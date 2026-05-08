Vstupte do světa zdravých zážitků v LifeClass Hotels & Spa Portorož
Zažijte nezapomenutelnou dovolenou v srdci slovinského Portorože v resortu LifeClass Hotels & Spa. Nachází se na malebném slovinském pobřeží, pouhých 20 km od Itálie a 7 km od Chorvatska, a harmonicky propojuje tradici, luxus a holistický přístup ke zdraví.
LifeClass Hotels & Spa tvoří šest hotelů — pět čtyřhvězdičkových: Hotel Mirna, Hotel Neptun, Wellness Hotel Apollo, Grand Hotel Portorož, Hotel Riviera, a luxusní pětihvězdičkový Hotel Slovenija. Každý z nich nabízí nádherný výhled na malebnou Piranskou zátoku.
Nedávno zrekonstruovaný Hotel Riviera obohatil nabídku ubytování o modernizované pokoje a veřejné prostory v atraktivní lokalitě přímo u soukromé pláže a živé portorožské promenády.
Bohatá gastronomie
Hosté si mohou vychutnat gastronomii v 11 výjimečných restauracích a barech, včetně Café Central, okouzlující cukrárny proslulé domácími dezerty, a Istrian Bistro & Tapas Bar, které nabízí pokrmy inspirované místní kuchyní. Kongresové centrum Portus, situované jen pár kroků od moře, disponuje 10 flexibilními sály a poskytuje ideální zázemí pro pořádání akcí na vysoké úrovni.
S historií pohostinnosti dlouhou více než 170 let nabízí LifeClass Hotels & Spa jedinečný zážitek zakořeněný v tradici. Hosté mají přístup do Terme Portorož — uznávaného wellness centra s bazény s termominerální vodou, bazény s vyhřívanou mořskou vodou v komplexu Sea Spa a rozsáhlým Saunovým parkem o velikosti 1 000 m² se sedmi typy saun. Wellness koncept vychází z více než 800leté léčebné tradice a využívá pět místních přírodních léčivých faktorů — solanku, solné bahno, termální vodu, mořskou vodu a jedinečné středomořské klima. Procedury jako středomořské peelingy, detoxikační zábaly či thalassoterapeutické masáže přispívají k regeneraci těla i mysli.
Resort nadále investuje do kvality svých služeb prostřednictvím cílených inovací, mezi které patří i nově zrekonstruované centrum Wai Thai. Tento unikátní prostor přináší autentickou thajskou atmosféru, kde certifikovaní thajští terapeuti provádějí tradiční procedury zaměřené na uvolnění stresu, obnovení rovnováhy a celkovou pohodu.
Zároveň se připravuje další významná kapitola — kompletní transformace Grand Hotelu Portorož na moderní pětihvězdičkový hotel, která dále posílí prémiovou nabídku resortu.
LifeClass Hotels & Spa podporuje zdravý a aktivní životní styl prostřednictvím široké nabídky venkovních aktivit, jako je cyklistika s průvodcem, nordic walking, jóga u moře, vodní aerobik, dechová cvičení a další programy využívající blahodárné účinky mořského vzduchu.
Slogan resortu zní „A world of Healthy Experiences“. V souladu s tímto mottem stojí jeho filozofie na těchto hodnotách: zdraví, aktivní životní styl, pozitivní energie, inspirace a překvapení, harmonie těla a mysli, mladistvost, inovace, ohleduplnost k přírodě, soužití s místním prostředím, spokojenost hostů a profesionalita.
LifeClass Hotels & Spa klade důraz na udržitelnost a komplexní přístup k pohostinnosti. Pláže Meduza (4* a Exclusive 5*) přímo u resortu pravidelně získávají ocenění Modrá vlajka za čistotu a kvalitu prostředí.
Přijeďte objevit místo, kde se staletá tradice snoubí s moderním wellness. Vyberte si LifeClass Hotels & Spa Portorož — svět zdravých zážitků na vás čeká.
