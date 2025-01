Vyměnit si peníze, nebo platit na dovolené kartou? Partners Banka nabízí jednoduché řešení

Zimní dovolené jsou tu. A s nimi také otázka, kdy si máme vyměnit valuty, aby to bylo co nejvýhodnější. Řešením ale mohou být také platby kartou v cizině. Ty však bývají spojené s nepříjemnými a často neviditelnými poplatky. Nyní Partners Banka nabízí klientům nejvýhodnější podmínky při platbách kartou přímo v dovolenkových destinacích nebo při platbě v zahraničních e-shopech. A to nejlevněji na trhu, protože si neúčtuje žádný dodatečný poplatek ani kurzovou přirážku.

Reklama

Stále více Čechů jezdí za zimními radovánkami do Rakouska, Francie nebo severní Itálie. Populární střediska přitom jsou všechna do jednoho v eurozóně, a tak i letos budou muset Češi při svých dovolených přepočítávat koruny na eura.

Každoročně tak čeští turisté přemýšleli, kdy si mají peníze vyměnit, aby na kurzovém pohybu pokud možno „vydělali“, tedy přesněji řečeno neprodělali. Letos jim však Parters Banka nabízí možnost tento problém vyřešit zcela jednoduchým opatřením – a prostě platit i v místě dovolené kartou tak jednoduše, jako doma.

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis Leaders V rychlosti transakcí je s aplikací Partners Banky srovnatelný jen Revolut, říká její zakladatel a šéf skupiny Partners Petr Borkovec. Na technologický systém banky je hrdý, firma si ho vyráběla na míru. Jaké to je, v dnešní době na zelené louce postavit banku? Drahé, stálo to osm set milionů korun, ale čtvrtinu nákladů na banku podle něj pokryly vysoké úrokové sazby, které zhodnotily peníze nachystané na spuštění banky. Banka roste rychleji, než zakladatelský tým čekal, proto s ní mají velké plány. „Za sedm let chceme mít v bance milion klientů jen v Česku,“ plánuje Borkovec. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Partners Banka spustila nejlevnější platbu kartou v zahraničí nebo na e-shopu v cizí měně, která je nyní zcela bez přirážky. Všechny platby v eurech, amerických dolarech, britských librách, polských zlotých i v dalších 26 měnách tak Partners Banka jako první na českém trhu převede na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky (ECB), tedy bez navýšení. Levněji to už nejde. Klienti novinku ocení jak při lyžování v zahraničí, tak při cestách k moři, během nákupů v cizině nebo na zahraničních e-shopech.

Reklama

Ostatní banky v Česku si při platbě kartou v cizí měně přidávají přirážku ve výši několika procent. Při platbě v eurech se ke kurzu ECB přidává zhruba 2,6 % až 3,7 %, někde to mohou být až 4 %.

Nejlepší měnové kurzy jsou v Partners Bance dostupné automaticky pro všechny klienty bez ohledu na typ účtu. „Nemáme žádný denní strop nebo víkendovou přirážku, není třeba si ani aktivovat speciální online směnárnu, nebo službu dokonce platit,“ říká ředitel Partners Banky Marek Ditz.

Pozor na „pevný kurz“

Právě možnost platby ve zlotých českou platební kartou může pak být výhodné také pro lidi, kteří jezdí na pravidelné nákupy do Polska nebo Německa, kde bývá maloobchodní zboží levnější nebo kvalitnější.

Finanční sektor sílí. Skupina Partners hlásí větší růst, než s jakým pro letošek počítala Zprávy z firem Česká ekonomika se postupně zotavuje. Tedy alespoň při pohledu na některá čísla a trendy to tak vypadá. A potvrzují to i výsledky finanční skupiny Partners. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek

Přesto na kupující čeká jedna důležitá past, na kterou by si měli dát pozor. A tou je funkcionalita Dynamic Currency Conversion známá pod zkratkou DCC. Ta klientům zdánlivě pomáhá tím, že cenu ukazuje v českých korunách. Před zaplacením kupci dostanou vždy na výběr, jestli si přejí provést platbu v měně svého účtu, nebo zvolí platbu v místní měně. Téměř ve všech případech se vyplatí platit v místní měně.

Důvod?

„Při platbě kartou v zahraničí je třeba nevolit na terminálu platbu v CZK, protože v tu chvíli si lokální banka přidává k platbě vlastní přirážku. A při výběru hotovosti z bankomatu je zase dobré sledovat, zda si zahraniční provozovatel bankomatu nestrhává vlastní poplatek,“ připomíná ředitel Partners Banky.

Sazbu na spořicím účtu sráží desítka bank. Čtyři procenta dostanete, ale je to výjimka Money Úspory na spořicích účtech jsou čím dál méně úročeny v čím dál více bankách v Česku. Sazbu snížilo a snižuje hned deset z nich, některé podmiňují dosažení vyšší sazby kombinací s investicemi. Podívejte se, kde vám do konce letošního roku zhodnotí úspory nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Moderní účet a velké plány

Jak tedy získat možnost platit již při letošní dovolené výhodně kartou v dovolenkových rájích?

Běžný účet Partners Banky, který je zdarma, si může otevřít každý během několika minut z pohodlí domova prostřednictvím bankovní identity. K účtu klient hned v aplikaci dostává kartu Visa a může začít platit.

„Peníze z jiné banky poslané okamžitou platbou připisujeme ihned, a klient tak může okamžitě platit a zároveň šetřit,“ popisuje Marek Ditz. Současně připomíná, že výhodné platby lze využít také při nákupech na zahraničních e-shopech.

„Při online platbě v cizí měně je na internetu bezpečnější volit jednorázové karty, které jsou dostupné v Partners apce s automatickou obnovou po každém použití,“ dodává Ditz. Partners Banka také podporuje mobilní placení a kartu je možné ihned vložit do digitálních peněženek Apple Pay a Google Pay přímo z mobilní aplikace.

Koncem roku 2024 nově spustila Garmin Pay a letos plánuje i zavedení placení tzv. platebním prstenem. Ve druhé polovině letošního roku spustí Partners Banka multiměnový účet.

Šťastné a bezpečné. Banky do Vánoc představí řadu vylepšení svých aplikací Money Banky v Česku v poslední době stále více rozšiřují svá internetová i mobilní bankovnictví také o novinky ohledně investování. Vylepšují i další fungování svých bankovních aplikací tak, aby byly více bezpečné, uživatelsky přívětivé a zábavnější. Letos na podzim se do toho pustila dokonce i Fio banka a s řadou větších změn pak přišla také ČSOB a Česká spořitelna. Přečtěte si, co zatím jednotlivé banky vylepšily a co ještě letos chystají. Věra Tůmová Přečíst článek