Slitování s krachující First Republic Bank. Velké banky ji podpoří desítkami miliard dolarů

Skupina předních amerických bank se dohodla, že podpoří regionální finanční ústav First Republic Bank prostřednictvím vkladů v hodnotě 30 miliard dolarů (téměř 680 miliard korun). Banky to oznámily ve společné tiskové zprávě. Potvrdily tak předchozí informace zpravodajských agentur.

Kalifornská společnost First Republic se dostala pod tlak v důsledku nedávného kolapsu amerických finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Podle tiskové zprávy vloží peníze do firmy First Republic celkem 11 velkých amerických bank, například Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo.

„Tento krok největších amerických bank odráží jejich důvěru ve First Republic a v banky všech velikostí," uvedly banky v tiskové zprávě. „Regionální, střední a malé banky mají zásadní význam pro zdraví a fungování našeho finančního systému," dodaly.

Bankovní systém zůstává v dobrém stavu, tvrdí šéfka financí

Kolaps bank SVB a Signature v posledních dnech vyvolal obavy ohledně zdraví bankovního sektoru ve Spojených státech. Americká ministryně financí Janet Yellenová včera nicméně uvedla, že americký bankovní systém zůstává v dobrém stavu a že Američané se nemusejí obávat o své bankovní vklady.

„Vláda podnikla rozhodné a rázné kroky k posílení důvěry veřejnosti (v americký bankovní systém)," řekla Yellenová finančnímu výboru amerického Senátu. „Mohu členy výboru ujistit, že náš bankovní systém zůstává zdravý a že Američané si mohou být jisti, že jejich vklady jim v případě potřeby budou k dispozici," dodala.

