seriál Elektromobilita: Přesedlal z „benzíňáku“ na elektromobil a šetří dvě třetiny nákladů

Mladý podnikatel Pavel (37) vyměnil klasické auto za elektromobil už před dvěma lety. V autě na baterky tak už najezdil tisíce kilometrů. A pochvaluje si, že v porovnání s klasickým „benzíňákem“ šetří na provozu až dvě třetiny nákladů. Co ho na vlastnictví elektromobilu zaskočilo? A zalitoval někdy svého rozhodnutí přesedlat na elektriku?

Jaké byly vaše bezprostřední pocity při přechodu z benzínového auta na elektromobil?

Popravdě, byla to velká změna. Najednou jsem o svém cestování musel víc přemýšlet. Na druhou stranu dneska můžu říct, že i když mě pořízení elektrického auta postavilo před spoustu výzev, zároveň mi přineslo i spoustu výhod.

Jaké jsou vaše měsíční výdaje na provoz v porovnání s benzínovým autem?

Někoho to možná překvapí, ale měsíčně dost ušetřím. Kdybych vám měl uvést konkrétní čísla, tak ze statistiky, kterou jsem si vytáhl z aplikací, jsem zjistil, že dřív jsem platil za benzín kolem 3 500 korun měsíčně. Teď, když nabíjím, platím necelých 1 200 korun. Takže ušetřím zhruba 66 procent z původních nákladů.

Jak řešíte dojezd a nabíjení elektromobilu?

Auto nabíjím přes noc. Je pravda, že nabíjení trvá déle než tankování, takže musím trochu plánovat. Na druhou stranu dojet domů a prostě auto zapojit do nabíjení je to nejmenší. Při delších cestách využívám rychlonabíječky, kde kolikrát stačí dvacet minut na to, abych mohl pokračovat.

Co vás na elektromobilu nejvíce překvapilo?

To úplně nejvíc pro mě bylo ticho. Takhle tichou jízdu jsem s klasickým autem nikdy nezažil. Super to bylo třeba v noci, když jsme jeli na dovolenou, protože žena i děti v pohodě usnuly a nerušilo je hučení nebo vrčení. Navíc si pak o to víc můžu vychutnat hudbu.

Měl jste problém s dostupností nabíjecích stanic?

Situace kolem nabíjecích stanic se za poslední roky výrazně zlepšila. Pokud vím, máme v Česku jednu z nejhustějších sítí v rámci Evropy. Dneska najdete nabíječku prakticky kdekoliv. Není to otázka jenom velkých měst nebo odpočívadel na dálnicích. Pomalu v každé vesnici už máte kde dobít.

Pozorujete nějaké změny ohledně údržby elektromobilu ve srovnání s klasickým autem?

Tak samozřejmě že údržba elektromobilu je jednodušší a levnější. Nemusím řešit výměnu oleje a podobné věci. Elektromobil má celkově méně pohyblivých částí, takže je menší riziko, že se něco opotřebuje a bude potřeba to vyměnit.

Nezalitoval jste přece jen někdy toho rozhodnutí přejít na elektromobil?

Jednoznačně ne. Stejně jako kluci z AutosEU, kde jsem si auto vybral, věřím, že elektromobilita je budoucnost. Ať chceme, nebo ne, nevyhneme se jí.

Takže jste celkově spokojený?

To rozhodně! Když jsem začal jezdit elektroautem, musel jsem tomu určitým způsobem přizpůsobit nějaké věci. Ale ekonomické přínosy pro mě zatím převyšují nevýhody. Chápu, že někoho může plánování nebo delší doba nabíjení trochu děsit, ale pro mě se to postupně stalo součástí životního stylu a nemám pocit, že by mě to jakkoliv omezovalo.

Poradil byste něco těm, kteří ještě pořád váhají?

Nebojte se toho. Dneska je k dispozici strašně moc informací, aplikací a veškeré podpory. Člověk se vždy má kam obrátit, když se mu něco nezdá nebo potřebuje s něčím poradit. Za mě jsou elektromobily spolehlivé a úsporné. Nulové emise pak beru samozřejmě jako bonus. Navíc s rostoucí sítí nabíjecích stanic je jejich používání stále pohodlnější. Jsem přesvědčený, že jednoho dne bude nabíječka na každé benzínové pumpě.

Autorkou rozhovoru je Simona Vlčková, AutosEU

