Šok pro Američany. Ekonomika ve čtvrtletí zabrzdila, jak nikdo nečekal

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 1,1 procenta. Je to nečekaně prudké zpomalení z 2,6 procenta ve čtvrtém kvartálu, uvedlo ve svém rychlém odhadu americké ministerstvo obchodu. Analytici očekávali, že největší ekonomika světa zpomalí růst pouze na dvě procenta.

Za výrazným zpomalením růstu je zejména pokles investic do zásob. Americká ekonomika zpomaluje mimo jiné kvůli dopadům zvyšování úrokových sazeb a vysoké inflaci. Očekává se, že růst v nadcházejícím období ještě zvolní, uvedla CNBC.

Bankovní krize bude mít dlouhodobé dopady. Malé a střední firmy přicházejí o peníze Money Březnový otřes v bankovním sektoru sice položil jen pár regionálních bank v USA a Credit Suisse. Dlouhodobý dopad to však bude mít na celou ekonomiku. Banky totiž přestávají být ochotné poskytovat úvěry, což pocítí zejména malé a střední podniky a také začínající firmy, uvedli odborníci na Investiční snídani nazvané Alternativní financování aneb Jak přečkat zamrzlý trh. Pořádala ji investiční společnost EMUN, byznysový portál newstream.cz byl mediálním partnerem akce. Stanislav Šulc Přečíst článek

Růst ekonomiky zpomalil i přesto, že se zvýšil cenový index výdajů na osobní spotřebu, který vzrostl o 4,2 procenta. Analytici čekali, že jeho růst bude činit 3,7 procenta. Americká centrální banka (Fed) index výdajů na osobní spotřebu pozorně sleduje při rozhodování o výši základní úrokové sazby.

Fed podle analytiků opět zvedne sazby

Fed podle analytiků navzdory zpomalení tempa růstu příští týden opět zvýší základní úrok o čtvrt procentního bodu. Od loňského března, kdy byl hlavní úrok blízko nuly, centrální banka sazby zvýšila už o 4,75 procentního bodu. Základní úrok je teď v pásmu 4,75 až 5,00 procenta.

Nad propastí bankrotu. Akcie americké First Republic Bank se propadly o polovinu Money Bankovní krize ve Spojených státech nekončí, tentokrát se nad propastí bankrotu ocitla First American Bank (FRB). Po pondělním prohlášení o odlivu vkladů klientů ve výši 100 miliard dolarů se její akcie po úterním obchodování propadly o polovinu. Oproti začátku února jde pak o propad o 94 procent. FRB je po březnové bankovní krizi nyní považována za nejzranitelnější regionální banku a to, co se s ní stane, by mohlo ovlivnit důvěru investorů v další regionální banky a finanční systém v širším měřítku, uvedl deník The New York Times. duk Přečíst článek

Míra inflace činila v USA v březnu pět procent, a byla tak nejníže téměř za dva roky. Sestoupila sice z červnového maxima devět procent, zůstává ale výrazně nad dvouprocentním inflačním cílem Fedu..

Růst hospodářství zároveň nepříznivě zasáhly problémy v bankovním sektoru, které se pravděpodobně projeví v ekonomice. Očekává se, že tyto dva faktory – zvyšování sazeb a případná úvěrová krize – koncem tohoto roku přiblíží ekonomiku k recesi. Spotřebitelé ale zatím odolávají a očekává se, že využijí nadměrné úspory a kupní sílu k tomu, aby byl ekonomický pokles krátký a mělký. Růst podle odhadů podpoří i silný trh práce – míra nezaměstnanosti se v březnu znovu snížila a činila 3,5 procenta.

Krach Silicon Valley Bank uškodil malým americkým bankám. Ty zaznamenaly rekordní pokles vkladů Money Malé banky ve Spojených státech zaznamenaly v týdnu do 15. března, ve kterém zkrachovala Silicon Valley Bank (SVB), rekordní pokles vkladů. Podle údajů zveřejněných centrální bankou USA (Fed) se vklady snížily o 119 miliard dolarů (2,6 bilionu korun) na 5,46 bilionu dolarů. To byl více než dvojnásobek předchozího rekordního poklesu. ČTK Přečíst článek