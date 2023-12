Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024

Rok 2024 bude ve znamení řady daňových změn, které přináší vládní konsolidační balíček a na něj navazující legislativní změny. Mění se sazby daní z příjmů pro právnické osoby, mizí daňové výhody pro rodiny a zaměstnance, zjednodušuje se DPH, které se dotkne prakticky každého, a narovnává se mimo jiné i systém zaměstnaneckých benefitů a upravují se daňová pravidla kolem pracovníků na dohody a u OSVČ. Ve spolupráci s daňovými experty společnosti Moore Acounting CZ a BDO zde přinášíme stručný přehled nejzásadnějších změn, které nás čekají v roce 2024.

Změny týkající se firem

Firmy odvedou státu více než dříve

Jednou z nejzásadnějších změn bude pro firmy v České republice (ČR) u v roce 2024 zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob (DPPO). Z původních 19 procent bude tato sazba nově 21procentní. Zvýšení sazby daně se bude přitom vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.

„Schválené zvýšení sazby daně bude představovat zvýšení daňové povinnosti o přibližně 10 procent. Výrazně to zasáhne do disponibilních zisků, které by firmy mohly jinak investovat, respektive promítnout do cen. To může v konečném důsledku také snížit jejich konkurenceschopnost vůči zahraničním společnostem. Dalším možným důsledkem je přenesení vyšších daňových nákladů na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen svých produktů a služeb,“ vysvětluje Martin Pech, daňový manažer společnosti Moore Accounting CZ, která je součástí skupiny Moore Czech Republic.

Konec neomezených zaměstnaneckých benefitů

Pro firmy bude zásadní změnou i omezení daňové uznatelnosti u nepeněžních benefitů. „Náklady na nepeněžité plnění zaměstnancům (dle § 25/1/h ZDP) budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, pokud budou u zaměstnance osvobozené od daně z příjmu (dle § 6/9/d ZDP),“ upozorňuje Martin Pech a dodává, že to bude nepochybně mít vliv i na zaměstnaneckou politiku, a to jak při náboru nových zaměstnanců, tak i při jejich udržení. „Omezení uznatelnosti u nepeněžních benefitů bude mít proto pro české zaměstnavatele významný dopad. Ti budou muset počítat s vyššími daňovými náklady a mohou změnit svou strategii zaměstnávání. Skutečnost, že zaměstnavatel bude muset odvést daň z příjmů právnických osob z nákladů na nepeněžní benefity, které poskytne svým zaměstnancům, představuje další daňové znevýhodnění pro firmy, které přinese rok 2024,“ konstatuje Martin Pech.

Celý systém populárních zaměstnaneckých benefitů tak má být díky novým úpravám prý transparentnější a daňové spravedlivější, protože už nebude pro některé benefity daňově neomezený. Od určitého ročního limitu se totiž budou danit právě i tyto zaměstnanecké výhody a to jak ze strany firmy, tak i ze strany zaměstnance. Je tak pravděpodobné, že v řadě firem budou benefity kvůli tomu, aby je nemuseli danit či evidovat kvůli zdanění, nějakým způsobem omezovat.

Další změny daní z příjmů právnických osob

Zavádí se limit vstupní ceny/ daňových odpisů osobních automobilů na dva miliony korun, a to u aut, které se začnou užívat od roku 2024. V nadcházejících 4 letech (2024-2028) ale zůstávají v platnosti mimořádné daňové odpisy pro bezemisní vozidla.

Ohledně darování tichého vína nově půjde o daňově neuznatelnou reprezentaci a nebude už tak možné uplatňovat náklad na nákup těchto vín.

A v neposlední řadě se mění oznamovací povinnost u příjmů plynoucích do zahraničí, a to ohledně nezdaněných plateb, které jsou bude osvobozené nebo nezdaněné na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Tato oznamovací povinnost se zužuje pouze na platby licenčních poplatků, podílu na zisku a úroků.

Změny týkající se fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob v ČR jsou 15 procent a 23 procent. Vyšší sazba daně se uplatňuje, pokud souhrnný základ daně přesáhne určitou hranici. Změnou, která se dotkne jen určité skupiny fyzických osob, bude snížení právě této hranice. Současná hranice činí 48násobek průměrné mzdy (1 935 552 korun pro rok 2023). Od roku 2024 by se měla hranice snížit na 36násobek průměrné mzdy (1 582 812 korun pro rok 2024).

Doposud tedy byli zaměstnanci s příjmy do 48násobku průměrné mzdy zdaněni sazbou 15 procent. Po snížení hranice budou zaměstnanci s příjmy do 36násobku průměrné mzdy zdaněni sazbou 15 procent a zaměstnanci s příjmy nad 36násobkem průměrné mzdy budou zdaněni sazbou 23 procent. „Zaměstnanci s příjmy nad 36násobkem průměrné mzdy tak budou platit o 8 procent vyšší daň z příjmů. Je to poměrně razantní zvýšení efektivní daňově zátěže fyzických osob. Je to méně viditelné, než kdyby došlo ke zvýšení daňové sazby, ale dopad do příjmů těch, kterých se to dotkne, to bude mít poměrně velký. Ovlivní to především vyšší střední třídu,“ upřesňuje říká Martin Pech.

Pro účely zálohy na daň u zaměstnání se hranice pro aplikaci 23procentní sazby daně snižuje ze 4násobku průměrné mzdy (161 296 korun pro rok 2023) na 3násobek průměrné mzdy (131 901 korun pro rok 2024).

Ruší se daňové zvýhodnění pro rodiny a zaměstnance

Nepochybně významně se dotknou aktuální legislativní změny také rodin s dětmi. Do rozpočtu rodin, zejména těch s nižšími příjmy, bude mít podstatný dopad omezení daňové slevy na manželku nebo manžela. Místo dosavadní daňové slevy ve výši 24 840 korun při splnění podmínek budou mít nárok na tuto slevu pouze rodiny s dítětem do 3 let.

Zmizí také takzvané školkovné ve výši 17 300 korun ročně, na které měly rodiny nárok při umístění dítěte do školky. A právě o tuto sumu budou rodiče školkových dětí nyní platit více na dani z příjmů fyzických osob. „Zrušení daňové slevy na manželku nebo manžela a daňové slevy za umístění dítěte do školky znamená, že rodiny s malými dětmi budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 42 140 korun více. To může mít významný dopad na jejich životní úroveň,“ poznamenává Martin Pech a dodává, že to může mít i negativní dopad na trh práce, protože tato opatření totiž nepodporují rychlejší návrat matek do zaměstnání a firmy tím přichází o kvalifikovanou pracovní sílu.

Od počátku roku 2024 dojde i ke zrušení daňové slevy na studenta, která činila 4 020 korun ročně. Zrušení této slevy znamená, že studenti budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 4 020 korun více.

Dohodáři také přijdou o zvýhodnění

Jednou z nejvíce diskutovanou změnou, která měla platit od počátku roku 2024, je omezení zvýhodnění u dohod o provedení práce („DPP“). Omezení daňového zvýhodnění bude mít významný dopad jak na fyzické osoby, které mají příjmy z DPP, tak na firmy, pro které „dohodáři“ pracují. Navržené změny zpřísňují pravidla pro osvobození od odvodu sociálního a zdravotního pojištění u DPP (aktuálně osvobozeny všechny DPP do 10 tisíc korun).

Nově bude stanovený souhrnný limit pro všechny dohody, které má jeden pracovník současně u více zaměstnavatelů, ve výši 40 procent průměrné mzdy. Novela také zavádí oznamovací povinnost zaměstnance s DPP u více zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci (za účelem sledování limitu rozhodného příjmu). Vzhledem k tomu že ale tento nově navržený režim je velmi administrativně zatěžující, byl odložen o půl roku a to na 1. července 2024 a pravděpodobně bude podle Martina Pecha nejspíš ještě stejně revidován.

Další změny u daní z příjmů fyzických osob („DPFO“) v roce 2024

Ruší se i osvobození od daně pro příjmy z převodu podílu a cenných papírů s limitem od 40 milionů korun. Toto pravidlo pro větší hráče ale začne platit až od roku 2025. „Aby se limitace nevztahovala retrospektivně i na již držené podíly / či cenné papíry, je možné tyto přecenit (ocenit znalcem) ke konci roku 2024 a tuto hodnotu uplatnit proti příjmům z prodeje podílů / CP přijatých počínaje rokem 2025,“ upozorňuje Martin Pech.

OSVČ

Zvyšuje se také základ pro sociální a zdravotní pojištění u OSVČ z aktuálních 50 procent dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti na 55 procent od roku 2024.

Celý rozhovor k problematice změn u daně z příjmů fyzických osob s Janem Kotalou z EKP Advisory si přečtěte zde - Od roku 2024 bude 23% daň z příjmu platit výrazně více lidí než dosud.

Velké změny ohledně DPH u řady zboží a služeb

Rok 2024 přináší také sérii změn ohledně daně z přidané hodnoty. Zavádí se jedna hlavní 21procentní sazba, jedna snížená 12procentní a nulová. Řada zboží a služeb se tak přesouvá do jiné kategorie. Tou nejzásadnější změnou bude podle expertů hlavně snížení sazby u potravin z dosavadní 15procentní na 12procentní.

Snížení na nižší sazbu DPH „12 procent“ se bude týkat všech potravin, včetně těch základních jako je pečivo, mléko, maso, zelenina a ovoce. Touto sazbou budou zdaňovány ale také zdravotnické prostředky, dětské autosedačky, nemovitostí pro sociální bydlení či pohřební služby. A týkat se bude rovněž stavebních prací u rodinných a bytových domů, nepravidelné hromadné autobusové dopravy osob a dále i u zdravotnických a diagnostických prostředků na jedno použití a na jejich opravy či dodávání potravin a veškerých periodik bez ohledu na to, jak často vychází. Knihy spadly do nulové sazby, respektive jsou od DPH osvobozeny při splnění definice zákona.

Podrobně jsme se tématu DPH věnovali v článku „Připravte se na to, co se změní ohledně DPH v roce 2024. Do sazby 21 procent spadne i pivo“

