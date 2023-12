Hezčí Vánoce udělají svým zaměstnancům dvě pětiny podniků. Vyplatí jim bonusy

Třináctý plat, vánoční prémie nebo odměnu v podobné výši jako loni vyplatí za letošní rok svým zaměstnancům meziročně stejně či mírně více firem. Odměny letos dostane přes 38 procent zaměstnanců v soukromé sféře. Vyplynulo z průzkumu Hospodářské komory mezi 444 podniky, který ve středu novinářům představil její prezident Zdeněk Zajíček.

„Řada zaměstnavatelů pomáhala zaměstnancům zmírňovat dopady zdražování, a proto vedle zvyšování mezd v průběhu roku vyplácela i různé mimořádné příspěvky, jednorázové nebo i opakované, například čtvrtletní,“ uvedl Zajíček. Podniky, kterým se letos dařilo, podle něj pamatují na své zaměstnance i na konci roku. „Firmy se snaží těmito finančními bonusy udržet své zaměstnance. Uvědomují si, že si nemůžou dovolit přijít o zkušené zaměstnance s kvalifikací, která je na trhu práce nedostatková,“ dodal prezident Hospodářské komory.

Část firem třinácté platy nebo bonusy vyplatí ve výplatním termínu v prosinci, další firmy se je chystají vyplatit v lednu nebo v prvním čtvrtletí roku 2024.

Nejčastěji plánují odměnit své zaměstnance velké a střední firmy, které tento benefit zaměstnancům často poskytují každoročně.

Odměny patrně budou vyšší než v předchozích letech, a to mezi 22 tisíci až 46 tisíci korunami, budou se ale lišit v různých podnicích i podle odvětví. Na odměny dosáhnou spíše zaměstnanci působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu, nejméně se budou vyplácet v kategorii osobních služeb a služeb převážně pro podniky.

V pasti středních příjmů

Hospodářská komora předpokládá, že po sezonních odměnách a takzvaných 13. platech vzroste letošní průměrná nominální mzda meziročně zhruba o 3000 korun na 43 600 korun. Umírněná dynamika mezd přitom letos patří k nejdůležitějším důvodům zpomalení inflace.

Růst mezd bude pokračovat i v roce 2024, kdy vzrostou v průměru o dalších sedm procent. Průměrná mzda celorepublikově by mohla dosáhnout částky 46 700 korun, meziroční nárůst tak bude činit 3100 korun, odhadla komora.

Mzdy v příštím roce zřejmě porostou i reálně, protože inflace za celý rok 2024 by mohla podle poslední prognózy Hospodářské komory klesnout na 3,3 procenta. V roce 2024 by se také mohla oživit spotřeba domácností.

Hospodářská komora upozornila, že se Česko může ocitnout v 'pasti středních příjmů' a při současné struktuře ekonomiky bude další sbližování s úrovní vyspělejších států velmi obtížné. Aby růst mezd nezpomalil, tuzemské firmy a celá ekonomika si budou muset projít náročným transformačním obdobím a přesunout se k produkci s vyšší přidanou hodnotou. Problémem současné ekonomiky je, že generuje pouze nízkou přidanou hodnotu. V mezinárodním srovnání je vytvořená přidaná hodnota jedna z nejnižších v Evropské unii, Česku patří 24. příčka z 27 států.

