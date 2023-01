Čekat na ještě silnější korunu nemá smysl. Je nejlepší čas kupovat eura, tvrdí analytici

Česká měna se koncem pracovního týdne dostala dvakrát po sobě na nejsilnější úroveň vůči euru od listopadu 2008, dokonce krátce prolomila hranici 23,90 k evropské měně. Už i laici přemýšlejí, zda nakoupit eura, aspoň na léto, nebo ještě nějaký čas počkat, jestli kurz nebude dokonce výhodnější.

Koruna těží z pozitivního sentimentu

S dotazem na další vývoj kurzu jsme se obrátili na experty, analytiky a ekonomy, kteří se měnami zabývají. Nemůžete analytikovi udělat nic horšího než se ho ptát na budoucnost. Jako když se ptáte meteorologa, jak bude za týden. Aktuální situaci vám zanalyzuje dokonale, i minulou. Ale budoucnost? I tak se dá z odpovědí expertů vyčíst, že není moc času na vyhlížení ještě výhodnějšího kurzu.

Ekonomové se shodují, že koruna nyní těží z pozitivního sentimentu na světových trzích. Ale také z lehčího než očekávaného dopadu energetické krize, což je dáno zatím mírnou zimou. Česko má zásobníky plynu nyní naplněné asi na 86 procent.

Koruně také stále pomáhá vysoký úrokový diferenciál, tedy rozdíl mezi sazbami ČNB a sazbami v eurozóně a Spojených státech. Fed i ECB však budou zvyšovat sazby a korunu to bude tlačit do slabších pozic. Evropská centrální banka avizovala zvýšení sazeb ve třech krocích o zhruba 1,25 bazických bodů. Na druhou stranu, koruna se nyní na silných pozicích drží bez intervencí ČNB.

Sázky na posílení koruny jsou odvážné

„Současné hodnoty kolem 24 korun za euro považuji za vrchol. Už nebude důvod, aby dál posilovala. Ke konci roku se určitě budeme pohybovat ve slabších hodnotách,“ tvrdí Jaroslav Tupý, měnový expert z Purple Trading.

Podobné důvody pro nynější posilování koruny vidí i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Podle něj, stejně jako podle dalších analytiků, je současné posilování české měny dáno především částečným návratem optimismu na světové trhy. Důležitým momentem je podle Kovandy znovuotevírání se čínské ekonomiky, kdy Čína upustila od drakonických covidových restrikcí.

„Dalším významným faktorem, který se podílí na posilování české měny, je pokles burzovních cen plynu v EU,“ uvádí Kovanda v komentáři, který napsal pro newstream.cz. To podle něj dává dobrou naději, že Evropu mine závažná recese plynoucí z nezvládnuté energetické drahoty.

Nicméně Kovanda upozorňuje, že „sázky na další významné posílení koruny jsou v tuto chvíli odvážné. Spíše je třeba počítat s tím, že česká měna část svých zisků odevzdá. Koncem letošního března by měl být její kurs vůči euru na úrovni 24,20, a koncem června pak dokonce 24,35, vyplývá z analytického konsensu, jak jej zachycuje Bloomberg.“

K podobnému hodnocení důvodů současné síly koruny se přidává i David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Ten také vidí jako klíčový důvod pozitivní sentiment na finančních trzích. Pokles averze k riziku pomohl nejen kurzu koruny ale také maďarskému forintu, polskému zlotému a dalším finančním aktivům s vyšší citlivostí na riziko. „Situace se ovšem může snadno obrátit a k oslabení kurzu koruny by mohlo přispět i další zvyšování úrokových sazeb v eurozóně a USA,“ varuje Marek

Korunu tlačí nahoru klesající ceny energií

Na očekávaný růst sazeb v eurozóně a ve Spojených státech upozorňuje i Jiří Tyleček, analytik XTB. „Na trhu převažuje dojem, že úroky tam porostou pomaleji a nedosáhnou tak vysoko, jak se spekulovalo. Proto jsou vysoké výnosy v Česku nyní atraktivnější,“ říká Tyleček.

Stejně jako ostatní analytici vnímá jako jeden z faktorů, který tlačí korunu vysoko, klesající ceny energií, které snižují riziko hlubší recese. „České měně prospívají také vysoké devizové rezervy a vědomí investorů, že ČNB se je nebojí použít. Nečekám další výrazné posilování české měny, ovšem koruna by mohla zůstat nadále silná,“ domnívá se analytik XTB.

Zásadní je, jestli se trend omezování spotřeby v Česku začne projevovat také na vývoji dovozu, tvrdí bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a dodává, že jestliže se takto šetření projeví, koruna může dál posilovat. „V tuto chvíli si umím představit ještě mírné posilování koruny,“ uvedl Singer v rozhovoru pro export.cz, který přinesl i newstream.cz.

Skutečnou brdou bude přizpůsobení se nezaměstnanosti

„Skutečnou brzdou posilování bude schopnost ekonomiky se přizpůsobit vyšší úrovni nezaměstnanosti. Ta oslabí inflační tlaky a centrální banka začne dosavadní restriktivní politiku kompenzovat tím, že půjde se sazbami dolů,“ dadal Singer s tím, že takový vývoj nelze čekat v nějaké brzké době.

Poněkud tajnosnubně se k vývoji kurzu koruny k euru vyjádřil v nedávném rozhovoru pro newstream.cz radní ČNB Jan Frait, jeden ze sedmičky vyvolených, kteří kurz drží pod dohledem. „V současném kurzu už je zaceněn výhled růstu sazeb ECB nebo americké centrální banky. Osobně bych se držel toho, že není žádný výrazný důvod pro to, aby koruna výrazně fluktuovala, nebo aby oslabila.“