Socialista Trump? Americký prezident chce zvýšit daně nejbohatším, aby je mohl snížit chudším

Tohle nejspíš způsobí šok u nejednoho voliče stávajícího amerického prezidenta. Donald Trump zvažuje zvýšit daně Američanům, kteří vydělávají 2,5 milionu dolarů a více ročně. Ti by podle listu The Financial Times státu odvedli téměř 40 procent z příjmu. Tím by Trump porušil nepsané republikánské pravidlo, že bohatým se daně nezvyšují.

Čeští fanoušci Donalda Trumpa mají opět důvod si zapřemýšlet. Jejich hrdina totiž udělá něco, co by v Česku představovalo téměř návrat do socialismu. Podle listu The Financial Times americký prezident zvažuje zvýšení daní pro nejbohatší z aktuálních 37 procent na hodnotu 39,5 procenta, tedy na úroveň, kde daně byly před Trumpovým dočasným snížením daní v roce 2017.

„Pomůže to zaplatit masivní snížení daní pro střední a pracující třídu a ochránit Medicaid,“ citují FT osobu obeznámenou s Trumpovými úvahami. Děje se tak ve chvíli, kdy americký prezident hledá mezi republikánskými legislativci podporu pro svůj návrh rozpočtových opatření.

A možným cílem Trumpových změn by se mohly stát také hedgeové fondy a private equity fondy, které mají také daňové úlevy na obří výnosy zisků z investic.

Jako od Kamaly Harrisové

Právě daňové změny mají být hlavní Trumpovou ekonomickou politikou, ačkoli je v posledních týdnech přehlušily návrhy cel a následná jednání s jednotlivými zeměmi o obchodních vztazích. Trump si uvědomuje, že jeho snížení daňové zátěže z prvního volebního období skončí v příštím roce a hledá cesty, jak je prodloužit.

Podle Financial Times však mezi republikány nepanuje shoda nad tím, jak daně snížit, aby zároveň došlo k nejmenším dopadům na státní rozpočet, který je ve značném deficitu.

Proti možnosti zvýšení daní se již vyjadřuje řada konzervativních neziskovek. „Zvýšení horní sazby daně na 39,6 procenta je návrh Kamaly Harrisové. Ta prohrála volby s prezidentem Trumpem. Není třeba přijímat její zvýšení daní,“ uvedla organizace Americans for Tax Reform, která se staví proti jakémukoli zvyšování daní.

