David Marek: Máme za sebou čtyři roky hrůz. Ten příští by už měl být klidnější

Příští rok by měl být po čtyřech letech divokého ekonomického vývoje v Česku konečně klidnější, říká David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Zažili jsme covid, dva roky vysoké inflace, předražené energie. Rok 2025 by podle Marka měl být víc v klidu. Ale na obzoru je další neznámá. Donald Trump. Pokud zavede cla na dovoz zboží, jak o tom mluvil ve své předvolební kampani, mohlo by se to výrazně dotknout i české ekonomiky. Takže, po několika divokých letech nás čeká co?

Jak se projeví aktuální snížení základních úrokových sazeb ČNB na čtyři procenta do úročení hypoték?

Snížení sazeb bude mít dopad na snížení úroků, ale otázkou je intenzita tohoto dopadu. Snížení sazeb je od začátku roku docela výrazné, ze sedmi procent na čtyři. Tady bych jenom dodal, že snížení sazeb by se více promítlo do komerčních sazeb, kdyby se ČNB chovala racionálněji. Kdyby se nestřílela do vlastní nohy tím, že proti snižování úrokových sazeb zavede zvýšení povinných primárních rezerv. Tady bohužel ČNB upřednostnila vlastní hospodářský výsledek před tím, co jí ukládá zákon. A to je péče o cenovou stabilitu a pokud jí to situace dovolí, tak podporovat hospodářský růst. Tím, že se ČNB chová iracionálně, tak se snížení základních úrokových sazeb promítne do komerčních sazeb méně, než by se mohlo promítnout.

ČNB se chová iracionálně

Jak tedy měla podle vás Česká národní banka postupovat?

Doporučoval bych, aby se ČNB začala věnovat tomu, čemu se má věnovat. Aby neupřednostňovala svůj hospodářský výsledek před tím, co ji stanovuje zákon.

Ve třetím čtvrtletí rostla česká ekonomika o pouhých 0,3 procenta. V posledních letech ekonomika těžce dýchá. Kdy se probere?

To do značné míry závisí na tom, co se bude dít v zahraničí. Zejména v Německu, což je náš hlavní obchodní partner. Tam ta situace bohužel nevypadá na nějaké dramatické zlepšení v nejbližších měsících. Potom to také samozřejmě záleží na tom, jaká bude hospodářská politika v České republice. Zatímco fiskální politika by v příštím roce měla být více méně neutrální, měnová politika je stále příliš restriktivní. Přes snižování úrokových sazeb. Snižování úrokových sazeb mělo být razantnější, vzhledem k současným ekonomickým podmínkám. Ostatně pro to jeden člen bankovní rady opakovaně hlasuje, zatímco zbytek rady před tím zavírá oči.

Za letošní rok má být schodek rozpočtu asi 240 miliard korun. Což může vypadat jako proinvestiční politika, ale bohužel, většina peněz z tohoto dluhu jde na důchody nebo na neinvestiční aktivity. Mělo by se Česko ze současného ekonomického útlumu proinvestovat?

Okno příležitosti jsme si zavřeli před několika lety. Vláda musela kvůli neutěšené ekonomické situaci podstoupit fiskální konsolidaci. Fiskální konsolidace je z definice finanční záležitost, která je pro ekonomiku a její růst negativní. Ale pro stabilitu veřejných financí je to nezbytná věc. My jsme si fiskální prostor projedli v letech 2019 až 2022, kdy došlo k výraznému prohloubení schodku veřejných financí. I když to tehdy nebylo nutné. To je podobné, jak byste utratil rodinné rezervy v době, kdy jste to nemuseli udělat. A potom, když přijdete o práci, tak zjistíte, že nemáte žádné.

Trump je pro Evropu hrozba

Jak se dotkne Česka změna prezidenta USA, vítězství Donalda Trumpa?

Výsledek voleb ve Spojených státech zanechá nejen českou ekonomiku, ale dá se říct, že globální ekonomiku, ve velké nejistotě. Nový americký prezident a jeho představy o hospodářské politice jsou nevyzpytatelné. Každopádně, pokud by se naplnily teze, které zazněly během kampaně, kdyby dovoz do Spojených států zasáhla cla ve výši deseti nebo dvaceti procent, znamenalo by to problém pro dovozce do Spojených států. Na první pohled nejsou Spojené státy jedním z největších obchodních partnerů Česka. Jsou asi na osmém místě exportních zemí Česka. Ale pokud se nebudeme dívat na objem zboží, ale na výši přidané hodnoty, jsou pro Česko Spojené státy druhým nejdůležitějším obchodním partnerem. A to už je kvalitativně jiný obrázek. Pokud zasáhnou americká cla německé firmy, francouzské firmy, pak to velmi silně zasáhne dodávky českých firem do západoevropských zemí.

Máme mít obavy z nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu?

Obavy jsou zcela na místě. Zlehčovat je by bylo zcela nezodpovědné.

Jak se bude vyvíjet české ekonomika v příštím roce?

Na příští rok se díváme opatrně optimisticky. Většina institucí předpokládá růst ekonomiky okolo dvou procent. Což není žádný zázrak, ale je to po dlouhé době aspoň výsledek, který je uspokojivý. A je to výsledek, díky kterému snad nebudeme čelit žádnému šoku, jako tomu bylo v posledních letech. Série negativních šoků za poslední čtyři roky byla skutečně neuvěřitelná. Očekává se, že příští rok by měl být jedním z těch klidnějších roků.

