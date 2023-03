Krach SVB se šíří do světa. Do insolvence míří její britská pobočka, dvě stě start-upů žádá Downing Street, aby zasáhla, jinak padnou

Důsledky největšího bankovního krachu od dob finanční krize v podobě bankrotu Silicon Valley Bank se šíří do světa. Britská pobočka banky míří podle agentury Bloomberg do insolvence a téměř dvě stě technologických firem a start-upů žádá tamní vládu, aby zasáhla, jinak jako klienti SVB zkrachují také, uvedl Bloomberg.

Britská pobočka Silicon Valley Bank (SVB) míří k prohlášení insolvence, ukončila svou činnost a nepřijímá již nové zákazníky. Představitelé zhruba 180 start-upů a zároveň klientů SVB propadají panice kvůli případné nemožnosti přístupu k penězům a vyplácení zaměstnanců. V sobotu proto zaslali dopis, v němž vyzvali britského ministra financí Jeremyho Hunta, aby zasáhl, uvedl Bloomberg.

„Ztráta vkladů má potenciál ochromit sektor a vrátit ekosystém o 20 let zpět," uvedli v dopise, který obdržela agentura Bloomberg. „Mnoho podniků bude přes noc posláno do nedobrovolné likvidace," varují.

Británie je jen začátek, varují firmy

Kalifornské bankovní regulační orgány v pátek uzavřely SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank. Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize, uvedla agentura AP.

Spojené království je jen začátek, upozorňují start-upy. Americká SVB má pobočky také v Kanadě, Číně, Dánsku, Německu, Indii, Izraeli a Švédsku. Zakladatelé firem varují, že krach banky by bez zásahu vlády mohl zničit start-upy po celém světě. Společný podnik SVB v Číně, SPD Silicon Valley Bank Co., již v noci vydal prohlášení ve snaze uklidnit klienty, ve kterém uvedl, že jeho operace jsou nezávislé na mateřské SVB a stabilní.

Krize začne v pondělí, jednejte hned

„Krize začne v pondělí, a proto vás vyzýváme, abyste jí zabránili hned teď," uvedli zakladatelé britských start-upů a generální ředitelé v dopise Huntovi. Mezi společnosti uvedené v dopise patří Uncapped, Apian, Pockit a Pivotal Earth. Hunt hovořil s guvernérem Bank of England o situaci v sobotu ráno, uvedlo ministerstvo financí. Televize Sky News v sobotu uvedla, že nabídku na koupi britské divize zkrachovalé SVB zvažuje britská clearingová banka The Bank of London.

Uncapped, finanční technologický start-up, který půjčuje dalším start-upům, uvedl, že spouští program nouzového financování, který má firmám pomoci splnit mzdové a další povinnosti, a také dlouhodobé překlenovací půjčky na pomoc s provozním kapitálem.

Britská asociace technologických start-upů Coadec na Twitteru uvedla, že „nastává panika“, protože je jasné, že kolaps SVB „by mohl mít významný dopad na ekosystém technologických start-upů ve Velké Británii“. Skupina uvedla, že se s ministerstvem financí a Downing Street 10 (sídlo britského premiéra, pozn. red.) zabývá potenciálními dopady krachu britské divize SVB, přičemž práce na politických možnostech probíhala i přes noc.

Alexander Fitzgerald, zakladatel nezávislého startupu Cuckoo poskytujícího internetové připojení a zároveň bývalý zaměstnanec britského ministerstva financí, poznamenal, že finance britských start-upů jsou již napjaté kvůli zpomalení trhu financování rizikového kapitálu. „Britské start-upy potřebují, aby ministerstvo financí rychle zasáhlo,“ řekl.

