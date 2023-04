Naše obilí budeme muset pálit, varuje svaz zemědělců před dovozem z Ukrajiny

Čeští zemědělci mají na skladech nadbytek obilí, důvodem je dovoz pšenice z Ukrajiny. Z průzkumu Zemědělského svazu ČR vyplývá, že v Česku je aktuálně uskladněno 2,6 milionu tun obilí, meziročně o 40 procent více. Od podzimu minulého roku se v Česku prakticky zastavily obchody s pšenicí, upozornil svaz. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že do zemí EU se z Ukrajiny od února loňského roku dovezlo meziročně desetkrát více pšenice, než je běžné. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula už v pondělí uvedl, že zákaz dovozu - jako Slovensko, Polsko a Maďarsko - nechystá.

„Zásoby obilí jsou po dovezení ukrajinské pšenice do České republiky příliš vysoké, kvalita je ale nízká. Navíc hrozí, že naše mnohem kvalitnější obilí vypěstované podle standardů platných v Evropské unii nebudeme mít kam uskladnit,” uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Pokud k tomu dojde, může se stát, že si lidé budou kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit. Evropský trh je ukrajinským obilím tak nasycen, že ani není možné českou produkci prodat do zahraničí,” dodal.

Svaz již dříve upozorňoval na to, že kvůli dovozu levné produkce z Ukrajiny panují obavy, aby čeští zemědělci dokázali prodat svoji produkci z loňské sklizně a měli kam uskladnit letošní úrodu. Velká část domácí produkce se vyváží.

Obilí z Ukrajiny se dovezlo málo

Do EU se podle MZe dovezlo do ledna letošního roku 3,526 milionu tun pšenice, do ČR to bylo téměř 4000 tun. Mluvčí resortu Vojtěch Bílý uvedl, že v porovnání s celkovou domácí produkcí, která činí zhruba 4,8 milionu tun, je to zanedbatelné množství. Podle svazu zemědělcům v silech zůstává nejvíce pšenice, na skladech je nyní 1,6 milionu tun. Minulý rok v březnu to bylo milion tun.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dříve uvedl, že ČR je, co se týče obilí, exportní země a vypěstuje 160 procent domácí potřeby obilí, u pšenice je to dvojnásobek.

Na dovoz obilí z Ukrajiny si stěžují zemědělci v Polsku, Slovensku, Maďarsku a dalších zemích. EU loni v červnu na rok pozastavila dovozní cla na ukrajinské zemědělské a potravinářské produkty. Podílela se také na zprovoznění takzvaných tras solidarity, které měly za cíl umožnit vývoz obilí hlavně do zemí mimo EU, například do severní Afriky.

Polsko, Maďarsko a Slovensko v posledních dnech zakázaly dovoz obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Zdůvodňují to potřebou ochrany domácích zemědělců před levným dovozem a ochranou zdraví spotřebitelů. Na Slovensku se v jedné ze zásilek objevily zbytky pesticidů, tamní vláda proto zakázala i zpracování ukrajinského obilí.

České ministerstvo zemědělství začátkem týdne uvedlo, že zákaz dovozu ukrajinského obilí nechystá. Zákazy jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO).