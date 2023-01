Půjčky v eurech vyjdou české podniky stále výrazně levněji. Zájem o ně výrazně roste

Firmy čím dál častěji využívají úvěry v eurech. Loni v listopadu podíl eurových úvěrů ve firmách činil již 44 procent a ve zpracovatelském průmyslu dokonce 59 procent. Využívání úvěrů v jednotné evropské měně tak ve firmách meziročně stouplo o 43 procent a ve zpracovatelském průmyslu o 25 procent. S odkazem na údaje České národní banky (ČNB) to sdělil Svaz průmyslu a dopravy.

Eurové úvěry jsou podle svazu pro firmy možností, jak se dostat k výhodnějšímu financování. Zatímco základní úroková sazba ČNB je na úrovni sedmi procent, sazba Evropské centrální banky (ECB) dosahuje 2,5 procenta. Ta přitom základní úrokovou sazbu dlouho držela na nule a začala ji navyšovat až v druhé polovině roku.

Euroizace podniků probíhá spontánně

„Ve druhé polovině loňského roku se strategie ECB a ČNB obrátily. Evropská centrální banka dlouho držela velmi nízké úrokové sazby a koncem roku je zvýšila. ČNB naopak na posledních jednáních ponechala úroky na stávající úrovni. Rozdíly se tedy snížily, ale půjčky v eurech vyjdou české podniky stále výrazně levněji. Zejména exportérům úvěry v eurech také pomáhají zajistit se proti výkyvům kurzu koruny vůči evropské měně,” uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Mezi firmami tak pokračuje tzv. spontánní euroizace, tedy dobrovolné používání evropské měny. Šetření Svazu průmyslu a dopravy, které pravidelně provádí s Českou národní bankou, dlouhodobě ukazuje, že až pětina podniků využívá euro i pro tuzemské transakce. Usnadnění by měla přinést i možnost vedení účetní a daňové evidence v eurech plánovaná ministerstvem financí od příštího roku.

„Svaz průmyslu dlouhodobě prosazuje přijetí eura a platí to i v dnešní době. Ačkoliv nyní Česko nesplňuje Maastrichtská kritéria pro přijetí společné měny, vláda by měla stanovit jasný termín a harmonogram příprav na jeho přijetí,” míní Čížek.

Česko zatím nestanoví termín k přijetí společné evropské měny, shodla se na tom loni v prosinci vláda, která tak podpořila doporučení ministerstva financí a České národní banky zatím takový krok nedělat. Minstr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předtím uvedl, že debata o zavedení eura v ČR je předčasná, dokud se nepodaří snížit inflaci a narovnat strukturální nerovnováhu rozpočtů. Vláda ve svém programovém prohlášení neuvádí, že by chtěla do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.

