Analytici: Rekordně silná koruna pomáhá tlumit inflaci zlevněním dovozu

Kurz koruny, který se v posledních dnech dostal pod hladinu 23,90 koruny za euro, což je nejsilnější úroveň od roku 2008, je pro Česko momentálně dobrou zprávou, protože pomáhá tlumit inflaci zlevněním dováženého zboží, včetně energetických surovin. Naopak problémem může být pro tuzemské vývozce. Shodli se na tom oslovení analytici.

„Silná česká koruna je velmi dobrou zprávou pro boj s inflací, jelikož snižuje náklady na nákup energií v cizích měnách. I díky silné koruně tak v posledních týdnech klesaly ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR,” řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Slabší korunu by si podle něj naopak přáli exportéři, kteří prodávají zboží a služby v zahraničí.

Tradičně pozitivní je efekt silnější koruny i pro 'dovolenkáře', kteří výhodně směňují za zahraniční měny, uvedl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Negativně naopak posilující koruna působí na exportéry, jimž snižuje konkurenceschopnost. Nyní to podle něj platí obzvlášť i díky posilování reálného kurzu. „Nominálně koruna posiluje, k tomu zároveň česká cenová hladina rostla vůči řadě obchodních partnerů rychleji,” řekl analytik.

Horší výkon exportu se může negativně projevit i v celkovém slabším ekonomickém růstu, podotkl Zámiš. Ceny přitom v Česku v poslední době rostou vůči koši obchodních partnerů výrazně rychleji, což celkovou konkurenceschopnost snižuje ještě nad rámec posilování nominálního kurzu, dodal.

Také analytik XTB Jiří Tyleček z ekonomického pohledu spíše kvituje silnou měnu, která pomáhá snižovat inflaci, která je největším současným problémem české ekonomiky. Připustil, že určitý problém mohou mít exportéři, ale ti podle něj zatím vykazují známky toho, že se se situací umí vyrovnat. Jedním z indikátorů je zatím stále vysoká zaměstnanost, poznamenal.

Firmy podle Svazu průmyslu a dopravy čím dál častěji využívají úvěry v eurech. Loni v listopadu podíl eurových úvěrů ve firmách činil 44 procent a ve zpracovatelském průmyslu 59 procent, využívání úvěrů v jednotné evropské měně ve firmách tak meziročně stouplo o 43 procent a ve zpracovatelském průmyslu o 25 procent. Eurové úvěry jsou pro firmy možností, jak se dostat k výhodnějšímu financování. Zatímco základní úroková sazba České národní banky je na úrovni sedmi procent, sazba Evropské centrální banky dosahuje 2,5 procenta.

