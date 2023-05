Dohoda s Bruselem zabrala. Polsko zrušilo zákaz dovozu ukrajinského obilí, Slovensko jej mírní

Polsko zrušilo jednostranné omezení dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny. Země tak reagovala na krok Evropské komise (EK), která omezila import do pěti zemí unijního bloku včetně Polska. Informovala o tom polská tisková agentura PAP. Slovensko pak svůj zákaz zmírnilo. Komise dříve po dohodě s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem a Rumunskem zavedla opatření, která pozastavují dovoz ukrajinských plodin do těchto zemí.

Unijní exekutiva rozhodla – konkrétně do 5. června – o pozastavení dovozu ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen do pětice jmenovaných evropských států. Vedly ji k tomu jejich stížnosti, že levné zemědělské plodiny z Ukrajiny způsobily problémy domácím zemědělcům s prodejem jejich produkce. Do dalších zemí unijního bloku mohou ukrajinské plodiny dál plynout bez omezení.

Krok EK přivítal polský premiér Mateusz Morawiecki. „Omezení Evropské komise vztahující se na zemědělskou produkci z Ukrajiny odpovídají očekávání ohledně snížení napětí na domácím trhu," řekl premiér v úterý večer novinářům. Dohodu s unijní exekutivou označil za výsledek „velmi intenzivního jednání s Ukrajinou i Evropskou komisí".

Slovensko zúží seznam ukrajinských zemědělských produktů, které je zakázáno dovážet do země. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí slovenské vlády. Slovensko od 19. dubna zakázalo dovoz tří desítek různých zemědělských produktů a potravin včetně obilí z Ukrajiny. Podobné opatření v zájmu ochrany domácího trhu zavedly také Polsko, Maďarsko a Bulharsko, tyto země podpořilo i Rumunsko.

Kompenzace za miliardy

Evropská komise (EK) pak minulý týden ohlásila dohodu se zmíněnými pěti státy ohledně zavedení ochranných opatření na dovoz vybraných produktů z Ukrajiny a na tom, že tyto členské země evropského bloku zruší jednostranná obchodní omezení. Dohoda podle EK zahrnuje i podporu pro zemědělce v hodnotě 100 milionů eur (zhruba 2,4 miliardy korun). Příslušné nařízení ve věci zákazu dovozu čtyř ukrajinských zemědělských komodit do pěti států EU komise vydala v úterý.

EU loni v rámci pomoci Ukrajině, na jejíž ekonomiku i zemědělství těžce dopadá ruská vojenská invaze, schválila roční pozastavení cel na veškeré zemědělské a potravinářské zboží. Obiloviny a další produkty měly evropskými zeměmi především putovat směrem do afrických či blízkovýchodních států.

Problémy s nezávadností ukrajinského dovozu

Levné obilí z Ukrajiny zaplavilo trhy středoevropských zemí, když ho Ukrajina kvůli zablokovaným černomořským přístavům začala převážet pozemní cestou přes sousední země a když EU uvolnila pravidla jeho prodeje na unijním trhu.

Slovensko v dubnu odhalilo v dovezené ukrajinské pšenici výskyt pesticidu, zbytky látky chlorpyrifos v zásilce o hmotnosti 1500 tun potvrdil i kontrolní test. Slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan v úterý řekl, že tato pšenice bude muset být zlikvidována.

