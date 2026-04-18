Belgie má poprvé v historii u agentury Moody’s horší rating než Česko
Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.
Po včerejším zhoršení ratingu Belgie ze strany agentury Moody’s stoupl podíl zemí eurozóny, které vykazují u dané agentury horší rating než Česko, na více než 66 procent. Poprvé v historii tak platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Lepší rating než Česko vykazuje nyní dle Moody’s pouze pětice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko. Irsku a Francii pak náleží stejný rating jako Česku.
Lepší rating se zpravidla propisuje do relativně nižších nákladů obsluhy veřejného dluhu. Byť v případě eurozóny to momentálně úplně neplatí. Země s horším ratingem než ČR mívají v tomto desetiletí nižší náklady dluhy než ČR. Například právě Belgie si v letech 2023 až 2026 půjčuje na deset let v průměru o zhruba jeden procentní bod levněji než Česko. Země eurozóny za tento stav do značné míry vděčí fiskálně ukázněným ekonomikám typu Německa, které se těší takové důvěře mezinárodních investorů v otázce fiskální odpovědnosti, že z toho v rámci sdílení měny těží i mnohem zadluženější země.
Tento stav ale nebude trvat navždy. Například v podstatné části minulého desetiletí si naopak půjčovala dráže Belgie než Česko, v důsledku evropské dluhové krize, ale i kurzového závazku České národní banky (viz. graf níže).
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.