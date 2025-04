EK dá miliardu eur na obranné projekty. Podporu získají i české firmy a univerzity

Evropská komise oznámila, že investuje 910 milionů eur (22,7 miliardy korun) na posílení evropské obrany. Finance budou směřovat na 62 vybraných projektů z členských států EU, mimo jiné i z České republiky. Unijní exekutiva o tom informovala ve svém prohlášení.

Komise ve středu zveřejnila seznam úspěšných návrhů v rámci Evropského obranného fondu (EDF) pro rok 2024. Celkem bylo podpořeno 62 společných projektů a podílí se na nich osm českých firem či univerzit. „Cílem investic je odstranit klíčové nedostatky ve schopnostech, jako je mobilita sil a obrana proti dronům, prostřednictvím inovací a spolupráce napříč evropskou vědou a průmyslem,“ uvedla komise. Do projektů EDF se navíc poprvé může zapojit i ukrajinský obranný průmysl.

Čtvrtý ročník výzev v rámci Evropského obranného fondu se podle EK setkal s nebývalým zájmem obranného průmyslu a výzkumných organizací ze zemí EU. Přilákal rekordní počet 299 návrhů, které spojily 625 právních subjektů z 25 členských států EU nebo Norska. „To ukazuje rostoucí zájem o celoevropskou spolupráci a společný rozvoj strategických obranných schopností,“ uvedla komise.

Na projektu nazvaném GARUDA, jehož cílem je vytvořit základní architekturu pro systémy bezpilotních bojových letadel, se například podílí české společnosti Aero Vodochody Aerospace a První brněnská strojírna Velká Bíteš. Na projektu Citadel Range, který se týká oblasti kybernetické bezpečnosti, se podílí společnost CyberSecurity Hub. Uspěly ale i projekty, kterých se účastní Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze a firmy Argotech, GISAT a Zaitra.

