Vzkaz Trumpa oligarchům: Za pět milionů dolarů mohou být USA vaším novým domovem

Ruští oligarchové (nejen ti) si budou moci koupit trvalý pobyt v USA. Trump chce takzvané zlaté karty prodávat za pět milionů dolarů.

Americký prezident Donald Trump chce asi za dva týdny začít prodávat „Trumpovy zlaté karty“, které by za cenu pěti milionů dolarů (téměř 120 milionů korun) umožnily svému majiteli trvalý pobyt ve Spojených státech, píší světové agentury. Majitelé karet by v zemi vytvářeli pracovní místa a platili daně, prohlásil prezident. Do nového imigračního programu by se podle Trumpa mohli zapojit i ruští oligarchové.

„Bohatí lidé přijedou do této země, když si koupí tuto kartu. Budou bohatí, budou úspěšní a utratí spoustu peněz, zaplatí hodně na daních a zaměstnají mnoho lidí,“ řekl podle AFP Trump.

Podotkl rovněž, že by do USA mohli díky zlatým kartám přicházet i ruští oligarchové. „Znám některé ruské oligarchy, co jsou dobří lidé,“ prohlásil. USA stejně jako Evropa kvůli ruské invazi na Ukrajinu řadě oligarchů napojených na režim prezidenta Vladimira Putina zakázaly vstup do země.

Imigrační politika byla pro Trumpa zásadním tématem kampaně a ihned po lednovém nástupu do úřadu začal tvrdě postupovat proti migrantům nelegálně pobývajícím v zemi.

Nyní se Trumpova administrativa rozhodla omezit systém zelených karet, které umožňují různým skupinám lidí získat trvalý pobyt v USA. Ministr obchodu Howard Lutnick v úterý oznámil, že USA ukončí program označovaný jako EB - 5, který umožňoval lidem investujícím v USA získat zelenou kartu. Podle Lutnicka byl program častým terčem podvodů a lidé si jeho prostřednictvím opatřovali karty příliš levně.

