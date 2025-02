Banky snížily sazby spořicích vkladů, většina má úroky do čtyř procent

Banky letos opět snižovaly úroky u spořicích účtů. Dvě banky nyní nabízejí čtyřprocentní úročení, vážou se k nim ale složitější podmínky pro získání. U ostatních spořících účtů sazby vesměs začínají od tří procent. Důvodem je snižování sazeb České národní banky. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. ČNB ve čtvrtek rozhodla o dalším snížení sazeb, které nyní činí 3,75 procenta.

U České spořitelny lze získat sazbu 4,05 procenta, ale do 400 tisíc. Je přitom potřeba mít Plus účet, George a investovat pravidelnými pokyny nebo si přispívat na penzijní spoření minimálně 2000.

Raiffeisenbank drží na bonusovém účtu sazbu čtyři procenta, podmínkou je provést tři platby kartou měsíčně. VÚB banka nabízí úročení 3,8 procenta, a to bez omezení vkladu a dalších podmínek. Jde ale o pobočku slovenské banky a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent.

Trinity Bank zhodnocuje peníze klientů na svém účtu sazbou až 3,78 procenta. Sazba platí do 500 tisíc, a to jako součást marketingové akce. Tato nabídka platí pro nové klienty při založení nového účtu.

ČSOB nabízí aktivním klientům úročení spořícího účtu až 3,75 procenta ročně na vklady do 250 tisíc. K získání sazby je nutné posílat si na účet příjem minimálně 15 tisíc měsíčně. Druhou podmínkou je pět plateb kartou měsíčně.

Úrok 3,73 procenta nabízí Partners banka. Banka nestanovuje limit na maximální úročenou částku, podmínkou však je, že klient musí mít jeden z balíčků, případně alespoň pětkrát za měsíc zaplatí kartou. V opačném případě se po třech měsících sníží sazba na dvě procenta.

Fio banka drží sazbu 3,7 procenta, kterou se na spořícím účtu úročí vklady do 200 tisíc. Sazba platí pro jedno konto fyzické osoby. Max banka, která má za sebou fúzi s Creditas, nabízí úrok 3,6 procenta. Platí do vkladu 500 tisíc. Zůstatek nad tuto hranici úročí 3,4 procenta. mBank při spoření garantuje bonusovou úrokovou sazbu 3,5 procenta ročně do 800 tisíc, pro všechny a bez dalších podmínek.

UniCredit na spořicím účtu nabízí úrok až 3,5 procenta. Celková úroková sazba, která se skládá ze základní a bonusové sazby, se týká balíčků služeb otevřených od 1. ledna 2025. Bonusovou sazbu lze získat v případě tří transakcí kartou měsíčně.

U Komerční banky se peníze na spořicím účtu mohou zhodnocovat až 3,5 procenta. Spořicí účet banka úročí základní sazbu 0,1 procenta, vedle ní automaticky poskytuje bonusovou sazbu 2,4 procenta. Pokud má klient současně vedený účet v tarifu Komfort nebo Exclusive, získá ještě další bonusovou sazbu jedno procento.

Moneta Money Bank nabízí tři procenta pro vklady do jednoho milionu Kč, část vkladu nad milion úročí 0,5 procenta. Air Bank poskytuje 2,5 procenta. Když její klient pětkrát měsíčně zaplatí kartou, úročení se bude vztahovat do 500 tisíc. Pokud zároveň součet všech příchozích plateb na účtech u Air Bank činí měsíčně alespoň 25 tisíc, pak se zákazníkovi úročí stejnou sazbou částka až do milionu korun. J&T Banka nabízí 2,4 procenta, standardně požaduje vklad minimálně jeden milion.