Dítě stojí kariéru: německé matky ztrácejí po porodu až 30 tisíc eur ročně
Pokles příjmů matek po narození prvního dítěte je v Německu ještě výraznější, než se dosud předpokládalo. Ve čtvrtém roce po porodu vydělávají matky v průměru téměř o 30 tisíc eur (730 tisíc korun) méně než ženy stejného věku, které nemají děti, ve studii provedené ve spolupráci s univerzitou v Tilburgu to uvedl mannheimský ekonomický institut ZEW.
Výrazný rozdíl má podle ekonomů dlouhodobý dopad na kariéru i pozdější důchod. Dosavadní odhady hovořily o rozdílu kolem 20 tisíc eur, což je o 30 procent méně.
„Když se ženy mladší 30 let stanou poprvé matkami, projeví se to ztrátou na jejich aktuálním příjmu, ale také zmeškají důležité kariérní kroky ve výrazně formativní rané fázi kariéry, což má odpovídající důsledky pro jejich budoucí kariéru,“ uvedl spoluautor studie Lukas Riedel z institutu ZEW.
To podle Riedela znamená, že mnohem větší pokles příjmů se potom projeví v absolutním vyjádření, například v důsledku zkrácení pracovní doby. Poměrně tradičně rozdělené genderové role v Německu a tamní systém péče o děti často přispívají k tomu, že matky trvale pracují na částečný úvazek, což vede například k nižším důchodům, uvedl ZEW.
„Čím je matka starší, a tedy zkušenější, tím jsou ztráty po několika letech v porovnání s příjmy před porodem nižší. Vzhledem k tomu, že mladší matky přicházejí v důsledku porodu také o růst mezd, jsou jejich relativní ztráty vyšší a v období po porodu také vykazují jasně negativní trend,“ dodává Riedel s tím, že mladší matky mají často problém kariérní výpadek dohnat.
Studie zkoumala oficiální německé údaje o více než 186 tisících matkách, které byly shromážděny v letech 1975 až 2021.
