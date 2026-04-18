newstream.cz Money Belgie má poprvé v historii u agentury Moody's horší rating než Česko

Lukáš Kovanda

Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.

Po včerejším zhoršení ratingu Belgie ze strany agentury Moody’s stoupl podíl zemí eurozóny, které vykazují u dané agentury horší rating než Česko, na více než 66 procent. Poprvé v historii tak platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní dle Moody’s pouze pětice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko. Irsku a Francii pak náleží stejný rating jako Česku.

Teherán opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Kontrola nad průlivem se vrátila do dřívějšího stavu, tedy pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.

Lepší rating se zpravidla propisuje do relativně nižších nákladů obsluhy veřejného dluhu. Byť v případě eurozóny to momentálně úplně neplatí. Země s horším ratingem než ČR mívají v tomto desetiletí nižší náklady dluhy než ČR. Například právě Belgie si v letech 2023 až 2026 půjčuje na deset let v průměru o zhruba jeden procentní bod levněji než Česko. Země eurozóny za tento stav do značné míry vděčí fiskálně ukázněným ekonomikám typu Německa, které se těší takové důvěře mezinárodních investorů v otázce fiskální odpovědnosti, že z toho v rámci sdílení měny těží i mnohem zadluženější země.

Tento stav ale nebude trvat navždy. Například v podstatné části minulého desetiletí si naopak půjčovala dráže Belgie než Česko, v důsledku evropské dluhové krize, ale i kurzového závazku České národní banky (viz. graf níže).

Agentura Moody’s zhoršila rating Francii a Slovensku. Vadí Le Penová a Fico

Češi objevují nový luxus: ticho, dřevo a řeku. Tahle chata u Sázavy mění budoucnost

Chata na břehu Sázavy nahrazuje svou předchůdkyni na stejném místě.
Petra Nehasilová

Na břehu Sázavy vyrostla chata, která nevznikla na zelené louce, ale místě původní. Z té po požáru zbyla jen kamenná podezdívka.

Na břehu Sázavy, v krajině sevřené skalami a provoněné borovicemi, vyrostla nová chata, která citlivě navazuje na příběh svojí předchůdkyně. Původní stavbu zde připomíná už jen kamenná podezdívka, která přežila požár, a stala se základem i symbolem nového začátku. Architekti ze studia Mimosa ji využili nejen jako konstrukční prvek, ale i jako přirozenou ochranu před řekou. Chata tak stojí mírně nad terénem, s nadhledem nad hladinou i každodenním shonem.

Novostavba je lehká, dřevěná, téměř nenápadná. Její skelet opláštěný smrkovou biodeskou uvnitř a opálenými modřínovými prkny zvenčí vytváří kontrast mezi jemností a odolností. Opalování dřeva zde není jen estetickým gestem, prodlužuje také životnost materiálu, ale také dává chatě syrovější výraz, který ji chrání před nechtěnou pozorností. Zároveň v sobě nese tichou vzpomínku na oheň, jenž stál na počátku její obnovy.

„Opálená fasáda pro nás nebyla jen technickým řešením, ale i způsobem, jak navázat dialog s minulostí místa,“ vysvětlují autoři projektu ze studia Mimosa architekti.

Z trhu mizejí chatičky za pár stovek tisíc i luxusní chalupy. Češi ale víc vyjednávají o ceně

Interiér působí jako jednolitý prostor, spíše útočiště než tradiční dům. Biodeska v přírodní barevnosti a černé kovové prvky, jako jsou kamna nebo schodiště, vytvářejí soudržný celek, který stírá hranici mezi architekturou a vybavením. Podlaha z přírodního kaučuku s kamenným vsypem umožňuje plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem, jako by chata byla jen dalším článkem krajiny.

Hlavní obytný prostor se otevírá směrem k řece velkorysým prosklením přes celou délku fasády. Navazující terasa, vyzdvižená nad terén, nahrazuje klasický kontakt se zemí a nabízí ničím nerušený výhled na proudící Sázavu. Stačí odsunout okenici a prostor se promění, okolní příroda se stane součástí domu. „Chtěli jsme vytvořit dům, který se dokáže úplně otevřít krajině, ale stejně tak se v jediném gestu uzavřít a znovu splynout s okolím,“ doplňují architekti.

Místo, kde jde hlavně o společný čas

Zázemí chaty je záměrně skromné. V patře se nacházejí jen malé ložnice určené k přespání – dostatečné, ale nikoli přebytečné. Důraz zůstává na společném prostoru, který propojuje interiér s okolní krajinou: řeku před chatou a skály za ní. Večer, když člověk stoupá do podkroví, mizí horizont vody a otevírá se pohled na skalní stěny, připomínající, jak těsně je zde Sázava sevřená.

Chata funguje téměř autonomně. Voda pochází ze studny na pozemku, odpadní voda je zachycována v nádrži ukryté v podezdívce. Vytápění zajišťují krbová kamna a přímotopy. A je vlastně takovým návratem k historii. Při jejím navrhování nešlo o luxus, ale o prostor pro setkávání, sdílení a zpomalení. 

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Írán bude Hormuzský průliv blokovat, dokud Spojené státy neukončí blokádu íránských přístavů. Americkou blokádu íránský vojenský mluvčí označil za pirátství, informuje íránská agentura Fars, která je spjata s íránskými revolučními gardami. Průliv je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy z Perského zálivu.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Přestože se Spojené státy a Írán minulý týden shodly na příměří, Washington tento týden po neúspěšných mírových rozhovorech přistoupil k blokádě lodí plujících do íránských přístavů i v opačném směru.

Průliv, kde Írán několik týdnů blokoval námořní dopravu, Teherán znovuotevřel v pátek. Tento krok spojil s čerstvě vyhlášeným příměřím v Libanonu, které zastavilo boje mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh. Írán uvedl, že průliv bude otevřen po dobu trvání libanonského příměří.

Trump nevylučuje návrat války. Blokáda Íránu má pokračovat

Americký prezident Donald Trump naznačil, že konflikt s Íránem se může znovu vyostřit. Pokud se nepodaří uzavřít mírovou dohodu, Spojené státy podle něj zachovají blokádu íránských přístavů a nevylučují ani obnovení bombardování.

Americký prezident Donald Trump ještě v pátek tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Prezident zároveň dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, bude navzdory znovuotevření průlivu pokračovat.

Agentura Reuters dnes ráno s odkazem na data o pohybu lodí uvedla, že Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem.

