Konec kryptosnění. Portugalsko zdaní digitální aktiva

Digitální nomádi ztrácejí další oázu. Portugalsko, kam se řada z nich odstěhovala kvůli nulovým daním na kryptoměny, již příští rok chystá zdanění digitálních aktiv, pokud je uživatelé drží kratší dobu než rok.

Portugalsko se stalo rájem pro držitele kryptoměn. Zatímco ostatní země postupně zaváděly nejrůznější restrikce či daňové zátěže, jihoevropská země se tvářila, že nic podobného nepotřebuje. Díky tomu se podle dat portugalského statistického úřadu za poslední dekádu zvýšil počet zahraničních rezidentů o půl milionu. „Přibyli zvláště digitální nomádi a také firmy zabývající se kryptoměnami,“ uvedla agentura Bloomberg.

Daň ve výši 28 procent

Tomu je však podle všeho nyní konec. V pondělí totiž portugalská vláda poslala do parlamentu návrh státního rozpočtu na rok 2023. A v něm počítá se zdaněním kryptoaktiv, a to nejen pro firmy, ale také pro běžné držitele.

„Mělo by jít o 28procentní daň z prodeje aktiv, která investor drží méně než 365 dní,“ cituje Bloomberg znění návrhu zákona. A vláda počítá i s dalšími zákonnými odvody, například 4 procenta na jejich provize brokerských společností, a dokonce 10procentní daň z bezpoplatkových převodů. Daňová povinnost by se měla týkat také na těžbu krypta.

„Tato úprava je plně v souladu s naším daňovým systémem i novými evropskými regulemi,“ uvedl portugalský ministr financí António Mendonça Mendes.

Schválení celoevropské regulace MiCA se blíží

Vedle národních řešení zdanění kryptoměn se pak přiblížilo také celoevropské, známé pod zkratkou MiCA (Markets in Crypto-Assets). V pondělí návrh znění regule MiCA schválil výbor ekonomický a měnový výbor Evropského parlamentu, a to drtivou převahou 28 ku 1. Díky tomu by se MiCA mohla schválit ještě do konce roku. A v účinnost by mohla vstoupit v roce 2024.

Hlavním cílem této regule je zabránit existenci anonymních kryptopeněženek. A dále umožnit jednotlivým státům konat dohled i případně zdaňovat tato aktiva.

