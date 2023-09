Týden tradera: Nižší růst HDP v USA má pozitivní dopad na akciové trhy

Zklidnění na trhu práce nebo nižší růst HDP v USA, to jsou faktory, které pozitivně dopadají na akciové trhy. Hlavní americký index S&P 500 se tak vrací na letošní maxima kolem 4500 bodů a naznačuje, že září by nemuselo být tak jednoznačně negativní pro světové finanční trhy. Fed by totiž mohl mít už dostatečně „odpracováno“.

Žádost o hypotéky v USA je nejnižší od 90. let

Poslední revize údaje o HDP ukázala, že americká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 2,1 procenta, zatímco předchozí oficiální odhad činil 2,4 procenta. Mezitím srpnové údaje o počtu pracovních míst v soukromém sektoru podle ADP byly slabší, než se očekávalo. Žádosti o hypotéky v USA klesly na nejnižší úroveň od poloviny 90. let.

Náhlé snížení úvěrové aktivity je jedním z nejdůležitějších indikátorů, že ekonomika se může schylovat k recesi. Tato data přicházejí v době nadějí na „měkké přistání“ ekonomiky a hrají významnou roli při hodnocení, zda Fed včele J. Powellem již skončil se svým zvyšováním úrokových sazeb a potenciálním oslabováním ekonomiky. Nižší ekonomický růst, vyšší míra nezaměstnanosti mají za cíl oslabit jádrové inflační tlaky, které již delší dobu trápí vedení americké centrální banky. Investoři tak v současnosti „horší“ data doslova vítají.

Akcie čínského developera China Evergrande Group se v týdnu prudce propadly o 87 procent. Bylo to poprvé, co se obchodování s akciemi společnosti obnovilo od března loňského roku. Evergrande je nejzadluženější developer na světě a jeho problémy jsou jedním z faktorů, které přispěly ke krizi čínského realitního sektoru. Vzhledem k mohutnosti zadlužení této společnosti je případných krach ohrožením celé čínské ekonomiky a zejména tamních bank.

Sněmovna podpořila vládní návrh na snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností a družstev. Místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů by nově mělo podle sporného návrhu pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů. Stát by mohl změnu využít při restrukturalizaci společnosti ČEZ kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.

Další korky kabinetu premiéra P. Fialy, o kterých se spekulovalo v poslední době na Twitteru pak mohou být pro akcie ČEZ klíčové. Situace se jistě bude ještě různě vyvíjet, ale nakonec může otřást se základy českého kapitálového trhu a skončit mohutnými arbitrážemi proti státu. Investoři do tohoto titulu tedy musí počítat se zvýšenými politickými riziky.

