Dítě stojí kariéru: německé matky ztrácejí po porodu až 30 tisíc eur ročně

Dítě stojí kariéru: německé matky ztrácejí po porodu až 30 tisíc eur ročně

Německé matky vydělávají čtyři roky po porodu o 30 tisíc eur méně než bezdětné
Pokles příjmů matek po narození prvního dítěte je v Německu ještě výraznější, než se dosud předpokládalo. Ve čtvrtém roce po porodu vydělávají matky v průměru téměř o 30 tisíc eur (730 tisíc korun) méně než ženy stejného věku, které nemají děti, ve studii provedené ve spolupráci s univerzitou v Tilburgu to uvedl mannheimský ekonomický institut ZEW.

Výrazný rozdíl má podle ekonomů dlouhodobý dopad na kariéru i pozdější důchod. Dosavadní odhady hovořily o rozdílu kolem 20 tisíc eur, což je o 30 procent méně.

„Když se ženy mladší 30 let stanou poprvé matkami, projeví se to ztrátou na jejich aktuálním příjmu, ale také zmeškají důležité kariérní kroky ve výrazně formativní rané fázi kariéry, což má odpovídající důsledky pro jejich budoucí kariéru,“ uvedl spoluautor studie Lukas Riedel z institutu ZEW.

To podle Riedela znamená, že mnohem větší pokles příjmů se potom projeví v absolutním vyjádření, například v důsledku zkrácení pracovní doby. Poměrně tradičně rozdělené genderové role v Německu a tamní systém péče o děti často přispívají k tomu, že matky trvale pracují na částečný úvazek, což vede například k nižším důchodům, uvedl ZEW.

„Čím je matka starší, a tedy zkušenější, tím jsou ztráty po několika letech v porovnání s příjmy před porodem nižší. Vzhledem k tomu, že mladší matky přicházejí v důsledku porodu také o růst mezd, jsou jejich relativní ztráty vyšší a v období po porodu také vykazují jasně negativní trend,“ dodává Riedel s tím, že mladší matky mají často problém kariérní výpadek dohnat.

Studie zkoumala oficiální německé údaje o více než 186 tisících matkách, které byly shromážděny v letech 1975 až 2021.

Evropský úřad pro veřejnou žalobu (EPPO) odhalil rozsáhlou síť firem, které zneužívaly režim DPH při prodeji elektroniky. Do mezinárodního zátahu, který způsobil škody za 1,2 miliardy korun, se zapojila i česká policie.

Několik evropských zemí včetně Česka se pod dohledem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) podílelo na rozsáhlé mezinárodní akci týkající se krácení daně z přidané hodnoty (DPH) při obchodech s drobnou elektronikou. Škody vyčíslil úřad na 48 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun). Účast Česka na akci potvrdil v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila další těžbu ropy a zemního plynu v Arktické národní přírodní rezervaci (ANWR) na Aljašce, informoval server The Guardian, podle něhož tento krok Washingtonu vyvolal rozsáhlou kritiku ze strany organizací na ochranu životního prostředí.

Americký ministr vnitra Doug Burgum ve čtvrtek podle agentury AP informoval o rozhodnutí, které otevírá cestu pro poskytnutí půdy k těžbě v pobřežní oblasti, kterou původní obyvatelé považují za posvátnou a kde se nachází národní přírodní rezervace. Území je domovem různých druhů volně žijících živočichů jako jsou medvědi, sobi, losi nebo tuleni.

Administrativa republikánského prezidenta podle serveru The Hill zároveň oznámila, že v zimě plánuje dražit práva na těžbu v lokalitě. Agentura Bloomberg rozhodnutí označila za nejnovější krok Trumpovy vlády k podpoře domácí produkce fosilních paliv.

Ministerstvo kromě toho vydalo povolení pro dva další sporné projekty na Aljašce, upozornil web The Hill. Konkrétně zmínil dvě silnice: takzvanou Ambler Road, která umožní přístup k těžbě mědi nebo kobaltu. Druhá protne Národní přírodní rezervaci Izembek, přičemž poskytne tamní odlehlé komunitě přístup k letišti.

Opatření mají podle prohlášení ministerstva podpořit rozvoj energetiky i místní komunity. Burgum mimo jiné uvedl, že zmíněnými projekty vláda posílí energetickou nezávislost, podpoří vznik pracovních míst a hospodářský růst v celém státě.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Trump učinil dosud nejzásadnější krok USA ke zničení ruského „ropného bankomatu“

Názory

Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dopad i na původní obyvatele

Organizace na ochranu životního prostředí ovšem varují před dopady projektů na přírodu, divokou zvěř, ale také na původní obyvatele, kteří se v regionu věnují lovu nebo rybolovu. „Otevření celé pobřežní pláně Arktické rezervace pro těžbu by zničilo jednu z ekologicky nejvýznamnějších krajin na Zemi,“ uvedla Aljašská liga pro divočinu podle The Guardian.

Těžba má podle The Hill také své místní zastánce, kteří argumentují tím, že ropa a plyn by mohly pomoci podpořit místní ekonomiku. Starosta obce Kaktovik Nathan Gordon uvedl, že kroky vlády díky zdanění projektů vytvářejí podmínky pro rozvoj místních komunit a zachování základních služeb jako jsou dodávky vody, kanalizace nebo zdravotní péče.

Republikáni i demokraté se už desítky let přou ohledně těžby na Aljašce, která má obrovské zdroje fosilních paliv, ale také se v ní nacházejí jedinečné rozlehlé plochy nedotčené přírody. Předchozí demokratický prezident Joe Biden těžbu v Arktické národní přírodní rezervaci omezil.

