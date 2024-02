Banky po rozhodnutí ČNB neotálejí a snižují úroky na spořicích účtech

Pokles úrokových sazeb centrální banky začínají zohledňovat i banky ve svých spořicích produktech. Některé z nich základní sazby snížily či upravily podmínky pro jejich poskytnutí. Nejvyšší sazby bank na spořicích účtech stále lehce převyšují šest procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Česká národní banka ve čtvrtek rozhodla o snížení základní sazby o půl bodu na 6,25 procenta, koncem prosince ji snížila o čtvrt bodu.

Reklama

Nejvyšší úrok na spořicím účtu lze nadále získat u Trinity Bank, která nabízí úrok až 6,3 procenta do 250 tisíc korun, nad tento limit 5,69 procenta. Při založení nového účtu na nových pobočkách ve vybraných městech a s trvalým bydlištěm v nich lze získat úrokovou sazbu 6,08 procenta.

Trinity Bank zvyšuje sazbu na svém spořicím účtu na 6,30 procenta Money Česká národní banka podruhé snížila sazby, takže úroky na spořicích účtech budou obecně klesat. Přesto tuzemská Trinity Bank spořicí sazby zvýšila, a to na svých historicky rekordních 6,30 procenta. nst Přečíst článek

Nejvyšší úrok na spořicím účtu bez jakéhokoliv limitu lze stále získat u VÚB Banky, která nabízí úrok 6,05 procenta. Jde ale o pobočku slovenské banky, a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent.

Druhé místo bez omezení výše vkladu a dalších podmínek zaujímá Max banka, dříve Expobank CZ, s úrokem 6,01 procenta. Následuje Air Bank, která přeskočila UniCredit. Air Bank vklady do 250 tisíc úročí sazbou pět procent. Část přesahující tuto hranici úročí šesti procenty. Je ale potřeba pětkrát zaplatit kartou v předchozím měsíci.

UniCredit na svém spořicím účtu snížila úrok na 5,75 procenta, jde o akci jen pro nové klienty. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce února. Dřívějším klientům dává standardně 2,5 procenta do limitu půl milionu.

ČNB zrychlila uvolňování měnové politiky. Úrokovou sazbu snížila o půl procenta Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 procenta, uvedl ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Pro snížení základní úrokové sazby o půl procentního bodu hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady ČNB. Jeden člen navrhoval ještě razantnější pokles o 0,75 procentního bodu, řekl guvernér ČNB Aleš Michl. ČTK Přečíst článek

Creditas nabízí sazbu 5,5 procenta pro vklady do půl milionu, nad tento limit 3,1 procenta. mBank stále nabízí 5,5 procenta, podmínkou je ale běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. Úrok 5,3 procenta má Moneta Money Bank, a to pro vklady do jednoho milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 procenta.

Fio banka drží sazbu 5,5 procenta, kterou se úročí vklady do 200 tisíc. U Komerční banky se klienti mohou dostat až na sazbu pět procent. Základní úročení jsou dvě procenta a do 200 tisíc korun. Bonusovou sazbu tři procenta navíc lze získat bez podmínek pouze do 29. února 2024.

Klienti Raiffeisenbank mohou nově dosáhnout na sazbu pět procent, z toho základní úroková sazba je 0,1 procenta a bonusová 4,9 procenta. Tu lze získat, když klient třikrát měsíčně zaplatí kartou. J&T Banka od 8. února nově nabízí pět procent, ale podmínkou je minimální vklad jeden milion .

U České spořitelny lze získat sazbu pět procent, ale jen do 200 tisíc. Navíc je třeba mít Plus účet, internetové bankovnictví George a investovat minimálně 300 korun měsíčně pravidelným pokynem. ČSOB nabízí úročení pěti procenty pro vklady do 250 tisíc. Stačí pětkrát měsíčně zaplatit kartou a nejméně jednou za tři měsíce se podívat do aplikace ČSOB Smart. Úročení platí do 5. dubna.