Politický comeback. Kalousek chce za TOP 09 kandidovat v evropských volbách

Bývalý předseda a spoluzakladatel vládní strany TOP 09 Miroslav Kalousek chce kandidovat za stranu ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl to dnes na sociální síti X. Napsal, že získal mnoho nominací z regionálních organizací TOP 09. Kalousek v roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. V poslední době často kritizoval vládu, jako bývalý ministr financí hlavně ekonomické kroky kabinetu.

Reklama

Kalouska podle jeho slov překvapilo velké množství návrhů z regionů, aby za TOP 09 kandidoval v evropských volbách. „Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat,“ sdělil. „Respektuji, že o tom však musí rozhodnout výkonný výbor mé strany,“ doplnil.

Vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na konci října oznámily, že budou stejně jako v posledních sněmovních volbách kandidovat společně v koalici Spolu také příští rok do Evropského parlamentu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy novinářům řekl, že celá kandidátka se bude teprve skládat. Strany již ale určily hlavního lídra, kterým bude nynější europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Kalousek byl původně poslancem za lidovce, které také v letech 2003 až 2006 vedl. Později byl jedním z iniciátorů vzniku nové strany, TOP 09, ve které byl po jejím založení v roce 2009 místopředsedou a v letech 2015 až 2017 předsedou. Dvakrát byl také ministrem financí, a to ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS). Nyní dvaašedesátiletý Kalousek se v lednu 2021 rozhodl složit poslanecký mandát a odejít z aktivní politiky.

Tvrdík jedná s Číňany. Lobuje za návrat přímého leteckého spojení Leaders Prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce a šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík jednal v Pekingu s čínským premiérem Li Čchiangem. Tvrdík serveru Seznam Zprávy po schůzce řekl, že předsedu čínské vlády požádal o možnost obnovení přímého leteckého spojení obou zemí. O setkání dopředu informoval české úřady a před setkáním navštívil český zastupitelský úřad v Pekingu. ČTK Přečíst článek