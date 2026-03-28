newstream.cz Money Bank of America zaplatí miliony obětem Epsteina

Bank of America zaplatí miliony obětem Epsteina

Banka Bank of America zaplatí 72,5 milionu dolarů obětem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplývá to z dohody o urovnání hromadné žaloby, o níž informoval web CNBC. Žaloba tvrdila, že banka napomáhala jeho obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání.

Dohoda, v níž Bank of America nepřiznala pochybení, je již čtvrtým případem, kdy velká banka přistoupila na vyrovnání s oběťmi Epsteina nebo vládní institucí. Urovnání ještě musí schválit federální soud na Manhattanu, což je obvykle formální krok.

Vyrovnání se týká všech žen, které byly mezi 30. červnem 2008 a 6. červencem 2019 sexuálně zneužity Epsteinem nebo osobami napojenými na jeho síť. Právníci uvedli, že jde nejméně o 60 obětí.

Mluvčí banky uvedl, že instituce trvá na svých předchozích vyjádřeních, podle nichž se na obchodování s lidmi nepodílela. Dohoda podle něj umožní případ uzavřít a přinést žalobkyním určité zadostiučinění.

Podle CNBC požádala televize o vyjádření také advokátní kanceláře Boies Schiller Flexner a Edwards Henderson, které oběti zastupovaly.

Deutsche Bank uznala chybu

Podobné případy řešily i další banky. JPMorgan Chase v červnu 2023 souhlasila s vyplacením 290 milionů dolarů, Deutsche Bank se o měsíc dříve dohodla na 75 milionech dolarů. JPMorgan navíc v srpnu 2023 zaplatila 75 milionů dolarů vládě Amerických Panenských ostrovů, která tvrdila, že banka z Epsteinových aktivit profitovala.

Ani JPMorgan ve svých dohodách nepřiznala pochybení. Deutsche Bank naopak uznala chybu při přijetí Epsteina jako klienta a slabiny ve svých procesech.

Hlavní žalobkyní v případě Bank of America byla žena vystupující pod pseudonymem Jane Doe, původem z Ruska. Podle žaloby ji Epstein v letech 2011 až 2019 nejméně stokrát sexuálně zneužil.

Žaloba rovněž uvádí, že si žena v roce 2013 na pokyn Epsteinova účetního a imigračního právníka otevřela účet u Bank of America jako součást plánu na podvod vůči imigračním úřadům.

Donald Trump

„Asi už je chránit nemusíme.“ Trump si opět postěžoval na členy NATO

Politika

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur uvedl, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc Severoatlantické alianci. Jako důvod uvedl, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během současné války proti Íránu. Jeho vyjádření znovu vyvolalo pochybnosti o postoji k principu vzájemné obrany, který je klíčovým pilířem aliance, poznamenala agentura Reuters.

Podle dokumentů také vyšlo najevo, že finančník Leon Black zaplatil Epsteinovi mimo jiné 170 milionů dolarů za údajné poradenství, a to z účtu vedeného u Bank of America. Black se později dohodl s vládou Amerických Panenských ostrovů na vyplacení 62,5 milionu dolarů.

Žalobkyně tvrdila, že banka pomáhala Epsteinovi vyhýbat se kontrole regulátorů a poskytovala mu bankovní služby, čímž umožnila fungování jeho sítě a rozšíření počtu obětí. Banka tato tvrzení odmítá.

Jeffrey Epstein spáchal v srpnu 2019 sebevraždu ve federální věznici na Manhattanu krátce po zatčení kvůli obvinění z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání. Už v roce 2008 se přiznal k navádění nezletilé dívky k prostituci a strávil 13 měsíců ve vězení.

Němci neví, co si počít s vilou po Goebbelsovi. Zájem o opuštěný areál má bundeswehr

S areálem kolem Goebbelsovy vily si úřady nevědí rady, mohl by posloužit armádě
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels si v roce 1939 nechal postavit severně od Berlína vilu. V 50. letech poblíž ní vznikla vysoká škola komunistické mládeže. Celý areál, známý jako Bogensee, posledních více než 20 let zeje prázdnotou a čeká na nové využití. Nyní se o něj začala zajímat německá armáda, uvedl úřad pro armádní infrastrukturu. Kvůli rostoucím výdajům na obranu a snaze Německa vybudovat největší konvenční armádu v Evropě totiž potřebuje bundeswehr nové prostory.

Pozemek nedaleko města Wandlitz věnovalo v roce 1936 město Berlín ministrovi propagandy Goebbelsovi k 39. narozeninám. Jeden z nejmocnějších mužů třetí říše si na něm vybudoval venkovské sídlo, které pojmenoval Waldhof čili Lesní dvůr.

Goebbels vilu využíval jako místo pro své milostné aféry, často tam pobývala i česká herečka Lída Baarová, která byla ministrovou milenkou. Ke konci války Goebbels coby jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera přestěhoval do vily u jezera Bogensee celou rodinu. Později se vrátil do Berlína, kde v Hitlerově bunkru spáchal spolu se svou ženou sebevraždu. Zabili i svých šest dětí.

Líheň kádrů východoněmeckých komunistů

Po druhé světové válce vilu získala mládežnická organizace východoněmeckých komunistů Svobodná demokratická mládež (FDJ), která byla v Německé demokratické republice (NDR) obdobou československého Socialistického svazu mládeže (SSM). Na místě pak vznikl rozsáhlý areál, v němž se usídlila vysoká škola FDJ pojmenovaná po prvním a jediném prezidentovi NDR Wilhelmovi Pieckovi. Sloužila jako líheň kádrů východoněmeckých komunistů.

Po roce 2000 se areál z větší části nevyužíval a začal chátrat. Na konci letošního ledna dokonce shořela část památkově chráněné budovy někdejší vysoké školy. Oheň zcela zničil cenný sál v hlavní budově, kde se propadla střecha.

Vladimir Putin

Ukrajině hrozí „finanční tragédie“. Peníze na obranu před Rusy mohou brzy dojít

Money

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni.

V minulosti se objevila řada nápadů na využití šestnáctihektarového areálu. Je v majetku města Berlína, který před pár lety uvažoval o jeho demolici. Na údržbu totiž ročně vydává zhruba čtvrt milionu eur (přes 61 milionů korun). Zabránit tomu chce nedaleké braniborské město Wandlitz, které získalo budovy i pozemky loni na podzim na dva roky zdarma do své správy. Žádný konkrétní projekt nového využití ale zatím nepředstavilo.

Zájem má armáda

Nadějí by pro areál mohl být zájem německé armády. Mluvčí Spolkového úřadu pro infrastrukturu, ochranu životního prostředí a služby bundeswehru (IUD) uvedl, že kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě a s ní souvisejícím vyšším cílům NATO se německá armáda v příštích letech podstatně zvětší.

„Bundeswehr prověřuje po celém Německu řadu objektů, které by se mohly potenciálně hodit pro budoucí armádní využití,“ uvedl mluvčí. „V současnosti prověřujeme také areál Bogensee u obce Wandlitz v zemské okrese Barnim,“ dodal. Zdůraznil přitom, že prověřování areálu není zdaleka uzavřené.

Starosta města Wandlitz Oliver Borchert zájem bundeswehru vítá, podle něj by ale nebylo správné soustředit se pouze na armádní využití. „Zůstáváme otevřeni různým možnostem využití, ať už by to bylo vzdělávání, zdravotnictví či cestovní ruch,“ řekl starosta webu Tagesspiegel. Zdůraznil přitom, že armáda při obhlídce areálu výslovně vyloučila, že by mohla kvůli historické zátěži využívat i přímo Goebbelsovu vilu.

Německý kancléř Friedrich Merz avizoval, že chce kvůli ohrožení ze strany Ruska vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Ropa
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Do konfliktu na Blízkém východě se nově zapojili jemenští povstalci Hútíové, kteří zahájili raketové útoky na Izrael. V oblasti Perského zálivu se tak fakticky otevírá druhá fronta války.

Jemenští povstalci Hútíové, spojenci Íránu, dnes zahájili ostřelování Izraele balistickými raketami. Otevírá se tak druhá fronta války v Perském zálivu. Povstalci, kteří se dosud do války nezapojovali, hrozí, že budou v útocích pokračovat, dokud budou trvat údery na Írán a jeho další spojence typu Hizballáhu.

Hrozí další citelné zdražení nafty v ČR

Pokud by se Hútíům podařilo zablokovat Bránu nářků (Báb-al-Mandab), průliv mezi Jemenem a Džibutskem (viz mapa níže), dále citelně zdraží ropa a cena motorové nafty v Česku by takřka jistě průměrně celorepublikově překonala psychologickou úroveň 50 korun za litr. Byla by tak nominálně dražší než kdykoli po invazi Ruska na Ukrajinu

Bránou nářků procházelo takřka 10 procent světového obchodu, než jemenští povstalci se svými útoky na plavidla koncem roku 2023 začali. Pak je koalice vojsk USA, Izraele, Saúdské Arábie a Británie na čas zahnala. Nyní se „probouzejí“ a fakticky právě otevírají druhou frontu probíhající války.

Blokáda Brány nářků by představovala problém hlavně pro Saúdskou Arábii. Ta nyní podstatnou část své ropy, kterou nemůže vyvážet Hormuzským průlivem, jejž prakticky zcela blokuje Írán, přepravuje ropovodem k pobřeží Rudého moře. Odtamtud ji již tankery vyváží, zhusta do Asie, tedy právě Bránou nářků.

Donald Trump

„Asi už je chránit nemusíme.“ Trump si opět postěžoval na členy NATO

Politika

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur uvedl, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc Severoatlantické alianci. Jako důvod uvedl, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během současné války proti Íránu. Jeho vyjádření znovu vyvolalo pochybnosti o postoji k principu vzájemné obrany, který je klíčovým pilířem aliance, poznamenala agentura Reuters.

Pokud Írán skrze akce jemenských povstalců Bránu nářků opravdu zablokuje, jako se mu to daří v případě Hormuzského průlivu, bude muset saudskoarabská ropa mířit do Asie skrze Suezský průplav a obeplutím prakticky celé Afriky, což se samozřejmě notně prodraží.

Blokáda Brány nářků by ale nebyla dobrou ani například pro Rusko, které Rudé moře využívá pro svůj vývoz do Asie, jež v době odpojování Evropy od jeho energetických dodávek představuje stále významnější alternativní odbytiště.

