Průměrný český investor do fondů letos vydělal 8,65 procenta

Průměrný český investor do podílových fondů za tři čtvrtletí letošního roku vydělal 8,65 procenta. Lepších výsledků dosáhly akciové fondy, které vykázaly výkonnost téměř 12 procent. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za celý loňský rok činilo zhodnocení fondů 12 procent.

Reklama

"Doposud lze vidět pozitivní vývoj fondů navzdory neklidnému tržnímu prostředí. Zatímco ve druhém kvartálu roku 2024 vykázaly fondy růst pouze o 0,31 procenta, ve třetím kvartále už dosáhly zlepšení výkonnosti o 2,67 procenta. Akciové fondy letos přinesly investorovi výrazně lepší výsledky než konzervativně zaměřené fondy, které připsaly výnos 5,1 procenta," uvedla analytička Swiss Life Select Petra Hrdličková.

Nepodceňujte důchodce. Investujících seniorů jsou v Česku statisíce Money Na starší ročníky se často mladší generace dívají skrz prsty. Lidé nad 50 let přitom nyní patří mezi významnou skupinu klientů bank, kteří si drží celoživotní úspory a mají i ochotu investovat. Přečtěte si, jak se v poslední době mění struktura investorů v Česku a na co by si nejen starší investoři měli dávat při investování pozor. Věra Tůmová Přečíst článek

V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 7,55 procenta za posledních pět let. Defenzivnější fondy, do kterých se řadí například smíšené či dluhopisové fondy, letos překonávají hranici pětiprocentního růstu. "To potvrzuje, že i konzervativnější investice mohou nabídnout zajímavé výnosy," dodala Hrdličková.

Mezi nejúspěšnějšími fondy během posledního tři čtvrtě roku podle ní vynikají ty, které se zaměřují na globální těžbu zlata, na americké a indické akcie. Investice do fondů zaměřených na komodity jako je zlato, přinesly vysoké zhodnocení díky rostoucí poptávce centrálních bank a čínských investorů.

Reklama

Fondy orientované na rozvíjející se trhy, jako je Indie, dosáhly vynikajících výsledků díky dynamickému růstu indické ekonomiky. "Indický trh je na vzestupu, stává se lídrem v oblasti digitální infrastruktury, což přitahuje zahraniční investory. Současně fondy investující do rozvinutých trhů, mezi které patří i USA těžily z robustního výkonu amerických technologických gigantů," podotkla Hrdličková.

Čína potřebuje nakopnout ekonomiku, země se výrazně zadluží Money Čína se výrazně více zadluží, aby zvýšila hospodářský růst. Podpoří lidi s nízkými příjmy, trh s nemovitostmi a doplní kapitál státních bank, oznámila vláda v Pekingu. Ministr financí Lan Fo-an podle agentury AFP uvedl, že Čína v příštích třech měsících vydá dluhopisy přibližně za 2,3 bilionu jüanů (7,5 bilionu korun). Oznámená opatření se ale u investorů setkala s vlažným přijetím, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Obecně podle ní dosahovaly lepších výsledků fondy, které měly ve svých portfoliích převážně globální hodnotové akcie. Fondy s vyšší expozicí ve střední a východní Evropě, Turecku a Latinské Americe zaostaly. Fondy specializující se na komodity, s výjimkou zlata, dosahovaly výnosů nižších. Naopak, fondy investující do dluhopisů eurozóny, včetně státních i korporátních dluhopisů, vykazovaly lepší výsledky proti jiným regionům.

"Zajímavé bylo také sledovat panickou reakci investorů na zvýšení úrokových sazeb japonskou centrální bankou, kdy během jednoho dne dokázal japonský index Nikkei 225 klesnout o 12,4 procenta. Silná kondice japonských společností ale umožnila trhu rychle se vzpamatovat a do konce měsíce se vrátit na původní úroveň," dodala analytička.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 43 miliard korun na rekordních 1,063 bilionu korun.