Tým českých vědců získal bronz ve světové soutěži autonomních dronů

Tým českých vědců získal bronzovou medaili ve světové soutěži autonomních dronů v Abú Zabí. Do finále se přes kvalifikace probojoval ve všech čtyřech disciplínách a třetí se umístil v závodě, v němž šlo o dosažení maximální rychlosti autonomního letu.

Do soutěže, kterou Spojené arabské emiráty hostily v pátek a v sobotu, se přihlásilo 210 týmů z celého světa. V každé z disciplín postupovaly do finále čtyři nejlepší týmy, uvedl Radovan Suk z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT), která tým vytvořila společně s firmou Fly4Future.

Zlato v hlavní disciplíně, v níž se letělo na čas, získal tým z technické univerzity z nizozemského Delftu. Český tým skončil čtvrtý. Přes čtvrtfinále i semifinále prošel díky výraznému zrychlení oproti předchozím kolům. „V závěrečném finálovém kole se pokusil dostat na přední příčky a zaletět výrazně rychlejší trajektorii. Toto už ale bylo nad síly českých létajících robotů a na medailové umístění tak nedosáhl,“ uvedl Suk. Vítězové si v Abú Zabí rozdělili jeden milion dolarů (zhruba 22,1 milionu korun), český tým si odvezl podle Suka víc než 50 tisíc dolarů.

Do finálového kola postoupil český tým i v disciplíně, v níž létaly čtyři drony najednou, a také ve slalomu na čas mezi vzdálenými brankami, kde podle tiskové zprávy elektrotechnické fakulty ČVUT mohou mít autonomní drony problémy s orientací, protože jejich senzory mnohdy nedokážou rozpoznat překážky ve větší vzdálenosti. „V soutěži robotických týmů a lidských pilotů dokázala zvítězit umělá inteligence, což nikdo nečekal. I to ukazuje velmi vysokou úroveň soutěže v Abú Zabí,“ podotkl Suk.

Drony v soutěži létají bez lidského zásahu, s využitím palubní umělé inteligence a strojového učení. Dosahují rychlosti až 150 kilometrů v hodině a musí samostatně manévrovat v těsné blízkosti překážek při až sedminásobku gravitačního přetížení. „Zkušenosti z vrcholné soutěže, jež spojila výzkum v oblasti AI a robotiky s extrémními sporty, pomohou vědcům z Prahy dále zdokonalit jejich systémy agilního létání. Autonomní multirobotické systémy nacházejí uplatnění například v inspekci kritické infrastruktury, průmyslu nebo při záchranných operacích,“ upozornil Suk.

Výzkum Skupiny multirobotických systémů z elektrotechnické fakulty ČVUT se podle Suka nyní soustředí na zvyšování rychlosti a spolehlivosti dronů při létání v rojích, schopnost autonomního pohybu na dlouhé vzdálenosti a miniaturizaci senzorů. Vědci při tom budou vycházet z nového robotického systému RoboFly, který tvoří malý létající robot s kamerami a s komunikací bez využití navigačního systému GPS. „Jde už o komerční produkt, který prodáváme ve spolupráci s firmou Fly4Future, a jeho hlavním cílem je nabídnout průmyslu spolehlivé rojové systémy s minimální potřebou infrastruktury,“ uvedl vedoucí skupiny Martin Saska. Novou technologii bude jeho skupina po návratu ze Spojených arabských emirátů testovat ve výukovém středisku fakulty v Temešváru.

Ladislav Semetkovský: Naše drony na Ukrajině nezabíjejí. Jen špehují Zprávy z firem Myšlenka bezpilotního letounu vznikla otázkou, jak nahradit pilotovaný vrtulník. Za deset let od nápadu má Primoco Ladislava Semetkovského bezpilotní letouny One 150, které brázdí nebe v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsou certifikované v civilní i vojenské oblasti. Michal Nosek Přečíst článek

Implantát v mozku opět rozmluvil ženu po mrtvici. Je to začátek čtení myšlenek? Enjoy Zařízení čte některé myšlenky a přeměňuje je ve slova. Může z toho být zázračné zlepšení života pro paralyzované lidi. Ale nepovede to také k tomu, že jednou reklamní průmysl a v horším případě nějaké represivní orgány dokážou bezprostředně zjistit, co si myslíme? Josef Tuček Přečíst článek

V centru letošního EXPO v Osace jsou inovace. A myšlenka sdílení dobrých nápadů, uvedl ministr Lipavský Enjoy O český pavilon je zájem. Ačkoli první den letošní výstavy EXPO v japonské Osace poznamenal výrazný déšť, zahájení si nenechaly ujít tisíce lidí. Po Ódě na radost si mohli zajít na plzeňské pivo, které je jedním z lákadel českého pavilonu. Zahájení jeho činnosti se krom dalších hostů zúčastnil také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Podobné akce jsou důležité pro sdílení nápadů a inovací,“ uvedl ministr. Podle testovacího dne českého pavilonu pak půjde také o „sdílení“ piva. Ještě před oficiálním otevřením se totiž za jeden den vypilo 1200 piv. A první oficiální den to vypadalo na minimálně vyrovnání tohoto rekordu. Stanislav Šulc Přečíst článek