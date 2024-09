Analytici: Rozpočet je ohrožen. Vláda po volbách nemá motivaci jej stabilizovat

Výsledky krajských a prvního kola senátních voleb, ve kterých uspělo opoziční ANO, sníží motivaci vlády k další stabilizaci státního rozpočtu. Pokud by ANO v Senátu posilovalo i v budoucnu, bude mít horní komora větší tendenci prosazovat rozpočtově neodpovědná opatření. Shodují se na tom ekonomičtí analytici.

"Volební výsledek představuje pro současnou vládu nepříjemný signál o slabé podpoře voličů, její motivace ve zbývajícím čase provádět jakákoliv nepopulární opatření dále poklesne. V ekonomické oblasti tak od ní patrně lze čekat již jen udržovací politiku a snahu přilepšit některým klíčovým voličským skupinám i za cenu rozvolnění rozpočtové odpovědnosti," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

"To, že se v už v prvním kole senátních voleb zvolilo celkem pět senátorů hned, z toho tři za ANO, a dalších 19 (za ANO) postupuje do druhého kola, ukazuje, že i do Senátu lidé chtějí kandidáty, od kterých čekají snadná a bezbolestná řešení problémů. Na ekonomiku státu to nyní vliv mít nebude, ale pokud takto dopadnou i budoucí senátní volby do další třetiny Senátu, pak se i Senát stane podporovatelem ekonomického rozvratu," míní analytik Capitalinked Radim Dohnal.

ANO zvítězilo ve volbách v deseti ze 13 krajů, z toho ve dvou bude mít většinu v zastupitelstvu a v dalších čtyřech má k většině blízko. Analytici proto předpokládají, že většina krajů bude mít vedení, které se bude politicky profilovat proti vládě. "Vítězství opozičních stran v krajských volbách pravděpodobně znamená, že úvahy o intenzivnější spolupráci mezi kraji a centrální vládou na realizaci strategických investic zůstanou minimálně prozatím u ledu. Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám lze spíše očekávat, že mezi kraji a vládou bude přibývat třecích ploch," uvedl Hradil.

Podle Dohnala se dá očekávat, že kraje vedené ANO zvýší své výdaje. "Čekám vyčerpání veškerých rezerv těchto krajů, a to na dotace do dopravy, zejména na podporu neefektivních lokálních železničních tratí. Čekám dotační podporu do zdravotnických zařízení v problémech, vždy bez hledání příčiny," uvedl.