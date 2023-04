Bankovní krize v USA ještě neskončila, říká vlivný americký bankéř

Bankovní krize ve Spojených státech pokračuje a její důsledky se budou projevovat i v příštích letech. Ve své výroční zprávě pro akcionáře to uvedl šéf největší americké banky JPMorgan Chase v Co Jamie Dimon. Zdůraznil nicméně, že nynější krize není srovnatelná s globální finanční krizí z roku 2008.

„Současná krize ještě neskončila. A i když bude za námi, budeme se s jejími důsledky potýkat ještě roky,“ napsal Dimon. Dodal, že ekonomika Spojených států stejně jako před rokem nadále čelí problémům a že pravděpodobnost hospodářské recese se zvýšila.

Bankovní systém se podle Dimona nachází pod obnoveným tlakem po nedávném krachu amerického finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB) a záchraně švýcarské banky Credit Suisse. „Ačkoli to není jako (globální finanční krize) v roce 2008, není jasné, jak tato současná krize skončí. Vyvolalo to spoustu nervozity a zjevně to povede k určitému zpřísnění finančních podmínek, protože banky začínají být konzervativnější,“ uvedl Dimon.

Podle Dimona zůstává otázkou, zda problémy bankovního sektoru zpomalí spotřebitelské výdaje, které jsou hlavním motorem americké ekonomiky. Dimon upozornil, že krize z roku 2008 zasáhla velké finanční ústavy s globálními vazbami, zatímco „současná bankovní krize zahrnuje mnohem méně finančních hráčů a méně problémů, které je zapotřebí vyřešit“.

Dimon se postavil do čela banky JPMorgan v roce 2006. V době globální finanční krize tak dohlížel na převzetí zkrachovalé banky Washington Mutual a banky Bear Stearns, která se dostala na pokraj kolapsu, uvedla agentura Reuters. V současné krizi hrál Dimon opět důležitou roli, když pomohl sjednat podporu za 30 miliard dolarů (zhruba 644 miliard korun), kterou skupina velkých amerických bank poskytla regionálnímu finanční ústav First Republic Bank.

