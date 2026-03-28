Bank of America zaplatí miliony obětem Epsteina
Banka Bank of America zaplatí 72,5 milionu dolarů obětem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplývá to z dohody o urovnání hromadné žaloby, o níž informoval web CNBC. Žaloba tvrdila, že banka napomáhala jeho obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání.
Dohoda, v níž Bank of America nepřiznala pochybení, je již čtvrtým případem, kdy velká banka přistoupila na vyrovnání s oběťmi Epsteina nebo vládní institucí. Urovnání ještě musí schválit federální soud na Manhattanu, což je obvykle formální krok.
Vyrovnání se týká všech žen, které byly mezi 30. červnem 2008 a 6. červencem 2019 sexuálně zneužity Epsteinem nebo osobami napojenými na jeho síť. Právníci uvedli, že jde nejméně o 60 obětí.
Mluvčí banky uvedl, že instituce trvá na svých předchozích vyjádřeních, podle nichž se na obchodování s lidmi nepodílela. Dohoda podle něj umožní případ uzavřít a přinést žalobkyním určité zadostiučinění.
Podle CNBC požádala televize o vyjádření také advokátní kanceláře Boies Schiller Flexner a Edwards Henderson, které oběti zastupovaly.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Deutsche Bank uznala chybu
Podobné případy řešily i další banky. JPMorgan Chase v červnu 2023 souhlasila s vyplacením 290 milionů dolarů, Deutsche Bank se o měsíc dříve dohodla na 75 milionech dolarů. JPMorgan navíc v srpnu 2023 zaplatila 75 milionů dolarů vládě Amerických Panenských ostrovů, která tvrdila, že banka z Epsteinových aktivit profitovala.
Ani JPMorgan ve svých dohodách nepřiznala pochybení. Deutsche Bank naopak uznala chybu při přijetí Epsteina jako klienta a slabiny ve svých procesech.
Hlavní žalobkyní v případě Bank of America byla žena vystupující pod pseudonymem Jane Doe, původem z Ruska. Podle žaloby ji Epstein v letech 2011 až 2019 nejméně stokrát sexuálně zneužil.
Žaloba rovněž uvádí, že si žena v roce 2013 na pokyn Epsteinova účetního a imigračního právníka otevřela účet u Bank of America jako součást plánu na podvod vůči imigračním úřadům.
Podle dokumentů také vyšlo najevo, že finančník Leon Black zaplatil Epsteinovi mimo jiné 170 milionů dolarů za údajné poradenství, a to z účtu vedeného u Bank of America. Black se později dohodl s vládou Amerických Panenských ostrovů na vyplacení 62,5 milionu dolarů.
Žalobkyně tvrdila, že banka pomáhala Epsteinovi vyhýbat se kontrole regulátorů a poskytovala mu bankovní služby, čímž umožnila fungování jeho sítě a rozšíření počtu obětí. Banka tato tvrzení odmítá.
Jeffrey Epstein spáchal v srpnu 2019 sebevraždu ve federální věznici na Manhattanu krátce po zatčení kvůli obvinění z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání. Už v roce 2008 se přiznal k navádění nezletilé dívky k prostituci a strávil 13 měsíců ve vězení.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.