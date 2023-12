Koruna by měla příští rok mírně oslabit kvůli snižování sazeb ČNB

Kurz české měny k euru by měl v roce 2024 mírně oslabit v důsledku očekávaného snižování úrokových sazeb České národní banky (ČNB). Shodli se na tom oslovení analytici. Koruna letos postupně oslabila o 2,1 procenta na 24,70 CZK/EUR, což je nejslabší úroveň od loňského srpna.

"V příštím roce očekávám mírné, ale nikterak závratné oslabení koruny. Snižování úrokových sazeb ČNB by mohlo nabrat v první polovině roku agresivnější trend, což bude tlačit na korunu," řekl analytik XTB Štěpán Hájek. Snižovat sazby však postupně začne také americká centrální banka Fed a Evropská centrální banka, což by podle něj mělo oslabování vyrovnat. "S eurem nejspíše překonáme hranici 25 CZK/EUR. Na americkém dolaru bych očekával agresivnější oslabení koruny nad 23 CZK/USD, nicméně druhá polovina roku by mohla být opět ve znamení silnější koruny," odhadl.

Analytik Cyrrusu Vít Hradil v roce 2024 od koruny nijak oslnivý výkon neočekává. ČNB letos v prosinci poprvé snížila tuzemské sazby a v tomto trendu bude podle něj téměř jistě i pokračovat. Navíc uklidnění inflace a ochlazení ekonomiky ji nakonec přiměje k rychlejšímu postupu, než momentálně avizuje. Slabá zahraniční poptávka po průmyslovém zboží navíc zhorší tuzemskou obchodní bilanci, z čehož bezprostředně vyplývá nižší poptávka po korunách.

Předpokládá tedy, že koruna do poloviny roku oslabí k 24,80 koruny za euro. Následovat by měl opatrný obrat, když i evropská a americká centrální banka zahájí proces snižování sazeb, což zvýší relativní atraktivitu české měny, a středoevropský průmysl se oklepe z recese.

Do konce příštího roku bude ČNB poměrně aktivní ve snižování úrokových sazeb, které by mohly spadnout možná i pod čtyři procenta, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. K větším či menším uvolnění měnové politiky může sáhnout na každém zasedání, což bude podle něj vytvářet velký tlak na oslabování české koruny. Na páru s eurem se tak zřejmě kurz posune do konce roku nad úroveň 25 CZK/EUR, dodal.

Vyloučeno podle něj není ani krátkodobé oslabení na úrovně kolem 25,50 koruny za euro. To by mohlo nastal při vyšším než očekávaném snižování sazeb ČNB, nižší než očekávané inflaci či růstu geopolitického napětí. Otázkou je pak případné zakročení centrální banky pomocí devizových rezerv proti přílišnému oslabení koruny. ČNB bude mít asi velké problémy s obranou koruny po začátku snižování úrokových sazeb. Příliš slabá koruna by mohla opět rozvířit inflaci a ztížit tak centrální bance práci. Devizové rezervy ČNB jsou však stále široké a podle Lajskova názoru se je banka nebude bát využít.