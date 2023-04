AKTUALIZOVÁNO: Odpor k ukrajinskému obilí vynese Slovákům či Polákům miliardy z Bruselu

Evropská komise v zásadě dosáhla dohody s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem ohledně dovozu ukrajinských zemědělských produktů do Evropské unie. Uvedl to eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis. Kyjev označil jakékoli omezení dovozu ukrajinského obilí do zemí Evropské unie je „zásadně nepřijatelné"

Dodal, že dohoda zahrnuje zrušení jednostranných omezení ze strany těchto zemí a zavedení mimořádných ochranných opatření u pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen. Podobu těchto opatření však nespecifikoval.

Podpora za sto milionů eur

"Děláme kroky k řešení obav zemědělců z Ukrajiny i ze sousedních členských zemí EU," napsal Dombrovskis na svém twitterovém účtu. Dohoda podle něj zahrnuje rovněž podporu pro zemědělce v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku v hodnotě 100 milionů eur (zhruba 2,4 miliardy korun).

Polsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko podle serveru Politico tento měsíc omezily dovoz ukrajinských zemědělských produktů v reakci na protesty domácích zemědělců, kteří mají v důsledku dovozu z Ukrajiny problémy s prodejem své vlastní produkce. Rumunsko sice restrikce nezavedlo, připojilo se však k ostatním čtyřem zemím v tlaku na Evropskou komisi, aby problémy způsobené ukrajinským dovozem řešila.

"Jsem rád, že mohu oznámit, že jsme dosáhli politické dohody týkající se dovozu ukrajinských zemědělských a potravinářských produktů do EU. S pěti sousedními členskými státy EU a Ukrajinou jsme se dohodli, jak budeme situaci řešit," uvedl Dombrovskis ve videu umístěném na Twitteru.

Ukrajina rezolutně protestuje

Jakékoli omezení dovozu ukrajinského obilí do zemí Evropské unie je „zásadně nepřijatelné". Uvedlo to dnes ukrajinské ministerstvo zahraničí v nótě zaslané diplomatickým zástupcům EU a Polska v Kyjevě, napsala agentura Reuters. Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko čelí protestům domácích farmářů, kteří dovoz ukrajinských zemědělských produktů považují za příčinu vlastních problémů s odbytem. Evropská komise jim slíbila podporu.

„Taková omezení, ať už je jejich odůvodnění jakékoli, nejsou v souladu s Asociační dohodou mezi Ukrajinou a EU a pravidly jednotného trhu EU," uvedlo ukrajinské ministerstvo. „Existují zákonné důvody pro okamžité obnovení dovozu ukrajinských zemědělských produktů do Polska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Bulharska, stejně jako pro pokračování vývozu do dalších členských států unie," dodalo.

